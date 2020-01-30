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 Число погибших от коронавируса в Китае выросло до 170 человек, количество зараженных - до 7 711, - госкомитет КНР

За истекшие сутки в Китае зарегистрирован 1 тыс. 731 новый подтвержденный случай заболевания новым типом пневмонии и 38 случаев летального исхода.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил госкомитет КНР по делам здравоохранения.

Из 38 смертельных случаев, 37 проходятся на провинцию Хубэй, являющуюся эпицентром распространения заболевания, один - на провинцию Сычуань.

Всего с декабря прошлого года в стране зафиксировано 7 тыс. 711 случаев заболевания пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, скончались 170 человек.

При этом в Хубэе зафиксировано 4 тыс. 586 больных, 2 тыс. 261 из них - в административном центре провинции городе Ухане, откуда коронавирус начал распространяться, его жертвами в провинции стали 162 человека, 129 - в Ухане.

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На китайских территориях за пределами материковой части страны зарегистрировано 25 подтвержденных случаев заболевания новой пневмонией: 10 - в Гонконге, семь - в Макао и восемь - на Тайване, сообщило ведомство.

Напомним, впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухани (Китай), население которого составляет более 11 млн человек.

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Начальные симптомы заболевания – повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.

Источник: https://censor.net.ua/n3172682
 
 
 Топ комментарии
 
Вважаю, що сміливо множити на 10 треба.
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Многие малограмотные средства СМИ утверждают, что умерло 1-2 процента от зараженных... чуть ли не радуются этому...
Арифметика на самом деле страшнее: на сейчас полностью прошли ВЕСЬ цикл от заражения до результата 303 чел...из них 170 умерли, и только 133 выжили... смертность порядка 60%...
и после этого пусть нам рассказывают про не боевой вирус....

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Срочно закрывайте авиасообщение с Китаем!!!
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Вважаю, що сміливо множити на 10 треба.
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Многие малограмотные средства СМИ утверждают, что умерло 1-2 процента от зараженных... чуть ли не радуются этому...
Арифметика на самом деле страшнее: на сейчас полностью прошли ВЕСЬ цикл от заражения до результата 303 чел...из них 170 умерли, и только 133 выжили... смертность порядка 60%...
и после этого пусть нам рассказывают про не боевой вирус....

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Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. Источник: https://censor.net.ua/n3172682

Они так еще и мировой океан обсопливят
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Первые посещали рынок, а потом многие посещали тех, кто посещал рынок, и т. д...
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Самолет с 200 американцами
из китайского города Ухань
приземлился на американской военной базе March Air Reserve Base в Риверсайде, штат Калифорния,
где они будут
помещены в карантин
и проверены на симптомы вируса 2019-nCoV
https://twitter.com/i/status/1222585721837555712
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Дані ізраїльської розвідки говорять про походження вірусу з біолабораторій уханя, що займалися розробкою вірусів для ведення біологічної війни. Саме там працювали з цим вірусом.
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Ну, что ж, испытания вируса успешно проходят на территории разработчиков
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Після згадки в ЗМІ про лабораторію -- хто б і сумнівався....
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Думаю так и есть, биологическое оружие...иначе бы весь остальной мир авиасообщение со Китаем не отменял. Авиакомпании несут большие убытки, а это для их владельцев вынужденная мера. Ну если бы угроза была не столь серьёзной, то они бы уже об этом знали и дальше бы летали...ну подумаешь, умерло бы пара-тройка пассажиро-человеков...им плевать, денюжки главное... А тут видимо правительства стран в приказном порядке заставило отменить авиасообщение всех и вся. Ибо знают серьёзность ситуации. Обвал азиатских рынков тоже говорит о положении дел таки на уровне ниже спины...
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судячи з усього , Китай надає хибні данні ...
треба дочикатись данних з інших країн
яким можливо довіряти ...
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Срочно закрывайте авиасообщение с Китаем!!!
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Пусть едут по транссибирской магистрали ))
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Посмотрите фильм " Война Миров Z " . После первой минуты когда я услышал об этом вирусе у меня перед глазами всплыл именно этот фильм. А он 2013 года …...пилять !!!
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Если вирус допустят в Украине, это будет не простительно! у нас были шансы этого избежать!
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https://censor.net.ua/video_news/3172402/passajirov_reyisa_iz_kitaya_proverili_v_aeroportu_kieva_harakternyh_dlya_koronavirusa_priznakov_ne_obnarujili Ага.Через две недели этих людей пообзванивают и узнают о самочувствии.А до этого они будут вести активную жизнь.
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Главное не впадать в панику, средство от этой (и многих других) болезней давно изобретено. Соблюдение гигиены, часте мытьё рук, защита органов дыхания, термическая обработка продуктов питания, а в качестве страшной атомной бомбы-- аэрозольный флакон с изопропиловым (медицинским) спиртом- водный р-р 1:2. При появлении в Вашем населенном пункте первых подтвержденных случаев нужно по возможности минимизировать контакт с другими людьми. Соблюдая эти простые правила вероятность заболевания снизится в десятки раз. Не болейте!

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👍 а как пользоваться этим аэрозолем??
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Как, как, что за наивные вопросы. Перорально, естественно.
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"что Вы?! Как можно! Spiritus! Spiritus vini est tofini! При Вашем телосложении - яд!" )))
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Впервые слышу, чтобы изопропиловый спирт считался медицинским.
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Хай метиловый ласкают тогда, хоть избавят человечество от своего дебилизма.
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https://censor.net.ua/video_news/3172402/passajirov_reyisa_iz_kitaya_proverili_v_aeroportu_kieva_harakternyh_dlya_koronavirusa_priznakov_ne_obnarujili
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Уже и в Сингапуре и в Дубаях.

А Тайвань не считает себя частью Китая.
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Корисна порада від коронавірусу - не їжте на ніч сирих щурів!
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Особисто в мене ліки від всіх хвороб - горілка з олією(сиродавленою). На щесерце порівну перемішати і зробити один повний ковток. Дешево і сердито.
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Це тільки здається, що воно може знудити. З одного ковтка не знудить. Але лікувальний ефект відчувається відразу. Тільки потім бажано не їсти і не пити декілька годин.
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захочется кашлянуть, и боишься обосраться, так недуг и отступает.
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Гумор, доречі, теж має лікувально-захисний ефект Кількість загиблих від коронавірусу в Китаї зросла до 170 осіб, заражених - до 7711, - держкомітет КНР - Цензор.НЕТ 1538
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але то газ летить із дупла
то я йому поДзвоню
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А з цих 7700 хто захворів, є ті хто вже виздоровів і зараз далі їсть кажанів та сусліків і спокійно штампує смартфони на заводі? Явно що є! Всі хто не вмер. 7700 :170, який коофіцієнт, хто тут з букмекерсьої кантори? То ж які шанси, що ви вмрете від цього грипу? І чи є користь у тому, що люди набудуть імунітет, ну крім тих хто мав його дуже слабким, а значить по природньому відійшов у кращі світи.
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За існуючими даними, з тих хто пройшов хворобу від початку і до кінця ( звичайна пневмонія лікується місяць) 303 людини, померло 170 осіб, вилікувалось 133. Смертність 56%...
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Это не совсем так. У нас нет статистики на какой стадии умерли эти 170.
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Внушает спокойствие, что с нашими гражданами все в порядке, благодаря тому что наши сотрудники постоянно с ними на связи.
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