 Минфин США объявил о расширении санкций против РФ, добавив в него восемь чиновников и бизнесменов, связанных с оккупированным Крымом

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Так, США вводят санкции против временно исполняющего обязанности губернатора Севастополя Михаила Развожаева, председателя Совета министров Крыма Юрия Гоцанюка, председателя Законодательного собрания Севастополя в 2016-19 гг, а в настоящее время сенатора от Севастополя Екатерины Алтабаевой.

Также в списке значатся глава севастопольского избиркома Сергей Даниленко, его заместитель Лидия Басова и секретарь комиссии Екатерина Пыркова, глава Заксобрания Севастополя Владимир Немцев.

Кроме того, в американском списке есть один человек, который не фигурировал в опубликованном ЕС юридическом акте: речь идет об Александре Ганове, который как отмечает Минфин США, "связан с компанией "Гранд Сервис Экспресс".

Компания "Гранд Сервис Экспресс" (Москва) создана в 2002 году, специализируется на железнодорожных пассажирских перевозках повышенной комфортности, в том числе на направлении Москва - Санкт-Петербург.

В 2019 году руководство ГСЭ приняло решение расширить географию маршрутов. По данным Минтранса России, эта компания сама выступила с инициативой стать перевозчиком пассажиров по железной дороге в Крым.

Пассажирские поезда курсируют по мосту через Керченский пролив, который соединяет материковую часть РФ с полуостровом Крым, с 25 декабря прошлого года.

ГСЭ в 2020 году намерен расширить географию поездок на полуостров.

Акционеры ГСЭ не раскрываются. Ганов является гендиректором ГСЭ.

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