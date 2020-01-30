 Украинская делегация останется в ПАСЕ, несмотря на возвращение туда России, - Ясько

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написала глава украинской делегации, нардеп от Слуги народа Елизавета Ясько.
"Я считаю, что нынешнее голосование не решает, а усугубляет кризис в Организации. Повторять мантру о диалоге с государством-агрессором - это путь в никуда. Россияне в ПАСЕ показывают, что европейские ценности, права человека, мир и демократия для них - это пустой звук. Они говорят на языке угроз, ультиматумов и пропаганды. Тем не менее, Россия будет в ПАСЕ. Мы назвали это "новой нормальностью", - написала она.
Ясько также обозначила три направления работы украинской делегации в ПАСЕ:
выполнения мандата, полученного от Верховной Рады;
противодействие распространению Россией фейков и пропаганды с трибуны ПАСЕ;
восстановление авторитета Совета Европы, укрепление прав человека, демократии и верховенства права".
Андрій Смолій
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ЦЕ КИЇВ! Позняки!!!! Повісили!
Ну що, догралися...втрачаємо країну з кожним днем.
Це не ДНР.
Це Київ. Позняки. Просто зараз повісили бігборд: «расія наш главний стратєгічєскій партньор».
Далі вже нікуди. «Русскій мір» наступає з усіх сторін. Влада просуває «мір» з Путіним. От він, «мір». Московські окупантські триколори в ставлять на бігборди. Скоро будуть прапори вивішувати???
ОНОВЛЕННЯ. Є інформація що таке розвісили по всьому Києву.
Также сообщается, что жена бизнесмена - собственница компании "Эдипресс", которая издает женские журналы
https://apostrophe.ua/news/society/kiev/2020-01-30/po-kievu-razvesili-prorossiyskie-bigbordyi-opublikovanyi-foto-i-video/187010
Коли аргументи і зусилля української делегації в ПАРЄ вже не давали позитивний результат, делегація попереднього скликання завжди апелювали до п'ятого Президента України Петра Порошенка і він на своєму рівні завжди вирішував питання.
Циничний иуда