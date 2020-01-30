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 В Украине уже на 60 тысяч больше вакцинированных от гриппа, чем в прошлом году, - Минздрав

За первые четыре недели в Украине от гриппа вакцинировались уже больше людей, чем за весь предыдущий эпидемиологический сезон.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Громадське ТВ, об этом на брифинге заявила Оксана Кошалко, врач-эпидемиолог Центра общественного здоровья.

По ее словам, в прошлом сезоне всего было вакцинировано 161 тысяча человек, а в этом, по состоянию на четвертую неделю 2020 года, уже около 220 000.

"Это некотороым образом еще связано с тем, что в этом году к нам завезли больше вакцин несколько, чем в прошлом году. Это является одним из достижений центра (общественного здоровья), Потому что мы проводим коммуникационные мероприятия с производителями вакцин - круглые столы, на которых мы обсуждаем возможность большей поставки вакцин", - сказала Кошалко.

Она также рассказала, что в прошлом эпидсезоне от гриппа умерли около 60 человек, в этом летальных случаев пока 13.

"Но несмотря на то, что в этом сезоне преобладает циркуляция вирусов А / H1 - это достаточно тяжелый вирус гриппа, он вызывает осложнения и у взрослого населения, и у детей, вообще дети имеют большой риск получить заболевание. Поэтому, к сожалению, я думаю, у нас в дальнейшем будут регистрироваться (летальные - ред.) случаи. Надеемся, что их будет не так много", - рассказала врач.

Напомним, Кошалки также сообщила, что в Украине незначительное превышение эпидемиологического порога гриппом и ОРВИ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заболеваемость гриппом в Украине превысила эпидемпорог, - Центр общественного здоровья

Источник: https://censor.net.ua/n3172678
 
 
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Отечественные барыги от минздрава стали богаче.
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Класно. А Лєнка за три дні встигла відкрити сторінку, видалити,і знову відкрити .(Ех ! Скільки шедеврів пропало !)
В Украине уже на 60 тысяч больше вакцинированных от гриппа, чем в прошлом году, - Минздрав - Цензор.НЕТ 5714
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Цей вірус не просто важкий, а він той самий свинячий грип тп ще той, який на початку 20 сторіччя назвали іспанкою.
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