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 Политика Украины
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Все про:Холодов (9) Нефьодов (163) Государственная таможенная служба (7)

 Пребывание Нефьодова на должности главы Таможенной службы стоит стране 200 млн грн ежедневно, - нардеп от "СН" Холодов

Народный депутат Украины от "Слуги народа" Андрей Холодов, известный своими дружескими отношениями с помощником президента Украины Андреем Ермаком заявил о том, что пребывание Максима Нефьодова на должности главы Государственной таможенной службы стоит государству 8 млрд грн в месяц.

Как передает Цензор.НЕТ об этом он написал в Фейсбуке.

Холодов отметил: "Пребывание на должности главы таможни Максима Нефедова будет стоить нам только в январе 8 миллиардов гривен.Госбюджет теряет на таможне минимум 200 миллионов гривен ежедневно.

На одесской таможне - полная жопа и развал. Опять поназначали старых схемщиков на должности.

Но это еще не все.Нефедов получает по $10 тыс. зарплаты в месяц.

За ноябрь он получил 252 595 грн

За декабрь - 229877 грн

Я не против высоких зарплат – но платить их нужно за результаты. Нефедову - за выполненный план по таможенным сборам.

Не можешь выполнять задачи – иди в НГО и там делай презентации со слайдами".

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее детективы НАБУ открыли производство на основе расследования журналистов о табачном бизнесе, связанном с нардепом от СН Холодовым.

Пребывание Нефьодова на должности главы Таможенной службы стоит стране 200 млн грн ежедневно, - нардеп от СН Холодов 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": То, что бизнесмен Холодов является кумом жены Медведчука, не повод для исключения его из списка "Слуги народа", - Разумков

Источник: https://censor.net.ua/n3172674
 
 
 Топ комментарии
 
за 50 млрд инвестиций я вам любое экономическое чудо устрою... главное сбежать когда инвестиции с прибылью надо будет отдавать )
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Даже до короля табачной контрабанды и то дошло. Когда же до бубочки дойдет?
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известный своими дружескими отношениями с помощником президента Украины Андреем Ермаком .....
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В сценарії режисер бубочці ще не прописали. От і не дішло
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нужно успеть прибарахлиться... пока они слайды рассматривают
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Дайте їм трохи часу, і вони пояснять чому і тут винен Порох.
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Это проект России и Коломойского, а не президент.
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ожидание - со всех собираем по полной, и бюджет в шоколаде. реальность - да нафиг нужен такой бизнес с такими поборами... в результате шиш а не сборы
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Ничего! Всё идёт по Плану. Можэ даже по плану ГОЭЛРО, бо всю жизнь читал эту дикую аббревиатуру, но ни разу не попытался расшифровать эту хрень Итак, слово министЕру Милованову, который всё знает, в том числе о ГОЭЛРО и Нефедове:
«Якщо ми хочемо досягти успіху, нам протягом 5 років потрібно 50 млрд доларів прямих іноземних інвестицій. Також потрібно збільшити щорічні обсяги внутрішнього інвестування в понад 2 рази. В результаті ми зможемо знизити знос основних фондів з 60,6 до 48%. А якщо хочемо більше, то потрібно більше інвестицій.», - підсумував Милованов.(с)
Как хотите, а мне Большего, на сон грядущий- не надо.
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за 50 млрд инвестиций я вам любое экономическое чудо устрою... главное сбежать когда инвестиции с прибылью надо будет отдавать )
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Милованов... Он такой Милованов. Жаль, что я трезвый. А то бы я уточнил, каков он- Милованов.
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ха 10 штук баксов... а вы знаете сколько уход за бородой стоит
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Как бы ни было, Нефелов занял должность по результатам конкурса. И кадровыми изменениями очень многим наступил на болезненый мозоль.
Понятно, что Андрею Холодову вкупе с Ермаком и Медведчуком хотелось бы в этом кресле кого-нибудь "роднее"...
Что касается ЗП: не надо делать вид, что пришедший на смену будет получать меньше

Про успехи. Слово Холодова против слова Нефедова, кому что нравится...

