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 Политика Украины
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Все про:ПАСЕ (1503) Россия (74840) Елизавета Ясько (20)

 Украинская делегация останется в ПАСЕ, несмотря на возвращение туда России, - Ясько

Украинская делегация останется работать в Парламентской ассамблее Совета Европы, несмотря на ратификацию полномочий делегации России.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написала глава украинской делегации, нардеп от Слуги народа Елизавета Ясько.

"Я считаю, что нынешнее голосование не решает, а усугубляет кризис в Организации. Повторять мантру о диалоге с государством-агрессором - это путь в никуда. Россияне в ПАСЕ показывают, что европейские ценности, права человека, мир и демократия для них - это пустой звук. Они говорят на языке угроз, ультиматумов и пропаганды. Тем не менее, Россия будет в ПАСЕ. Мы назвали это "новой нормальностью", - написала она.

Ясько также обозначила три направления работы украинской делегации в ПАСЕ:

выполнения мандата, полученного от Верховной Рады;
противодействие распространению Россией фейков и пропаганды с трибуны ПАСЕ;
восстановление авторитета Совета Европы, укрепление прав человека, демократии и верховенства права".

Читайте на "Цензор.НЕТ": ПАСЕ утвердила полномочия российской делегации

Источник: https://censor.net.ua/n3172677
 
 
 Топ комментарии
 
Украинская делегация останется в ПАСЕ, несмотря на возвращение туда России - Цензор.НЕТ 3728

Андрій Смолій
· 1 Std. ·

ЦЕ КИЇВ! Позняки!!!! Повісили!

Ну що, догралися...втрачаємо країну з кожним днем.
Це не ДНР.

Це Київ. Позняки. Просто зараз повісили бігборд: «расія наш главний стратєгічєскій партньор».

Далі вже нікуди. «Русскій мір» наступає з усіх сторін. Влада просуває «мір» з Путіним. От він, «мір». Московські окупантські триколори в ставлять на бігборди. Скоро будуть прапори вивішувати???

ОНОВЛЕННЯ. Є інформація що таке розвісили по всьому Києву.
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Не честі, не гордості, не характера. Тьфу.
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Украинская делегация останется в ПАСЕ, несмотря на возвращение туда России - Цензор.НЕТ 3728

Андрій Смолій
· 1 Std. ·

ЦЕ КИЇВ! Позняки!!!! Повісили!

Ну що, догралися...втрачаємо країну з кожним днем.
Це не ДНР.

Це Київ. Позняки. Просто зараз повісили бігборд: «расія наш главний стратєгічєскій партньор».

Далі вже нікуди. «Русскій мір» наступає з усіх сторін. Влада просуває «мір» з Путіним. От він, «мір». Московські окупантські триколори в ставлять на бігборди. Скоро будуть прапори вивішувати???

ОНОВЛЕННЯ. Є інформація що таке розвісили по всьому Києву.
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есть кто с позняков? балончик краски в помощь.
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Блогер Назар Приходько опубликовал данные про Олега Катющенко: "Пробил этого типа по моим каналам. Он - бизнесмен, строительный менеджер, основатель компании Holly Industrial. Поднял капитал на сомнительных заказах догадайся откуда. Зато его жена Инна, участвовала в церемонии "Viva - самые красивые" в 2017 году".

Также сообщается, что жена бизнесмена - собственница компании "Эдипресс", которая издает женские журналы
https://apostrophe.ua/news/society/kiev/2020-01-30/po-kievu-razvesili-prorossiyskie-bigbordyi-opublikovanyi-foto-i-video/187010
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Міністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель заявив, що Україна вийде з опалювального сезону із дуже великим надлишком газу в українських газосховищах. Також величезні запаси в європейських газосховищах.
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Не честі, не гордості, не характера. Тьфу.
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Тобто сьогоднішня делегація все програла, а тепер залишилося називати цю ситуацію "новою нормальністю".
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Украинская делегация останется в ПАСЕ, несмотря на возвращение туда России, - Ясько - Цензор.НЕТ 5843
Коли аргументи і зусилля української делегації в ПАРЄ вже не давали позитивний результат, делегація попереднього скликання завжди апелювали до п'ятого Президента України Петра Порошенка і він на своєму рівні завжди вирішував питання.
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"новой нормальностью"???..ну-ну.... боитесь свои еврокомандировочные потерять???
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евротуристы. зе-кодло вовсю смердит "руSSким духом".
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Кто бы сомневался. У этих шлюх ни стыда, ни чести, ни достоинства
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