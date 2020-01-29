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 Закон один для всех, вне зависимости, ты патриот или ватник, - нардеп СН Брагар встал на защиту водителя автобуса, отказавшегося выключить российский сериал

Депутат от фракции "Слуга народа", замглавы комитета по вопросам свободы слова Евгений Брагар планирует обратиться в полицию, чтобы высаженных из автобуса Луцк - Киев волонтерок привлекли к ответственности.

Об этом он написал на своей facebook-странице, передает Цензор.НЕТ.

Он напомнил происшествие, когда в автобусе на трассе Луцк-Киев девушки попросили водителя автобуса выключить русскоязычный сериал.

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"Напомню, что не существует никаких законодательных ограничений по поводу демонстрации кинофильмов при перевозках в автобусе. Демократическое решение водителя заслушать мнение большинства пассажиров привело к тому, что упомянутые пани самостоятельно покинули автобус. Они сделали это в ответ на отказ как водителя, так и большинства присутствующих в автобусе изменить демонстрацию сериала", - сообщил Брагар.

По его словам, эта ситуация "лишний раз доказывает существование в нашем государстве неприятие позиции других людей и культурной нетерпимости".

"Меня как народного депутата обеспокоила эта новость, особенно положение, в котором сейчас находится водитель автобуса. Прежде всего, он не нарушил ни одного закона Украины и своими действиями демонстрировал стремление найти компромисс с недовольными пассажирами. Поэтому я не позволю любые притеснения в сторону водителя со стороны общественности и сделаю невозможными попытки работодателя привлечь к ответственности этого человека", - отметил нардеп.

Он сообщил и свое мнение о поведении девушек: "Конечно, отстаивать право на общение на государственном языке является важным в наше время. Однако не менее серьезно отнеситесь к методам и путям, которыми должно популяризироваться любовь и уважение к украинскому языку. Призывы типа "русская речь не должна звучать в Украине" - неприемлемы, дискриминируют и нарушают закон, а именно статью 161 УК. Поэтому я в ближайшее время обращусь с заявлением в ГУ Нацполиции Украины. Закон один для всех, вне зависимости, ты патриот или ватник. Стоит понимать, что обращение с просьбой выключить сериал поступило к водителю не во время остановки, к примеру, а именно во время движения транспортного средства, отвлекая водителя от дороги, что подвергало опасности и нарушало покой всех пассажиров".

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Закон один для всех, вне зависимости, ты патриот или ватник, - нардеп СН Брагар встал на защиту водителя автобуса, отказавшегося выключить российский сериал 01

Напомним, 28 января водители автобуса, который следовал из Луцка в Киев, отказались выключить российский сериал по просьбе двух пассажирок рейса - госпитальера Ярины Чорногуз и волонтера аэроразведки Насти Конфедерат. Пассажирок оставили на трассе, поскольку они принципиально не хотели оставаться в автобусе, где продолжали смотреть сериал.

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Источник: https://censor.net.ua/n3172667
 