"За 2019 год новая таможня собрала в государственный бюджет 14,6 млрд долларов, что на один миллиард больше, чем в 2018 году, о чем сообщил глава Гостаможни Максим Нефедов. "
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всего-то миллиард, а истерили, что там еще один ввп пропадает
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Только вот помесячные цифры очень интересные

Перебування Нефьодова на посаді глави Митної служби коштує країні 200 млн грн щодня, - нардеп від "СН" Холодов - Цензор.НЕТ 6439
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Еще один зеленогнойный лепечет под коксом херню о "прорыве" нарыва в экономике, мировом успехе зеленой зеКО-Манды и прочих космических достижениях. Если в прошлом году везде, в том числе и на Цензоре писали, что таможня на 20% по сравнению с 2018 годом меньше дала в бюджет, то я так понимаю, это программа стоп коррупции наверненько так чудно работает? )))))) Или это ваш нефедов с вами вместе, неуважаемый зеленодрочер, кокаина обнюхался? Холодов еще та задница, но все ваши зеленгнойные редкие твари и недоумки. Рыхформаторы хреновы, тупые продажные гады.
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Холодов - это друг Медведчука, который табачной контрабандой занимается?
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Саме він. Зараз мітить на місце монополіста табачки в Україні.
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8 лярдів ідуть на гору і осідають в кишенях Оманського і його шобли.
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Семья Холодова очень дружна с семьей Медведчука. Нардеп Андрей Холодов - медведчуковский прихвостень, так что полегче андрюшо))
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Он его кум. И еще -- это человек, которого в партию СН привел и отстоял лично сам Зеля.
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Тогда Зеля должен завтра ответить за базар. Фсё прост))
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у короля явно подгорает раз снизошел со своей Ларнаки))
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Когда в стране наступает полная задница -- даже король табачной контрабанды начинает чухать одно место. Нищим гражданам он и нафиг не нужен -- перейдут на самокрутки.
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Міністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель заявив, що Україна вийде з опалювального сезону із дуже великим надлишком газу в українських газосховищах.Також величезні запаси в європейських газосховищах.
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Отопительный сезон может быть сорван из-за ареста счетов «Укртрансгаза»(с). А это- дочка Нефтезаза. Так кто врёт???
Ссыляк 5-дневной давности: https://compromat.ws/otopitelnyj-sezon-mozhet-byt-sorvan-iz-za-aresta-schetov-ukrtransgaza/

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Если кого-то критикуют члены шоблы "слуг народа" значит там всё ок. Видимо хотят своего человечка поставить.
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З питань митниці ОПу консультує Хорошковський, про нього вже давно йде мова.
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Они оба идиоты - что Нефёдов, что этот лох. Утверждать, что таможня призвана выполнять какой-то там план по таможенным сборам - это отрицание законов рыночной экономики. Таможенные сборы могут иметь смысл для транзитной страны, например, Польши или Германии (при этом в Германии раможенные сборы для экспортных предприятий почти равны нулю, а на импорт многих групп товаров тоже сбор ноль, транзитные сборы платят транспортные пердприятия), а Украина стремится стать экспортёром при абсолютно нелогичной инвалидной таможне, отсутвствии компенсации НДС и тупых экономистах и таможенниках. Тут никакой инвестиционный нянь не поможет, поверьте.
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Или план и не лезьте в то, как мы его выполним, или порядок на таможне, гуляет ветер, никого, даже собаке скучно.
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ну как бы хорошковский тоже оплачивал зе-выборы и таможня в офисе пре-зека(зеленого) должна быть его коровой
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Чертов кошмар! И как после этого(!) заснуть?! Откуда они повыползали?!
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У меня на новости про ЗЕленых дегенератов уже просто нет никакой реакции (эрекции тоже). Прогибом, примерно как на мух, крутятся, крутятся, а ты прекрасно понимаешь, что жить им только как сядет, и прихлопнешь. У придурков вообще нет чувства самосохранения???? Все суки на колени, на сцене, в Раде, на Майдане, на стадионе, где хотите, и плакать, и просить прощения, и 24 часа на покинуть пределы страны!
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