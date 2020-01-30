 На Тернопольщине мошенники украли 365 тыс. грн, собранные для лечения детей, - Нацполиция

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Более 360 тыс. гривен отдала мошенникам мама одного из пострадавших детей села Угринов. Именно на ее банковскую карточку поступали деньги, которую благотворители бросали на лечение детей, травмированных в результате взрыва газа в сельском клубе.

27 января около 13:00 к ней позвонил мужчина и представился работником банка по имени Роман. Он заявил, что на ее счет поступают большие суммы средств и они не помещаются на ее электронный кошелек. Неизвестный предложил осуществить несколько манипуляций для получения этих денег.



Войдя в доверие, мужчина порекомендовал снять со счета часть средств и перебросить их на указанные счета. Таким образом женщина на 17 тыс. гривен через iBox пополнила мобильные телефоны нескольким абонентам. После этого она, сняв со своего счета деньги, начала перебрасывать их через банковский терминал на карточки, которые диктовал по телефону неизвестный.

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Однако электронный кошелек банк заблокировал из-за превышения лимита и абонент сказал пойти в финучреждение и разблокировать его. Женщина так и сделала, воспользовавшись помощью сотрудника банка.



В результате таких манипуляций жительница села Угринов отдала неизвестному 365 тыс. гривен. Обратилась в полицию потерпевшая лишь через полтора суток после преступления, когда поняла, что деньги отдала мошеннику.



Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по статье 190 часть 3 УК.

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Напомним, что 8 детей в возрасте от 12 до 17 лет пострадали от взрыва газа во время репетиции Рождественского вертепа в селе Угринов Пидгаецкого района. У всех пострадавших медики констатировали ожоги лица и конечностей 1-2 степени. Сегодня четверых уже выписали на амбулаторное лечение домой, еще четверо продолжают находиться в больнице.