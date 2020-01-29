Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграме сообщил член украинской делегации Алексей Гончаренко (фракция "Европейская солидарность").
Он отметил: "ПАСЕ утвердила полномочия российской делегации"
"Моя последняя правка, которая предусматривала не ратификацию российских полномочий, набрала 45 голосов против 90. Это и есть расклад сил в нынешней ПАСЕ. 2 к 1 против европейских ценностей", - написал Гончаренко
Ранее сообщалось, что украинская делегация в ПАСЕ оспаривала не только права российской делегации, но и полномочия избранного вице-президентом ПАСЕ от Российской Федерации Петра Толстого.
з держвласністю на засоби виробництва та п'ятирічними планами
Россия не принимала участие в работе ассамблеи с 2015 года.
Из-за аннексии Крыма и поддержки сепаратистов на востоке Украины... Россию лишили права голоса и участия в работе органов ассамблеи.
С 2017 года Россия перестала платить взносы в бюджет Совета Европы и пригрозила выходом из организации.
Франция, Германия и ряд других стран (Австрия, Азербайджан, Исландия, Испания, Италия, Норвегия, Португалия, Сербия, Словакия, Турция, Швейцария, Чехия, Молдова, Нидерланды, Армении ).... срочно выступили за возвращение полномочий российской делегации.
25 июня 2019 ПАСЕ большинством голосов приняла поправки к регламенту и резолюцию, которая позволяла российской делегации вернуться к работе в ассамблее.
Кроме того, ПАСЕ назвала ОСНОВНЫЕ требования к России, при соблюдении которых российская делегация сможет без ограничения принимать участие в работе ассамблеи. В частности, Москва должна выплатить задолженность по взносам; освободить 24 украинских моряка, захваченных российскими пограничниками у берегов аннексированного Крыма; прекратить преследование представителей ЛГБТ в Чечне; расследовать убийство оппозиционного политика Бориса Немцова.
ФСЁ !!! ни о Крыме ни о Донбассе больше ни слова...
И моряки возвращены...а ЛГБТ (хрен с ними) и убийство расследуют...и бабосы сразу же!!!
Белые, пушистые... аки писец...
не зря тОлстого... со второй попытки правда... да продавили в должность...
слабая делегация наша...беззубая и миролюбивая до...капитуляции
и потом... глава Украинской делегации...поздравила рашеского с должностью!??!!??!!
...до сих пор не верю в этот... пердимонокль!
Vieglatlētikas integritātes vienība (AIU) rekomendē izslēgt krieviju no Starptautiskās vieglatlētikas federācijas (WA), trešdien paziņoja par dopinga apkarošanu vieglatlētikā atbildīgā AIU.
Подразделение по борьбе за легкую атлетику (AIU) рекомендует исключить pоссию из Международной федерации легкой атлетики (WA), заявил в среду AIU, ответственный за допинг в легкой атлетике.