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Все про:Байден (489) США (16092) Шокин (709) Джулиани (97)

 Джулиани пообещал публикацию информации об попытке убить Шокина

Бывший личный адвокат президента Дональда Трампа Руди Джулиани, который фигурировал в центре расследования по импичменту главы Белого дома, заявил, что имеет подтверждение о покушении на жизнь экс-генпрокурора Украины Виктора Шокина.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом Джулиани написал в Twitter.

"Сегодня Common Sense обнародует взрывной медицинский отчет, подтверждающий попытку убийства ключевого свидетеля по делу двойного взяточничества Байдена-Порошенко Виктора Шокина. Виктору поставил диагноз всемирно известный австрийский врач, который подтверждает, что его чуть не убили", - написал ексадвокат Трампа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шокин просит ГБР открыть дело против Байдена

Как сообщалось, бывший генпрокурор Украины Виктор Шокин фигурировал в материалах расследования по импичменту президента как чиновник, на которого выходил Джулиани во время поездок в Украину.

При этом, сам Шокин неоднократно заявлял, что его заставили уйти с должности из-за требования экс-вице-президента США Джо Байдена, который называл тогдашнего генпрокурора Украины одним из крупнейших коррупционеров, который тормозит реформы в стране.

Читайте также: Я готов давать показания в деле об импичменте Трампа, - Джулиани

Источник: https://censor.net.ua/n3172663
 
 
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Джуліанна був досить непоганим мером і до того прокурором але зараз до нього дуже багато питань виникло.
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весело, и ето еще даже не весна, а от шо ближе к ноябрю будет!
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Это они погорячились. Этот Шокин так выглядит, что нужно было просто немножко подождать.
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Опинився він коло Трампа відразу після перемоги в виборах. До цього вони були просто знайомі по Ню-Йорку. Після посади мера Джуліанна зайнявся консалтінгом і хто його найняв в той період-ось що цікаво!
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Ура! Тепер у "сєкти посадки Пороха" з'вилися хоч якісь аргументи! Джуліані згадав про нього! Негайно сповістіть Портнова!
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Извинине за офтоп, но кто-то уже офигел вкрай.
Нардеп Брагар будет подавать в суд на девушек, которым не понравился российский сериал в автобусе.
Если у кого-то есть аккаунт на ФБ, зайдите, не поленитесь.
Напишите вежливый, но проницательный комментарий (чтобы не переходить на грубости).
https://www.facebook.com/yvbragar/posts/184064816302777
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как раз вежливый такому козлу будет за комплиман.
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Похоже Руди кто-то по приколу, стараясь не ржать, рассказал историю о "покушении" на Шокина. А Руди повелся на этот анекдот. )
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В рюкзаку був схований, у самого авакова. Совпадєніє?
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ну если у джулиани все такие козыри , то доллар ему цена.
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Сторінка самки гідранта... не витримала і доби..)
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