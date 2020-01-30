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 Первый случай заболевания коронавирусом из Китая зафиксирован в Финляндии

В Финляндии официально зарегистрирован первый случай заболевания новым коронавирус (nCoV).

Об этом заявил уководитель департамента безопасности здравоохранения, профессор Мика Салминен, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на местное издание  Yle

"32-летняя женщина приехала из города Ухань, который стал эпицентром вспышки новой разновидности коронавируса".

Она обратилась в больницу с симптомами гриппа. Сейчас женщина находится в больнице.

Предполагается, в целом в Финляндии могут быть заражены до 15 человек, но точно известно в течение 14 дней, сейчас будут наблюдать за состоянием их здоровья.

Напомним, впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухани (Китай), население которого составляет более 11 млн человек.

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Начальные симптомы заболевания – повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.

Источник: https://censor.net.ua/n3172680
 
 
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У нас уже паника. Требуют закрыть границу со всеми вокруг. Во Франции уже кто-то умер вроде...хотя ещё не подтвердили.
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так поедь в Китай - сделай оттуда репортажи, что короновирус - это не опасно!
только языком бы трепать
Минздрав вешает лапшу на уши: мойте руки - типа спасёт от заражения. если заражённый чихнёт
ДОСТАТОЧНО перекрыть сообщение с Китаем. и др городами откуда может прилететь зараза
но власти плевать на жизнь украинцев..... так было всегда....
власть пойдёт на потерю пару % населения - ведь всё равно сотальных можно продолжить грабить
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Та у нас теж вже мабуть є. От тільки нам про це ніхто не скаже, бо зебільна влада хоче в мовчазний совок. Хоча деякі з нього так і не виходили.
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Как можно в здравом уме нести такую чушь.
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ты утверждаешь что зеленский никогда не обманывает?
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самое лучшее что я смог найти в инете: https://habr.com/ru/post/485806/
и почитайте комментарии.
объективный взгляд и рекомендации
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Поки ми бачимо як поширюється в Україні вірус AN1H1. Цей вірус вже забирає життя і є колишнім свинячим грипом та іспанкою. Можна прогнозувати, що проти китайського короновірусу буде така ж погана робота.
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на данный момент в Украине НЕТ способов продиагностировать уханьский короновирусб это как просить дальтоника найти в комнате красный предмет. Потому и нет подтверждённых случаев короновируса - если не могут проверить - то и нету.
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как всё начиналось... страшные вирусные мутации!!!
Первый случай заболевания коронавирусом из Китая зафиксирован в Финляндии - Цензор.НЕТ 2622
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