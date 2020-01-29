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Все про:чиновник (1388) Госархстройинспекция (45)

 И.о. главы ГАСИ Костенко отстраняет от исполнения служебных обязанностей директоров трех департаментов

И.о. Председателя Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины Елена Костенко отстраняет с 30.01.2020 от выполнения служебных обязанностей шестерых должностных лиц и поручает возбудить дисциплинарные производства в отношении них.

Как передает Цензор.НЕТ, инофрмация размещена на официальном сайте ГАСИ. 

В сообщении отмечается: "Так, согласно приказа №194 и.о. Председателя Госархстройинспекции Елены Костенко в осуществлении дисциплинарного производства от исполнения служебных обязанностей будет отстранен директор Департамента государственного архитектурно-строительного контроля и надзора Строкач А.С., директор Департамента разрешительных процедур Старущенко Я.В., главный инспектора строительного надзора отдела методологии и надзора за выдачей разрешений на выполнение строительных работ Департамента разрешительных процедур Тимошенко С.А., главного инспектора строительного надзора отдела методологии т а надзора за выдачей разрешений на выполнение строительных работ Департамента разрешительных процедур Денисовцева М.В, директора Департамента нормативно-правового обеспечения Шевченко С.В., начальника отдела методологии ведения и администрирования единого реестра Цыбульского М.Г.

Дисциплинарной комиссии поручено принять необходимые меры по определению наличия степени вины, характера и тяжести дисциплинарных проступков, совершенных указанными государственными служащими.

Основанием для отстранения стали: поручения Премьер-министра Украины Алексея Гончарука, служебная записка главного специалиста по вопросам предотвращения и выявления коррупции ГАСИ, аналитическая справка о результатах исполнительской дисциплины, докладная записка начальника Отдела обращений граждан и доступа к публичной информации, а также формальный подход к выполнению поручений руководства, многочисленные общественности и субъектов градостроительства".

Напомним, что Кабинет Министров Украины 24 декабря назначил Елену Костенко первым заместителем Председателя Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины (ГАСИ), а 27 декабря на Костенко было возложено исполнение обязанностей Председателя ГАСИ.

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Источник: https://censor.net.ua/n3172666
 
 
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Коронавирус в РФ ещё не пришел, а трупы уже есть. Ещё один внештатный сотрудник ГРУ РФ из "ЧВК Вагнера", участвовавший в убийстве украинцев на Донбассе, стал "грузом-200" в Ливии.
Куда только этих россиян не заносит, лишь бы ничего не делать в своей стране

https://www.svoboda.org/a/30403941.html

Там ещё есть такое : МЕМОРИАЛ ГЕРОЕВ ДНР | ЛНР

Зашёл, посмотрел и такой кайф получил .

Могу вечно смотреть на огонь , воду и на утилизированных недочеловек
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потужно, але побачимо ким або чим замінять! а головне, хто буде сидіти, за гратами?!
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