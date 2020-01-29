 До конца года запустим автомобильное движение по Подольско-Воскресенскому мосту, - Кличко

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время проверки работ по строительству объекта, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"Уже завершили процесс монтажа верхних временных опор. И мы начинаем новый, важный этап - установка натяжных тросов, обеспечивающих надежность конструкции моста, рассчитанного на автосообщение и линию метро", - отметил Кличко.

Всего в начале апреля этого года Киев должен получить 68 тросов, 4 из них уже поступили на строительство. Работы по их установке начнут в мае этого года. Также продолжается процесс сварки металлоконструкции части моста в направлении Подола. За несколько месяцев с помощью кранов ее установят на место. И за несколько месяцев подрядчики обещают достроить часть перегона моста от дамбы Русановских садов к новому путепроводу через железную дорогу на левом берегу. Там продолжается процесс бетонирования опор.

Смотрите: На Северном мосту в Киеве оторвался деформационный шов и спровоцировал ДТП, обошлось без жертв. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Кличко отметил, что проектная пропускная способность нового мостового перехода составит 60 тыс. авто в сутки. Это существенно разгрузит другие транспортные артерии города. Сегодня суточная интенсивность движения автотранспорта пятью мостами через Днепр в Киеве составляет около 300 тыс. автомобилей. И в "часы пик" пропускная способность мостов превышается почти в 3 раза.

"Подольско-Воскресенский - крупнейший арочный мост в Европе. На нем обустроят 6 полос для автомобильного движения и 2 железнодорожных пути под будущее метро - на нижнем ярусе, проложат также и трубопровод", - сообщил мэр столицы.

Также читайте: На мосту Патона в Киеве обнаружили аварийное проседание покрытия, движение ограничено

Он также напомнил, что Подольско-Воскресенский мост строят с 2003 года.