EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Коронавирус из Китая Записи Гончарука Крушение самолета МАУ в Иране Обмен пленными Убийство Шеремета Рынок земли Обирай свідомо
 Происшествия
  406  6
Материалы по теме:
Все про:обстрел (8645) Донбасс (20549) операция Объединенных сил (2030)

 Наемники РФ за сутки 9 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, применив 120- и 82-мм минометы. Потерь нет, - штаб ОС

29 января вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

По данным штаба, противник обстреливал наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник осуществил четыре обстрела по  позициям ВСУ вблизи населенных пунктов Пески, Лебединское и дважды вблизи Марьинки, применив гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

Четыре вражеских обстрелов были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно:

- неподалеку от Орехово - из миномета калибра 120 мм противник выпустил 2 мины;
- три раза рядом с Новотошковским - из миномета калибра 120 мм - 4 мины и из 82-мм миномета - 14 мин;
- вблизи Новолуганского - из гранатометов различных систем и другого стрелкового оружия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ глушат беспилотники СММ ОБСЕ возле Петровского, - СЦКК

"Украинские защитники осуществили адекватный ответ из разрешенного вооружения, заставляя противника прекращать обстрелы", - сказано в сообщении.

Также в штабе отметили, что вчера, 29 января, потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.

"С начала текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. За текущие сутки потерь нет", - добавили в пресс-центре ОС.

Наемники РФ за сутки 9 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, применив 120- и 82-мм минометы. Потерь нет, - штаб ОС 01

Источник: https://censor.net.ua/n3172681
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Одужання пораненним воїнам України!!! Смерть клятим расіянсько-масковським окупантам!!!!
 показать весь комментарий
 
 
Всіх на всіх- "поміняли". Повністю "перестали" стрілять. "Можна" починати відводити війська
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх