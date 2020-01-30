 Число погибших от коронавируса в Китае выросло до 170 человек, количество зараженных - до 7 711, - госкомитет КНР

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил госкомитет КНР по делам здравоохранения.

Из 38 смертельных случаев, 37 проходятся на провинцию Хубэй, являющуюся эпицентром распространения заболевания, один - на провинцию Сычуань.

Всего с декабря прошлого года в стране зафиксировано 7 тыс. 711 случаев заболевания пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, скончались 170 человек.

При этом в Хубэе зафиксировано 4 тыс. 586 больных, 2 тыс. 261 из них - в административном центре провинции городе Ухане, откуда коронавирус начал распространяться, его жертвами в провинции стали 162 человека, 129 - в Ухане.

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На китайских территориях за пределами материковой части страны зарегистрировано 25 подтвержденных случаев заболевания новой пневмонией: 10 - в Гонконге, семь - в Макао и восемь - на Тайване, сообщило ведомство.

Напомним, впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухани (Китай), население которого составляет более 11 млн человек.

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Начальные симптомы заболевания – повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.