 Канада расширила санкции против России за проведение выборов в оккупированном Крыму

Об этом заявили в министерстве иностранных дел Канады, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Постановлением о специальных экономических мерах замораживаются активы и вводится запрет на сотрудничество с определенными лицами путем запрета всем на территории Канады и канадцам за пределами Канады торговать имуществом этих лиц или оказывать им финансовые и связанные услуги", - говорится в документе.

В санкционный список попали: так называемый председатель избирательного комитета Севастополя Сергей Даниленко, его заместитель Лидия Басова и секретарь избирательной комиссии Екатерина Пыркова, а также член Совета Федерации РФ от Севастополя Екатерина Алтабаева, председатель городского законодательного собрания Владимир Немцев и в.и.о. губернатора Михаил Развожаев.

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Отмечается, что объявленные санкции вступают в силу немедленно.

Напомним: ранее об ограничительных мерах против этих шести лиц, а также московской частной железнодорожной компании "Grand Service Express" и её гендиректора Александра Ганова, объявили в США.