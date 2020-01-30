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 На Тернопольщине мошенники украли 365 тыс. грн, собранные для лечения детей, - Нацполиция

Полиция Тернопольщины разыскивает мошенников, присвоивших деньги собранные на лечение восьми детей, пострадавших в результате взрыва газа.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Более 360 тыс. гривен отдала мошенникам мама одного из пострадавших детей села Угринов. Именно на ее банковскую карточку поступали деньги, которую благотворители бросали на лечение детей, травмированных в результате взрыва газа в сельском клубе.

27 января около 13:00 к ней позвонил мужчина и представился работником банка по имени Роман. Он заявил, что на ее счет поступают большие суммы средств и они не помещаются на ее электронный кошелек. Неизвестный предложил осуществить несколько манипуляций для получения этих денег.

Войдя в доверие, мужчина порекомендовал снять со счета часть средств и перебросить их на указанные счета. Таким образом женщина на 17 тыс. гривен через iBox пополнила мобильные телефоны нескольким абонентам. После этого она, сняв со своего счета деньги, начала перебрасывать их через банковский терминал на карточки, которые диктовал по телефону неизвестный.

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Однако электронный кошелек банк заблокировал из-за превышения лимита и абонент сказал пойти в финучреждение и разблокировать его. Женщина так и сделала, воспользовавшись помощью сотрудника банка.

В результате таких манипуляций жительница села Угринов отдала неизвестному 365 тыс. гривен. Обратилась в полицию потерпевшая лишь через полтора суток после преступления, когда поняла, что деньги отдала мошеннику.

Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по статье 190 часть 3 УК.

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Напомним, что 8 детей в возрасте от 12 до 17 лет пострадали от взрыва газа во время репетиции Рождественского вертепа в селе Угринов Пидгаецкого района. У всех пострадавших медики констатировали ожоги лица и конечностей 1-2 степени. Сегодня четверых уже выписали на амбулаторное лечение домой, еще четверо продолжают находиться в больнице.

Источник: https://censor.net.ua/n3172675
 
 
 Топ комментарии
 
Олег Анатольевич, какой ваш номер в бюллетени?
Будем голосовать за вас! На Тернопольщине мошенники украли 365 тыс. грн, собранные для лечения детей, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 4384
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А з нинішньою владою такі вилупки йдуть в органи
(або у партію СН)
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маньяк отравіл купюри і пожертвовал на дєцкій дом...
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нє помєщаюцца на елєктронний кашельок.... тьотка савсєм тупая ілі соучасніца
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Когда я приду к власти такие мошенники будут идти на органы.
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Олег Анатольевич, какой ваш номер в бюллетени?
Будем голосовать за вас! На Тернопольщине мошенники украли 365 тыс. грн, собранные для лечения детей, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 4384
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Я власть буду брать не за номером, а за Майданом.
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А з нинішньою владою такі вилупки йдуть в органи
(або у партію СН)
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Ви даремно ображаєте вилупків з інших партій.
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Следовало бы найти конечно этих мошенников и немножечко повесить ну хотя бы в ближайшей посадке ненадолго.
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100% зеки. Вони постійно моніторять подібні новини й торгові інтернет-площадки. Розводка стара як світ. Вирахувати з якої зони був дзвінок зрвсім не важко. Зазвичай, керівництво зони - в долі. Хоча б пару раз звільнили керівників тюрем за те, що в арештанта був сотовий і, думаю, подібні форми шахрайства знизилися б в рази. Ну, а самому розводілі я б за подібне просто хребет перебив би десь в ділянці шиї, щоб тільки бенями кліпав і срав під себе, падло!
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