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Все про:ПАСЕ (1503) Гончаренко (306)

 ПАСЕ утвердила полномочия российской делегации

Парламентская ассамблея Совета Европы утвердила полномочия российской делегации,

 Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграме сообщил член украинской делегации Алексей Гончаренко (фракция "Европейская солидарность").

Он отметил: "ПАСЕ утвердила полномочия российской делегации"

"Моя последняя правка, которая предусматривала не ратификацию российских полномочий, набрала 45 голосов против 90. Это и есть расклад сил в нынешней ПАСЕ. 2 к 1 против европейских ценностей", - написал Гончаренко

Ранее сообщалось, что украинская делегация в ПАСЕ оспаривала не только права российской делегации, но и полномочия избранного вице-президентом ПАСЕ от Российской Федерации Петра Толстого.

Также читайте: Комитет ПАСЕ предлагает подтвердить полномочия российской делегации, - проект резолюции

ПАСЕ утвердила полномочия российской делегации 01

Источник: https://censor.net.ua/n3172665
 
   
 Топ комментарии
 
Слава Нелоху Оманському. Уря!
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Чергове досягнення найвливовішого.
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Європовії!!! Підзаробили як повія під рашистом!
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та тут фсбшна багатоходівка як наситити ЕС мігрантами (сирійська криза, лівійська де кремль підтримує Хафтара) потім там зростають протести, потім праві партії виграють вибори яких підтримує кремль потім вони делегують депутатів у ПАСЕ.
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На россии массово закрывают гипермаркеты.Нет денег у быдла
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вони, скоріш за все, вже у цьому році перейдуть до совкової моделі економіки
з держвласністю на засоби виробництва та п'ятирічними планами
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/// трошки истории...
Россия не принимала участие в работе ассамблеи с 2015 года.
Из-за аннексии Крыма и поддержки сепаратистов на востоке Украины... Россию лишили права голоса и участия в работе органов ассамблеи.
С 2017 года Россия перестала платить взносы в бюджет Совета Европы и пригрозила выходом из организации.
Франция, Германия и ряд других стран (Австрия, Азербайджан, Исландия, Испания, Италия, Норвегия, Португалия, Сербия, Словакия, Турция, Швейцария, Чехия, Молдова, Нидерланды, Армении ).... срочно выступили за возвращение полномочий российской делегации.
25 июня 2019 ПАСЕ большинством голосов приняла поправки к регламенту и резолюцию, которая позволяла российской делегации вернуться к работе в ассамблее.
Кроме того, ПАСЕ назвала ОСНОВНЫЕ требования к России, при соблюдении которых российская делегация сможет без ограничения принимать участие в работе ассамблеи. В частности, Москва должна выплатить задолженность по взносам; освободить 24 украинских моряка, захваченных российскими пограничниками у берегов аннексированного Крыма; прекратить преследование представителей ЛГБТ в Чечне; расследовать убийство оппозиционного политика Бориса Немцова.

ФСЁ !!! ни о Крыме ни о Донбассе больше ни слова...
И моряки возвращены...а ЛГБТ (хрен с ними) и убийство расследуют...и бабосы сразу же!!!
Белые, пушистые... аки писец...
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ну чуть перекрученно, да выступили за возврат и совсем е срочно и не из за денег, но чтоб дать пощчёчину и плюнуть в морду - обьявить русю окупантом, официально при их присутствие обьявить окупантом - а это долгоиграющая пластинка будет, ещё внуки вяликоскрепов будет разплачиваться и проклонять своих дидов "ихтамнетов".
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при таком нежном отношении к рашке..боюсь открыто оккупантами их уже не назовут...
не зря тОлстого... со второй попытки правда... да продавили в должность...
слабая делегация наша...беззубая и миролюбивая до...капитуляции
и потом... глава Украинской делегации...поздравила рашеского с должностью!??!!??!!
...до сих пор не верю в этот... пердимонокль!
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толи ещё будет, вот тут чуть другое, после взлёта рассеиских нариков, их недострану рекомендует выключить из международной легкоатлетики.

Vieglatlētikas integritātes vienība (AIU) rekomendē izslēgt krieviju no Starptautiskās vieglatlētikas federācijas (WA), trešdien paziņoja par dopinga apkarošanu vieglatlētikā atbildīgā AIU.



Подразделение по борьбе за легкую атлетику (AIU) рекомендует исключить pоссию из Международной федерации легкой атлетики (WA), заявил в среду AIU, ответственный за допинг в легкой атлетике.

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С какого перепугу Европа должна заботится о стране,где к власти пришла чернь и плебеи под лозунгами грабежа и террора.Европа уже пережила у себя власть " прастого нариду" и больших иллюзий относительно качества такой власти не питает.Для уважения нужно быть сильным и умным а не наивным осликом с позицией глиста -какаразница.И это только начало,дураков и в церкви бьют.
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А что здесь удивительного?????Безальтернативный Минск проносил и будет приносить свои горькие плоды.Или европейцы плохо знают, что с агрессором не трогают и не торгутся. И безальтернативный Минск уже всех убедил, что на Востоке Украины воюют повстанцы. Вот пусть Украина с ними и разбирается.....
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