   
 Топ комментарии
 
Так хто прокладки кацапські зєбіли ану скажіть, не ви випадково?
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акуеть, может ещё киборгов за убийство привлечете, зе-уроды...
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согласна,что в демократической стране должна существовать "культурная терпимость",ну или скажем толерантность к взглядам других людей
НО,это не в коей мере не распространяется на агрессора,на продукт страны,ведущей с нами войну
дебил,де вас только находят
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Те, що депутат від «слуги народу» подав заяву до поліції проти волонтерок, які вимагали виконати Закон про функціонування української мови як державної, лише підтверджує, що це партія антидержавного та антиукраїнського реваншу. Адже ніхто із керівників партії його дії не засудив.
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Этого Брагара за задницу и на пару тройку недель на ноль нужно отправить ! Вот после этого оно заговорит по-другому.
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Если учесть, что в том автобусе ехало опущенное жизнью быдло ( такое же , как тот водитель), а следовательно это были избиратели зеленского, то вполне логично, что депутат от слуги народа встал на его защиту...
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Терпимость к кому? К наглому агрессору, убивающему украинцев? Не слишком ли господин Брагар, за призывы к терпимости к немцам в начале Второй мировой, помнится из Рожденной революцией, отводили за угол и расстреливали без суда и следствия.
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Ти сам то якою мовою це написав, "тєрпімий"?
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О, прибічник Моєї боротьби українською з'явився. Головне, щоб українською, чи не так?
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Так то я замість тебе написав про розстріли?
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Все верно.
Меньшинство - на выход.
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Ну якщо тобі лайкнув аж головне брехло цього сайта NNN , то ми ж знаємо що ти такий самий як і він. Як же тебе в окопах воєн не хватає....
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А мне лайки не нужны.
Так шо, не переймайся. Закон один для всіх, незалежно від того, ти патріот чи ватник, - нардеп СН Брагар став на захист водія автобуса, який відмовився вимкнути російський серіал - Цензор.НЕТ 6990
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Цікаво було б подивитися як би тебе відбуцали с-14 за твої слова.
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Закон один для всіх, незалежно від того, ти патріот чи ватник, - нардеп СН Брагар став на захист водія автобуса, який відмовився вимкнути російський серіал - Цензор.НЕТ 1217https://i.pinimg.com/736x/72/**/d9/72**d9f581caaaa4dd7afc68634d2b74.jpg
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есть такие люди как волонтеры, а есть такие которые лягут под любого ради вшивого сериала или вконтактика
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https://i.pinimg.com/736x/72/**/d9/72**d9f581caaaa4dd7afc68634d2b74.jpgЗакон один для всіх, незалежно від того, ти патріот чи ватник, - нардеп СН Брагар став на захист водія автобуса, який відмовився вимкнути російський серіал - Цензор.НЕТ 438
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Попий зеленки,попустить,духовний підарас,не такі ті жиди,як паскудні піджидки
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Запитання до всіх: хто знає назву того серіалу, із-за якого начебто вся ця каша?
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ЗЄбанат, зайди на його сторінку в ФБ.
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Бідося так і не второпав, хто їхав, звідки.... Погано, що розум ЗЄбанатам не видають((
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І ти оцей набір букаф написав від великого розуму?
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"... Демократическое решение _____ заслушать мнение большинства ______
привело к тому, что упомянутые ____ самостоятельно покинули ..." КРЫМ и ДОНБАСС

У кого-то есть ещё вопросы про эту чудесную большевистско-русскую партию СН и их идеологов?
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все вот тут развонялись по поводу поста народного депутата (который кстати написал его на украинском). но при этом почему то всем пофуй что на этом сайте, который ЯВЛЯЕТСЯ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, 90 % статей на русском. о чем тогда вы вообще можете спорить?
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А ти в самому верху сторінки подивись. Там є чарівна кнопочка ;UA;
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Так язык, здесь же переключить можно, навіть англійською
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Для тебе є україномовна версія і навіть агліцька. Обирай яку хочеш. В автобусі дітись нікуди від ватного серіалу і вони вийшли.
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Хтось ще вважає "слуг урода" придурками? Ні. Це - вороги України .
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спочатку потрібно визнати, що ці слуги уродів - колишні риги. Да, лише один з осколків ригів - але вони, колишні.
А вже потім вони - вороги.
Не всі колишні риги, до речі, вороги... І не всі - уроди.
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Ось вам нові обличчя,які хочуть бути підмосковниками.
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Совсем берега попутал? Может еще промычишь в защиту того биомусора что наши войска блокировал в 2014 на бамбасе??
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Вже б назвався "слуга російського народу". А взагалі якщо серіал не навіть без укр.титрів то це порушення закону.
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вопрос пану бутусову. почему на этом сайте, который является УКРАИНСКИМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, 90 % статей на русском языке?
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Ты реально тупой или прикидываешься? Вверху там есть выбор языка, вебери украинский и будет всё по укранснки, выбери английский и о чудо все новости на английском. Ты правда такой тугодум??
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Цей «депутат» повний невіглас! Чому водій автобуса насаджує всім якийсь сервіс?! По якому праву !? І якщо серіал російський і немає ліцензії-це не легально! Я вже не кажу про моральну сторону конфлікта! Увімкніть німецький серіал в автобусі в Ізраїлі!
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одни едут в окопы воевать, а другие не хотят себя ни в чем ограничивать
кстати они ехали с похорон убитого рашистами друга, а другим лишь бы сериал крутился. овощи...
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Шо за прізвище таке Брагар - жидокацап?
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Он их хочет привлечь по статье УК? То есть волонтер и госпитальер будут под следствием за отказ смотреть сериал из Мордора?
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мене зараз закидають зеленкою, але на відео явне перешкоджання виконанню водійських обов"язків - безпечне водіння, а значить нараження на небезпеку усіх у автобусі. саме за таких обставин загинула актриса Дизель Шоу: вона хоч і не устраювала водію скандал, але теж його відволікала і ... Ще потрбна назва фільму і скільки водіїв повинно бути на рейсі? такі питання повинен вирішувати саме той водій, що не є за кермом, або відповідальний за рейс оператор. але водій теж відповідає за спокій у салоні, тому він мав виключити фільм, бо якби це були не дівчата, то там міг би бути мордобій. невже воно того варте, люди?
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Як вмикають на ходу, під час їзди свої телевізори, так міг і вимкнути.

