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 Киевские новости
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Все про:Киев (18499) Кличко (2785) мост (586)

 До конца года запустим автомобильное движение по Подольско-Воскресенскому мосту, - Кличко

Строительство Подольско-Воскресенского мостового перехода в Киеве активно продолжается и до конца 2020 года по нему будет открыто движение автомобилей.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время проверки работ по строительству объекта, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"Уже завершили процесс монтажа верхних временных опор. И мы начинаем новый, важный этап - установка натяжных тросов, обеспечивающих надежность конструкции моста, рассчитанного на автосообщение и линию метро", - отметил Кличко.

Всего в начале апреля этого года Киев должен получить 68 тросов, 4 из них уже поступили на строительство. Работы по их установке начнут в мае этого года. Также продолжается процесс сварки металлоконструкции части моста в направлении Подола. За несколько месяцев с помощью кранов ее установят на место. И за несколько месяцев подрядчики обещают достроить часть перегона моста от дамбы Русановских садов к новому путепроводу через железную дорогу на левом берегу. Там продолжается процесс бетонирования опор.

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Кличко отметил, что проектная пропускная способность нового мостового перехода составит 60 тыс. авто в сутки. Это существенно разгрузит другие транспортные артерии города. Сегодня суточная интенсивность движения автотранспорта пятью мостами через Днепр в Киеве составляет около 300 тыс. автомобилей. И в "часы пик" пропускная способность мостов превышается почти в 3 раза.

"Подольско-Воскресенский - крупнейший арочный мост в Европе. На нем обустроят 6 полос для автомобильного движения и 2 железнодорожных пути под будущее метро - на нижнем ярусе, проложат также и трубопровод", - сообщил мэр столицы. 

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Он также напомнил, что Подольско-Воскресенский мост строят с 2003 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3172670
 
 
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откроют, обязательно. Но, потом, где-то, через месяц, опять закроют, на капитальный ремонт, и дальше пилить бабло.
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Откроют как шулявский)
Кстати опять на него будут деньги выделять)))
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По распиливанию бабла)
Шулявский даже мостом трудно назвать, 200 метров развязки дороги, а бабла списали как на Тауэрский мост)))
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"Цветут миндаль и алыча, но без Лаврентий Палыча" До кінця року запустимо автомобільний рух Подільсько-Воскресенським мостом, - Кличко - Цензор.НЕТ 6752
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