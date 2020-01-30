 В связи с визитом Помпео в Киеве возможны ограничения движения с 30 января по 1 февраля, - Госохрана

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Управления государственной охраны Украины.
"Обращаем внимание жителей и гостей Киева на то, что с 30 января по 1 февраля в связи с визитом в Украину Государственного секретаря Соединенных Штатов Америки Майка Помпео возможные временные незначительные ограничения дорожного движения в столице", - говорится в сообщении.
В ведомстве не исключают вероятности ограничения движения автомобилей на Бориспольском шоссе в четверг, 30 января и в субботу 1 февраля.
В частности, не исключена вероятность ограничения движения автомобилей на Бориспольском шоссе в четверг, 30 января и в субботу 1 февраля
Он напомнил, что его визит в Украину был отложен из-за обострения на Ближнем Востоке.
"Мы отправимся и проведем хорошую беседу в Украине с командой и с президентом Зеленским по ряду важных вопросов европейской безопасности", - сказал Помпео.
Отвечая на вопрос о его послании сотрудникам посольства США в Украине, госсекретарь заявил, что ценит каждого дипломата и отметил "важные усилия, которые Соединенные Штаты и Украина будут продолжать прилагать вместе в борьбе с коррупцией в этой стране и обеспечивать поддержку, которая необходима украинскому народу для его свободы и независимости".
Напомним, Госдеп США подтвердил визит Помпео в Украину 30 января. Госсекретарь прибудет в Киев, где у него запланирована встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также главами внешнеполитического и оборонного ведомств страны.
Кроме Украины, Помпео посетит Беларусь, Казахстан и Узбекистан.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что в 2020 году посетит Украину. Однако никаких подробностей и дату своего визита глава американского Госдепа не сообщил.
https://www.rbc.ua/rus/news/pompeo-rasskazal-budet-govorit-zelenskim-1580339897.html
https://socportal.info/2020/01/29/ukrajini_ne_vistachaje_50_mlrd_dolariv_milovanov.html
А жорсткі нашийники нинішньому табуну дійсно не завадили б...
На нестыковку обратило внимание издание "Украинская правда".
29 января СБУ отчиталась, что вывела Ивакина на подконтрольную Киеву территорию и получила от него полезную информацию о влиянии России на боевиков.
Однако в Facebook экс-министра местом его жительства указан Мариуполь. Лишь августе 2014 года Ивакин писал, что находится в Донецке. Других же публикаций, сделанных с территории "ДНР" на его странице нет. А уже в декабре 2014 года он публиковал фотографии из Мариуполя и писал, что в Донецке не был с сентября.
А еще в мае 2014 года, вскоре после своего назначения "министром" в "ДНР" он опубликовал пост, в котором заявил, что непричастен к сепаратистам, а "ДНР" назвал террористической организацией. Он заверил, что о своем назначении министром узнал в здании Донецкой ОГА, но деятельности "в рамках ДНР не вел".