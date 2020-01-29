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 Политика Украины
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 Зеленский принимает шаги для борьбы с коррупцией, и США стремятся помочь ему в этом, - Помпео рассказал о планах визита в Украину

Во время пребывания в Украине в четверг госсекретарь США Майк Помпео планирует обсудить с украинским президентом Владимиром Зеленским вопрос преодоления коррупции.

Об этом он заявил, общаясь с журналистами в Лондоне, перед приездом в Украину, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"Зеленский принимает шаги для преодоления укорененной коррупции в Украине, и США стремятся помочь ему в этом. Президент Зеленский сказал нам, что он предан этому (преодолению коррупции. - Ред.). Меры, которые он употребляет, пока это демонстрируют, и я с нетерпением жду разговор с ним об этом тоже", - отметил чиновник.

Отвечая на вопрос журналистов о том, планирует ли он обсудить с Зеленским вопросы расследования действий семьи Байдена в Украину, Помпео заметил: "Я не хочу говорить о конкретных персоналиях. Это того не стоит. В Украине длинный перечень коррумпированных лиц и длительная история".

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Общаясь с прессой, Помпео подчеркнул, что преодоление коррупции в Украине не ограничивается каким-то одним случаем.

"Я работал над этим в течение 20 месяцев в должности госсекретаря, а также в работе директором ЦРУ. Когда мы говорили о коррупции, речь шла обо всех элементах коррупции в Украине, включая коррупцию в коммерческих учреждениях, частном бизнесе, правительственную коррупцию, а также то, что касается работы посла Волкера на юго-востоке - он работал над получением положительных результатов в Донбассе. Он также стремился помочь с разработкой предложения, которое позволило создать среду для искоренения длительной коррупции, и мы продолжим работать над такими же программами сегодня", - подчеркнул Помпео.

Комментируя повестку дня своего визита, Помпео заметил, что кроме официальных встреч он планирует встретиться с сотрудниками американского посольства в Киеве, чтобы поблагодарить их за работу.

"Конечно, народ Америки заботится о народе Украины", - так госсекретарь США прокомментировал недавнее заявление журналистки NPR Мэри Келли о его скептических высказываниях об интересе американцев к Украине.

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Источник: https://censor.net.ua/n3172659
 
   
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ога, пабіділі і освоілі
і вот кіно і зєльци, хаха

Фото новопризначеної на посаду голови Держкіно Марини Кудерчук з представниками студії "Квартал-95", в тому числі - Володимиром Зеленським опублікувала журналістка Христина Бердинських у Facebook.

Зеленский принимает шаги для борьбы с коррупцией, и США стремятся помочь ему в этом, - Помпео рассказал о планах визита в Украину - Цензор.НЕТ 4858
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Шо. будут уламывать Осла посадить Беню? Да ни в жисть!
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Это типа для оценки правительств Гройсмана и Яценюка?
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Это типа для оценки писюнкового барыги
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Это типа для оценки правительства тупых циников со смартфонами вместо мозгов..
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помнится, вислюк оманський в Канаде хвалился достижениями Пороха и Гройсмана..
зебил, ты - забыл?))

Зеленський вживає кроки для боротьби з корупцією, і США прагнуть допомогти йому в цьому, - Помпео розповів про плани візиту в Україну - Цензор.НЕТ 4106
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ну, мля ***...
да упраздните эту пиставатую процедуру ОПОВЕЩЕНИЕ О ПОДОЗРЕНИИ !!!
а то "мы вас, простите, заподозрили... вы токо не волнуйтесь... когда нибудь вызовем по повесточке... придете в удобное для вас время...
что за херня?! - Приехали, вытащили бирюка с кресла и в КПЗ, точка. Там ему про подозрение скажите... после допроса:- "Где бабло нарыл на сладкую жизнь при своей зарплате"*
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Через рік вже не буде ні Помпея ні Зе.
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Порохоботские мечты. А реальность такова, что пролетел на выборах ваш вороватый хозяин, причем эпично пролетел.
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Ти правий, він не виграв вибори, а те що Україна програла це факт.
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Странно только мы видим что он ничего не делает от слова вообще Зеленський вживає кроки для боротьби з корупцією, і США прагнуть допомогти йому в цьому, - Помпео розповів про плани візиту в Україну - Цензор.НЕТ 7457
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дєлаєт. вместє. нє спрашивай, в каком.

Ruslan@77__ruslan 3 ч

Получил платежку по доставке газа.
Взял счеты, считаю:
Тариф - 1.308 грн за куб.
За 1000 кубов - 1308.
1308/25=$52.3 за 1000 кубов ---
Напомню, транзит газа кваспрому идет по тарифу $32 за 1000 кубов.
Зелибобы могут гордиться - уделали кваспром почти вдвое.
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Две равно уважаемых семьи
В Вероне, где встречают нас событья,
Ведут междоусобные бои
И не хотят унять кровопролитья. Зеленський вживає кроки для боротьби з корупцією, і США прагнуть допомогти йому в цьому, - Помпео розповів про плани візиту в Україну - Цензор.НЕТ 8677


Зеленський вживає кроки для боротьби з корупцією, і США прагнуть допомогти йому в цьому, - Помпео розповів про плани візиту в Україну - Цензор.НЕТ 3623

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Можно ли коррупцию отделить от еврея? Болезная жажда золота и социального положения она глубоко в ДНК. Они бога сделали инструментом добычи золота, социальных преференций и истребления народов, которые этому сопротивляются.
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Зеленський, як і папєрєдніки, кришує корупцію та є її співавтором! Може проаналізуємо його оточення! Може проаналізуємо його призначення! Може проаналізуємо його висловлювання та дії! Він змінює свій світогляд, вчиться, намагається змінити Україну на краще! Але, добрими намірами вимощена дорога до аду! А чортів в його оточенні досить, щоб звести його наміри нанівець!!! Мені його жаль, але Україна понад усе!!!
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З самом повідомляю шановні порохоботи, що сторінка лєнки зєлєнської у фейсбуці всьо, коронавірус їй. Так що не буде де і посміятися.
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Комменты не читал, но подозреваю, шо это соезрада!
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Так любое действие Зе' - это уже соезрада! Зеленський вживає кроки для боротьби з корупцією, і США прагнуть допомогти йому в цьому, - Помпео розповів про плани візиту в Україну - Цензор.НЕТ 6528
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Хто влаштував і оплатив йому вояж в Оманію? Це і є корупція.
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