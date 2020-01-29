 Зеленский принимает шаги для борьбы с коррупцией, и США стремятся помочь ему в этом, - Помпео рассказал о планах визита в Украину

Об этом он заявил, общаясь с журналистами в Лондоне, перед приездом в Украину, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
"Зеленский принимает шаги для преодоления укорененной коррупции в Украине, и США стремятся помочь ему в этом. Президент Зеленский сказал нам, что он предан этому (преодолению коррупции. - Ред.). Меры, которые он употребляет, пока это демонстрируют, и я с нетерпением жду разговор с ним об этом тоже", - отметил чиновник.
Отвечая на вопрос журналистов о том, планирует ли он обсудить с Зеленским вопросы расследования действий семьи Байдена в Украину, Помпео заметил: "Я не хочу говорить о конкретных персоналиях. Это того не стоит. В Украине длинный перечень коррумпированных лиц и длительная история".
Общаясь с прессой, Помпео подчеркнул, что преодоление коррупции в Украине не ограничивается каким-то одним случаем.
"Я работал над этим в течение 20 месяцев в должности госсекретаря, а также в работе директором ЦРУ. Когда мы говорили о коррупции, речь шла обо всех элементах коррупции в Украине, включая коррупцию в коммерческих учреждениях, частном бизнесе, правительственную коррупцию, а также то, что касается работы посла Волкера на юго-востоке - он работал над получением положительных результатов в Донбассе. Он также стремился помочь с разработкой предложения, которое позволило создать среду для искоренения длительной коррупции, и мы продолжим работать над такими же программами сегодня", - подчеркнул Помпео.
Комментируя повестку дня своего визита, Помпео заметил, что кроме официальных встреч он планирует встретиться с сотрудниками американского посольства в Киеве, чтобы поблагодарить их за работу.
"Конечно, народ Америки заботится о народе Украины", - так госсекретарь США прокомментировал недавнее заявление журналистки NPR Мэри Келли о его скептических высказываниях об интересе американцев к Украине.
зебил, ты - забыл?))
да упраздните эту пиставатую процедуру ОПОВЕЩЕНИЕ О ПОДОЗРЕНИИ !!!
а то "мы вас, простите, заподозрили... вы токо не волнуйтесь... когда нибудь вызовем по повесточке... придете в удобное для вас время...
что за херня?! - Приехали, вытащили бирюка с кресла и в КПЗ, точка. Там ему про подозрение скажите... после допроса:- "Где бабло нарыл на сладкую жизнь при своей зарплате"*
Ruslan@77__ruslan 3 ч
Получил платежку по доставке газа.
Взял счеты, считаю:
Тариф - 1.308 грн за куб.
За 1000 кубов - 1308.
1308/25=$52.3 за 1000 кубов ---
Напомню, транзит газа кваспрому идет по тарифу $32 за 1000 кубов.
Зелибобы могут гордиться - уделали кваспром почти вдвое.
В Вероне, где встречают нас событья,
Ведут междоусобные бои
И не хотят унять кровопролитья.