Або зупинитись на дві хвилини.
Порушення законів було воділою.

29.01.2020 23:18

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закон один для всех, для всех волонтеров... (с) зе-мафия
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зебилам все пофиг, лишь бы сериал крутился
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До відома Зепутанів-українофобів:
Перевізники зобов'язані вимикати російську музику на вимогу хоча б одного пасажира.
09:30 13.01.2020

У Волинській ОДА запевнили, що місцеві перевізники знають про мораторій на російську музику.Таку відповідь надали на запит депутата Волинської облради Юрія Поліщука, - інформує пресслужба Волиньради.Ще у грудні 2018 року управлінням транспорту та інфраструктури облдержадміністрації перевізникам, які здійснюють перевезення пасажирів по приміських та міжміських маршрутах загального користування в області, направлено листи з рекомендаціями змінити музичний репертуар під час поїздок та проведення роз'яснювальної роботи з водіями транспортних засобів щодо недопущення під час руху автобусів звучання пісень, вироблених у Російській Федерації.«Окрім того, одним із пунктів договору про організацію перевезень пасажирів на маршрутах загального користування у Волинській області передбачено обов'язок водія вимкнути музику на вимогу хоча б одного пасажира», - йдеться з листі за підписом заступника голови ОДА Світлани Мишковець.
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Сколько езё тут срать будешь козломордая винторогая гнида??
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Ми платимо за поїздку а не за концерт чи сеанс кіно.Зобовязані вимикати .
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"Благими" намерениями вымощена дорога в ад..
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По его словам, эта ситуация "лишний раз доказывает существование в нашем государстве неприятие позиции других людей и культурной нетерпимости". очень самокритичное высказывание "служивого не лоха " о том,что в Украине есть неприятие украинской позиции украинских людей и культурной нетерпимости "язычников" к ним,защитником которых он обобрался быть отримуючи зарплату з рук українського народу...навіть собаки облизують руку.котра дає їм хліб а цей норовить кусати її...
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Армия полностью небоеспособна, и не говорите что это не так. ВСУ окупированы в прямом смысле в тисках, в окружении - на передовой враг, за спинами в тылу предатели и 73% малороссы которые с цветами будут встречать окупанта и ложица под танки ВСУ....не может армия быть боеспособной в таких условиях. ***** возьмёт Киев за 1 час легко, а через пол часа 73% малоросское стадо выйдет на парад с цветами встречать ацвабадителей...
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Я вже не раз виключав радіо у автобусах і маршрутках говорячи водію,що заплатив за проїзд а не за концерт.Кому потрібно,нехай видає навушники ,хоч і за додаткову плату.Практично.завжди спрацьовує.Тільки два рази прийшлось трохи погарячкувати.
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Підтримую на 100%!!
Тим більше майже в кожного є телефон з наушниками, якщо вже так комусь дуже хочеться.
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Да что Вы все спорите ключевые слова Закон один для всех, вне зависимости, ты патриот или ватник то есть он продолжает тему великого повелителя османского где для него ключевое слово сочетание какая разница то есть как керівник не має свого бачення розвитку країни та свого бачення миру з Українського боку то шо ви хочете від підлеглого для якого немає ніякої різниці шо боронити країну шо здатися ворогам аби гроши платили такий собі квазі желейне об'єднання
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Весь этот патриотизм такая туфта,лапша для народа,даже на канале прямый когда ********** эфир выключить все эти патриоты на руском общаются,сам лично не один раз слышал,а вы тут сраки рвете кто больше патриот,а сверзу руки потерают.
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Вот жеж проблемы громадные в Киевской Руси - в автобусе показали российский сериал! Караул!!! Вон на Московии показывают американские фильмы как американцы победили во второй мировой войне - и никто не шкандалит.
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тобто не важливо, за якою причиною поччалися розборки, водій відповідає за доставку у цілості пасажирів, а він вирішив спихнути дівчат пасажирам, тобто розігріть салон до небезпечного градусу. є в голові? немає. не важливо, яка причина незадоволення пасажирів, водій пішов на небезпеку. виключити фільм, сказавши "кіна не буде, показувалка паламалася". ніч, хай сплять.
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