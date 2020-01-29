 Активисты Нацкорпуса провели массовые акции в честь 102-й годовщины Крут. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на сайт партии.

В Нацкорпусе отметили: как и 100 лет назад, так и сегодня Россия пытается уничтожить независимость нашего государства, на защиту которого в условиях деморализованной армии и коррумпированной власти, первыми стали добровольцы.

Как тогда, так и сейчас у нас не было армии, потому что она была деморализована, провозглашая нейтралитет, сидела по казармам. Вспомните, как 6 лет назад украинские военные отдавали свое оружие толпы зазомбированных людей на Востоке. Как тогда так и сейчас в защиту Украины стали добровольцы", - сказал во время выступления на митинге в Ивано-Франковске руководитель Западного Терену Нацкорпусу, ветеран "Азова" Сергей Бевз, добавив, что героизм крутянцев вдохновляет их потомков в войне с врагом.

"Не знаю, что придавало сил молодым воинам в бою на станции Круты, но я знаю, чьим примером, вдохновлялись в 2014 году мы, - это были в том числе и герои-крутянцы. Их самопожертвование дало возможность состояться украинскому государству", - отметил он.

Лидер Национального Корпуса Андрей Белецкий выразил мнение о том, что бой под Крутами - это образец подвига украинского добровольческого движения. "Начиная с 2014 года, подвиг крутянцев повторили бойцы полка "Азов". Многие из тех, кто отдал свою жизнь за Украину, так же были студентами. В августе 2014 года в Иловайске, накрыв гранату своим телом, чтобы спасти

жизнь побратимов, погиб Андрей Снитко псевдо "Фома". Ему было 18 лет ", - сказал он во время выступления в Харькове.

"Героизм добровольцев - это всегда исправления ошибок власти исторические уроки должны быть изучены. Независимость надо отстаивать не в комфортных кабинетах на дипломатических переговорах с врагом, а с оружием в руках. Украина может защитить только профессионально обученная и хорошо вооруженная армия. Только так мы можем гарантировать сохранение государства", - подчеркнул Белецкий.

Мероприятия, посвященные защитникам украинской государственности, прошли, в частности, Крутах, Ивано-Франковске, Харькове, Запорожье, Виннице, Херсоне, Черновцах. Только в Харькове события этого дня собрали более 4 тысяч человек".















