 Закон один для всех, вне зависимости, ты патриот или ватник, - нардеп СН Брагар встал на защиту водителя автобуса, отказавшегося выключить российский сериал

Об этом он написал на своей facebook-странице, передает Цензор.НЕТ.

Он напомнил происшествие, когда в автобусе на трассе Луцк-Киев девушки попросили водителя автобуса выключить русскоязычный сериал.

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"Напомню, что не существует никаких законодательных ограничений по поводу демонстрации кинофильмов при перевозках в автобусе. Демократическое решение водителя заслушать мнение большинства пассажиров привело к тому, что упомянутые пани самостоятельно покинули автобус. Они сделали это в ответ на отказ как водителя, так и большинства присутствующих в автобусе изменить демонстрацию сериала", - сообщил Брагар.

По его словам, эта ситуация "лишний раз доказывает существование в нашем государстве неприятие позиции других людей и культурной нетерпимости".

"Меня как народного депутата обеспокоила эта новость, особенно положение, в котором сейчас находится водитель автобуса. Прежде всего, он не нарушил ни одного закона Украины и своими действиями демонстрировал стремление найти компромисс с недовольными пассажирами. Поэтому я не позволю любые притеснения в сторону водителя со стороны общественности и сделаю невозможными попытки работодателя привлечь к ответственности этого человека", - отметил нардеп.

Он сообщил и свое мнение о поведении девушек: "Конечно, отстаивать право на общение на государственном языке является важным в наше время. Однако не менее серьезно отнеситесь к методам и путям, которыми должно популяризироваться любовь и уважение к украинскому языку. Призывы типа "русская речь не должна звучать в Украине" - неприемлемы, дискриминируют и нарушают закон, а именно статью 161 УК. Поэтому я в ближайшее время обращусь с заявлением в ГУ Нацполиции Украины. Закон один для всех, вне зависимости, ты патриот или ватник. Стоит понимать, что обращение с просьбой выключить сериал поступило к водителю не во время остановки, к примеру, а именно во время движения транспортного средства, отвлекая водителя от дороги, что подвергало опасности и нарушало покой всех пассажиров".

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Напомним, 28 января водители автобуса, который следовал из Луцка в Киев, отказались выключить российский сериал по просьбе двух пассажирок рейса - госпитальера Ярины Чорногуз и волонтера аэроразведки Насти Конфедерат. Пассажирок оставили на трассе, поскольку они принципиально не хотели оставаться в автобусе, где продолжали смотреть сериал.

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