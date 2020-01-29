 Пребывание Нефьодова на должности главы Таможенной службы стоит стране 200 млн грн ежедневно, - нардеп от "СН" Холодов

Как передает Цензор.НЕТ об этом он написал в Фейсбуке.
Холодов отметил: "Пребывание на должности главы таможни Максима Нефедова будет стоить нам только в январе 8 миллиардов гривен.Госбюджет теряет на таможне минимум 200 миллионов гривен ежедневно.
На одесской таможне - полная жопа и развал. Опять поназначали старых схемщиков на должности.
Но это еще не все.Нефедов получает по $10 тыс. зарплаты в месяц.
За ноябрь он получил 252 595 грн
За декабрь - 229877 грн
Я не против высоких зарплат – но платить их нужно за результаты. Нефедову - за выполненный план по таможенным сборам.
Не можешь выполнять задачи – иди в НГО и там делай презентации со слайдами".
Как сообщал Цензор.НЕТ ранее детективы НАБУ открыли производство на основе расследования журналистов о табачном бизнесе, связанном с нардепом от СН Холодовым.
«Якщо ми хочемо досягти успіху, нам протягом 5 років потрібно 50 млрд доларів прямих іноземних інвестицій. Також потрібно збільшити щорічні обсяги внутрішнього інвестування в понад 2 рази. В результаті ми зможемо знизити знос основних фондів з 60,6 до 48%. А якщо хочемо більше, то потрібно більше інвестицій.», - підсумував Милованов.(с)
Как хотите, а мне Большего, на сон грядущий- не надо.
Понятно, что Андрею Холодову вкупе с Ермаком и Медведчуком хотелось бы в этом кресле кого-нибудь "роднее"...
Что касается ЗП: не надо делать вид, что пришедший на смену будет получать меньше
Про успехи. Слово Холодова против слова Нефедова, кому что нравится...
"За 2019 год новая таможня собрала в государственный бюджет 14,6 млрд долларов, что на один миллиард больше, чем в 2018 году, о чем сообщил глава Гостаможни Максим Нефедов. "
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Ссыляк 5-дневной давности: https://compromat.ws/otopitelnyj-sezon-mozhet-byt-sorvan-iz-za-aresta-schetov-ukrtransgaza/
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ілі здесь ?: