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 Политика Украины
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Все про:визит (2355) Киев (18499) Помпео (210)

 В связи с визитом Помпео в Киеве возможны ограничения движения с 30 января по 1 февраля, - Госохрана

В связи с визитом государственного секретаря США Майка Помпео в Киеве с четверга по субботу, с 30 января по 1 февраля могут на время ограничить дорожное движение.

Как передает Цензор.НЕТ,  об этом сообщает пресс-служба Управления государственной охраны Украины.

"Обращаем внимание жителей и гостей Киева на то, что с 30 января по 1 февраля в связи с визитом в Украину Государственного секретаря Соединенных Штатов Америки Майка Помпео возможные временные незначительные ограничения дорожного движения в столице", - говорится в сообщении.

В ведомстве не исключают вероятности ограничения движения автомобилей на Бориспольском шоссе в четверг, 30 января и в субботу 1 февраля.

В частности, не исключена вероятность ограничения движения автомобилей на Бориспольском шоссе в четверг, 30 января и в субботу 1 февраля

Также читайте: Помпео 30 января посетит Киев, где встретится с Зеленским, Пристайко и Загороднюком, - Госдепартамент США

Источник: https://censor.net.ua/n3172679
 
 
 Топ комментарии
 
Власники великих грошей пропонують великі можливості і, пропорційно їм, - жорсткі умови їх використання...
А жорсткі нашийники нинішньому табуну дійсно не завадили б...
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Навряд чи США усе показали🤔
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Звичайно, що такі гроші дають разом із вимогами. Тому ці перемовини дуже цікаві саме вимогами до зевлади.
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Цікавить програма візиту Помпео, а не обмеження дорожнього руху.
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Побачимо, бо поки зевлада говорить о необхідності інвестицій в розмірі 50 млрд доларів, а такі гроші є лише у США. Тому цей візит дуже важливий.
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Госсекретарь США Майк Помпео проведет в Украине встречу с президентом Владимиром Зеленским касательно вопросов европейской безопасности. Об этом он заявил на брифинге, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госдепартамента.

Он напомнил, что его визит в Украину был отложен из-за обострения на Ближнем Востоке.

"Мы отправимся и проведем хорошую беседу в Украине с командой и с президентом Зеленским по ряду важных вопросов европейской безопасности", - сказал Помпео.

Отвечая на вопрос о его послании сотрудникам посольства США в Украине, госсекретарь заявил, что ценит каждого дипломата и отметил "важные усилия, которые Соединенные Штаты и Украина будут продолжать прилагать вместе в борьбе с коррупцией в этой стране и обеспечивать поддержку, которая необходима украинскому народу для его свободы и независимости".

Напомним, Госдеп США подтвердил визит Помпео в Украину 30 января. Госсекретарь прибудет в Киев, где у него запланирована встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также главами внешнеполитического и оборонного ведомств страны.

Кроме Украины, Помпео посетит Беларусь, Казахстан и Узбекистан.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что в 2020 году посетит Украину. Однако никаких подробностей и дату своего визита глава американского Госдепа не сообщил.
https://www.rbc.ua/rus/news/pompeo-rasskazal-budet-govorit-zelenskim-1580339897.html
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США уже все показали. А кто из задних не видел, тому передние покажут В связи с визитом Помпео в Киеве возможны ограничения движения с 30 января по 1 февраля, - Госохрана - Цензор.НЕТ 9561
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Для досягнення успіху Україні необхідно залучити 50 млрд доларів прямих іноземних інвестицій протягом найближчих п'яти роківМіністр розвитку економіки Тимофій Милованов вважає, єдине, що може врятувати економіку України - інвестиції, як ззовнішні, так і внутрішні. За словами Милованова, в даний час частка експорту України в світовій торгівлі складає 0,2%, а частка ВВП України в загальносвітовому ВВП - 0,3%. Частка експортних високотехнологічних товарів зараз дорівнює 17%.Прямі приватні інвестиції на душу населення становлять 767 доларів, і це, на думку міністра, мало, так як норма для регіону, в якому розташована Україна - тисячі доларів на душу населення. Крім того, основні фонди зношені на 60,6%, в той час, як в сусідніх країнах цей показник дорівнює 35-50%.Міністр стверджує, що економічна стратегія України повинна базуватися на накопиченні інвестицій і модернізації виробництва.«Якщо ми хочемо досягти успіху, нам протягом 5 років потрібно 50 млрд доларів прямих іноземних інвестицій. Також потрібно збільшити щорічні обсяги внутрішнього інвестування в понад 2 рази. В результаті ми зможемо знизити знос основних фондів з 60,6 до 48%. А якщо хочемо більше, то потрібно більше інвестицій.», - підсумував Милованов.Всі новини економіки України читайте в розділі #Банкова на Соцпорталі. Читайте також:«Ліміт» на c/г землю зменшать в 4 рази,- Разумков
https://socportal.info/2020/01/29/ukrajini_ne_vistachaje_50_mlrd_dolariv_milovanov.html
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Власники великих грошей пропонують великі можливості і, пропорційно їм, - жорсткі умови їх використання...
А жорсткі нашийники нинішньому табуну дійсно не завадили б...
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Звичайно, що такі гроші дають разом із вимогами. Тому ці перемовини дуже цікаві саме вимогами до зевлади.
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Бывший министр угольной промышленности "ДНР" Игорь Ивакин, которого контрразведка СБУ якобы в ходе спецоперации вывезла с территории "республики", покинул ее более 5 лет назад. Об этом говорит страница самого Ивакина в соцсети.
На нестыковку обратило внимание издание "Украинская правда".
29 января СБУ отчиталась, что вывела Ивакина на подконтрольную Киеву территорию и получила от него полезную информацию о влиянии России на боевиков.
Однако в Facebook экс-министра местом его жительства указан Мариуполь. Лишь августе 2014 года Ивакин писал, что находится в Донецке. Других же публикаций, сделанных с территории "ДНР" на его странице нет. А уже в декабре 2014 года он публиковал фотографии из Мариуполя и писал, что в Донецке не был с сентября.
А еще в мае 2014 года, вскоре после своего назначения "министром" в "ДНР" он опубликовал пост, в котором заявил, что непричастен к сепаратистам, а "ДНР" назвал террористической организацией. Он заверил, что о своем назначении министром узнал в здании Донецкой ОГА, но деятельности "в рамках ДНР не вел".
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Помпео будет помогать коррупцию бороть - прибыльное дело. и Помпео, и Джулиани срочно нужна голова Байдена. Шокин на подтанцовке. Видно у Трампа серьезно подгорает. ну а наше зе готово "принимать" со всех сторон - вряд ли на этот раз отпетляет.
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Борьба с коррупцией - засаленый вечнокозырный туз, годится для покрытия каких угодно мастей и даже изменения правил игры... 1. будем надеятся на лучшее. 2. или нам определят, что для нас лучше ...
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