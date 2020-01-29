 Закон один для всех, вне зависимости, ты патриот или ватник, - нардеп СН Брагар встал на защиту водителя автобуса, отказавшегося выключить российский сериал

Об этом он написал на своей facebook-странице, передает Цензор.НЕТ.
Он напомнил происшествие, когда в автобусе на трассе Луцк-Киев девушки попросили водителя автобуса выключить русскоязычный сериал.
"Напомню, что не существует никаких законодательных ограничений по поводу демонстрации кинофильмов при перевозках в автобусе. Демократическое решение водителя заслушать мнение большинства пассажиров привело к тому, что упомянутые пани самостоятельно покинули автобус. Они сделали это в ответ на отказ как водителя, так и большинства присутствующих в автобусе изменить демонстрацию сериала", - сообщил Брагар.
По его словам, эта ситуация "лишний раз доказывает существование в нашем государстве неприятие позиции других людей и культурной нетерпимости".
"Меня как народного депутата обеспокоила эта новость, особенно положение, в котором сейчас находится водитель автобуса. Прежде всего, он не нарушил ни одного закона Украины и своими действиями демонстрировал стремление найти компромисс с недовольными пассажирами. Поэтому я не позволю любые притеснения в сторону водителя со стороны общественности и сделаю невозможными попытки работодателя привлечь к ответственности этого человека", - отметил нардеп.
Он сообщил и свое мнение о поведении девушек: "Конечно, отстаивать право на общение на государственном языке является важным в наше время. Однако не менее серьезно отнеситесь к методам и путям, которыми должно популяризироваться любовь и уважение к украинскому языку. Призывы типа "русская речь не должна звучать в Украине" - неприемлемы, дискриминируют и нарушают закон, а именно статью 161 УК. Поэтому я в ближайшее время обращусь с заявлением в ГУ Нацполиции Украины. Закон один для всех, вне зависимости, ты патриот или ватник. Стоит понимать, что обращение с просьбой выключить сериал поступило к водителю не во время остановки, к примеру, а именно во время движения транспортного средства, отвлекая водителя от дороги, что подвергало опасности и нарушало покой всех пассажиров".
Напомним, 28 января водители автобуса, который следовал из Луцка в Киев, отказались выключить российский сериал по просьбе двух пассажирок рейса - госпитальера Ярины Чорногуз и волонтера аэроразведки Насти Конфедерат. Пассажирок оставили на трассе, поскольку они принципиально не хотели оставаться в автобусе, где продолжали смотреть сериал.
Меньшинство - на выход.
Так шо, не переймайся.
привело к тому, что упомянутые ____ самостоятельно покинули ..." КРЫМ и ДОНБАСС
У кого-то есть ещё вопросы про эту чудесную большевистско-русскую партию СН и их идеологов?
А вже потім вони - вороги.
Не всі колишні риги, до речі, вороги... І не всі - уроди.
кстати они ехали с похорон убитого рашистами друга, а другим лишь бы сериал крутился. овощи...
Або зупинитись на дві хвилини.
Порушення законів було воділою.
29.01.2020 23:18
Перевізники зобов'язані вимикати російську музику на вимогу хоча б одного пасажира.
09:30 13.01.2020
У Волинській ОДА запевнили, що місцеві перевізники знають про мораторій на російську музику.Таку відповідь надали на запит депутата Волинської облради Юрія Поліщука, - інформує пресслужба Волиньради.Ще у грудні 2018 року управлінням транспорту та інфраструктури облдержадміністрації перевізникам, які здійснюють перевезення пасажирів по приміських та міжміських маршрутах загального користування в області, направлено листи з рекомендаціями змінити музичний репертуар під час поїздок та проведення роз'яснювальної роботи з водіями транспортних засобів щодо недопущення під час руху автобусів звучання пісень, вироблених у Російській Федерації.«Окрім того, одним із пунктів договору про організацію перевезень пасажирів на маршрутах загального користування у Волинській області передбачено обов'язок водія вимкнути музику на вимогу хоча б одного пасажира», - йдеться з листі за підписом заступника голови ОДА Світлани Мишковець.
Тим більше майже в кожного є телефон з наушниками, якщо вже так комусь дуже хочеться.