 Минфин США объявил о расширении санкций против РФ, добавив в него восемь чиновников и бизнесменов, связанных с оккупированным Крымом

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.
Так, США вводят санкции против временно исполняющего обязанности губернатора Севастополя Михаила Развожаева, председателя Совета министров Крыма Юрия Гоцанюка, председателя Законодательного собрания Севастополя в 2016-19 гг, а в настоящее время сенатора от Севастополя Екатерины Алтабаевой.
Также в списке значатся глава севастопольского избиркома Сергей Даниленко, его заместитель Лидия Басова и секретарь комиссии Екатерина Пыркова, глава Заксобрания Севастополя Владимир Немцев.
Кроме того, в американском списке есть один человек, который не фигурировал в опубликованном ЕС юридическом акте: речь идет об Александре Ганове, который как отмечает Минфин США, "связан с компанией "Гранд Сервис Экспресс".
Компания "Гранд Сервис Экспресс" (Москва) создана в 2002 году, специализируется на железнодорожных пассажирских перевозках повышенной комфортности, в том числе на направлении Москва - Санкт-Петербург.
В 2019 году руководство ГСЭ приняло решение расширить географию маршрутов. По данным Минтранса России, эта компания сама выступила с инициативой стать перевозчиком пассажиров по железной дороге в Крым.
Пассажирские поезда курсируют по мосту через Керченский пролив, который соединяет материковую часть РФ с полуостровом Крым, с 25 декабря прошлого года.
ГСЭ в 2020 году намерен расширить географию поездок на полуостров.
Акционеры ГСЭ не раскрываются. Ганов является гендиректором ГСЭ.
И мы еще этим ОБСЕ, ЕС и др поддакиваем, наши презики под козырек весь их бред берут. Наших жестких ответов, что они суют нос в наше суверен законодательство - было на пальцах одной руки посчитать!
Какого хр-на нам указывают какие законы принимать, и уж тем более менять Конституцию!!!!
Куда только этих россиян не заносит, лишь бы ничего не делать в своей стране
https://www.svoboda.org/a/30403941.html
Там ещё есть такое : МЕМОРИАЛ ГЕРОЕВ ДНР | ЛНР
Зашёл, посмотрел и такой кайф получил .
Могу вечно смотреть на огонь , воду и на утилизированных недочеловек