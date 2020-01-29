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 Минфин США объявил о расширении санкций против РФ, добавив в него восемь чиновников и бизнесменов, связанных с оккупированным Крымом

Опубликованный министерством список физлиц, на которых решено распространить ограничительные меры, почти полностью совпадает с аналогичным списком, опубликованном днем ранее Советом ЕС по общим вопросам.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Так, США вводят санкции против временно исполняющего обязанности губернатора Севастополя Михаила Развожаева, председателя Совета министров Крыма Юрия Гоцанюка, председателя Законодательного собрания Севастополя в 2016-19 гг, а в настоящее время сенатора от Севастополя Екатерины Алтабаевой.

Также в списке значатся глава севастопольского избиркома Сергей Даниленко, его заместитель Лидия Басова и секретарь комиссии Екатерина Пыркова, глава Заксобрания Севастополя Владимир Немцев.

Кроме того, в американском списке есть один человек, который не фигурировал в опубликованном ЕС юридическом акте: речь идет об Александре Ганове, который как отмечает Минфин США, "связан с компанией "Гранд Сервис Экспресс".

Компания "Гранд Сервис Экспресс" (Москва) создана в 2002 году, специализируется на железнодорожных пассажирских перевозках повышенной комфортности, в том числе на направлении Москва - Санкт-Петербург.

В 2019 году руководство ГСЭ приняло решение расширить географию маршрутов. По данным Минтранса России, эта компания сама выступила с инициативой стать перевозчиком пассажиров по железной дороге в Крым.

Пассажирские поезда курсируют по мосту через Керченский пролив, который соединяет материковую часть РФ с полуостровом Крым, с 25 декабря прошлого года.

ГСЭ в 2020 году намерен расширить географию поездок на полуостров.

Акционеры ГСЭ не раскрываются. Ганов является гендиректором ГСЭ.

Также читайте: ЕС внес в санкционный список семь человек, причастных к "выборам" в оккупированном Крыму, - Йозвяк (обновлено)

Источник: https://censor.net.ua/n3172669
 
 
 Топ комментарии
 
Это не санкции это пародия на санкции . Минфин США объявил о расширении санкций против РФ, добавив в него восемь чиновников и бизнесменов, связанных с оккупированным Крымом - Цензор.НЕТ 2372
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Пора кончать с этим американским беспределом. Мыролюбный Зеля кацапов с праздниками поздравляет, а эти, противные, санкции подкидывают.
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И вот как это ПАСЕ называть - продажные с-ки и бл-ди?
И мы еще этим ОБСЕ, ЕС и др поддакиваем, наши презики под козырек весь их бред берут. Наших жестких ответов, что они суют нос в наше суверен законодательство - было на пальцах одной руки посчитать!
Какого хр-на нам указывают какие законы принимать, и уж тем более менять Конституцию!!!!
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США посмотрели на сегодняшнее заседание в ПАРе, и поняли, что надо что-то делать Минфин США объявил о расширении санкций против РФ, добавив в него восемь чиновников и бизнесменов, связанных с оккупированным Крымом - Цензор.НЕТ 5011
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Пора кончать с этим американским беспределом. Мыролюбный Зеля кацапов с праздниками поздравляет, а эти, противные, санкции подкидывают.
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да не скажи … посмотри ютюб , там многие гипермаркеты закрываются и кацапы их попросту грабят , как грабили сепары в первые дни все магазы в лугандоне с даунбасом.
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Ну дык визит Помпео в Киев и с пустыми руками? А сколько еще благодарности и клятв в верности от Зе и Пристайко услышим...
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И вот как это ПАСЕ называть - продажные с-ки и бл-ди?
И мы еще этим ОБСЕ, ЕС и др поддакиваем, наши презики под козырек весь их бред берут. Наших жестких ответов, что они суют нос в наше суверен законодательство - было на пальцах одной руки посчитать!
Какого хр-на нам указывают какие законы принимать, и уж тем более менять Конституцию!!!!
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Как обычно ниочем, плевали они на такие санкции.
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Санкции-это круто!Инвестиции,вложенные в мордор гейропой-уже начинают просто тупо грабить,как орки на Донбасе 5-ть лет назад.А там ведь 452 лярда только внеш.долга.Будет весело!
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Бред, сумма долга там очень низкая по отношению к ВВП, около 25%. Во многих странах долг превышает ВВП и ничего живут себе неплохо.
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Коронавирус в РФ ещё не пришел, а трупы уже есть. Ещё один внештатный сотрудник ГРУ РФ из "ЧВК Вагнера", участвовавший в убийстве украинцев на Донбассе, стал "грузом-200" в Ливии.
Куда только этих россиян не заносит, лишь бы ничего не делать в своей стране

https://www.svoboda.org/a/30403941.html

Там ещё есть такое : МЕМОРИАЛ ГЕРОЕВ ДНР | ЛНР

Зашёл, посмотрел и такой кайф получил .

Могу вечно смотреть на огонь , воду и на утилизированных недочеловек
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За третий ядерный арсенал мира, который был нацелен на США и мог превратить все в пепел тройка старых катеров, десяток джавелинов и санкции, которые уж никого не пугают. Один почти все бездарно проспал за 30 сребреников. Второй уж ничем от папередника не отличается. Был просто соевый, стал зелёные, только умом гораздо вкуснее.....
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Цікаво ,санкції тільки на самих бовдурів прокацаплених поширюються чи на членів сімей теж?
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