 Зеленский делает шаги для борьбы с коррупцией, и США стремятся помочь ему в этом, - Помпео рассказал о планах визита в Украину

Об этом он заявил, общаясь с журналистами в Лондоне, перед приездом в Украину, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
"Зеленский делает шаги для преодоления укорененной коррупции в Украине, и США стремятся помочь ему в этом. Президент Зеленский сказал нам, что он предан этому (преодолению коррупции. - Ред.). Меры, которые он употребляет, пока это демонстрируют, и я с нетерпением жду разговор с ним об этом тоже", - отметил чиновник.
Отвечая на вопрос журналистов о том, планирует ли он обсудить с Зеленским вопросы расследования действий семьи Байдена в Украину, Помпео заметил: "Я не хочу говорить о конкретных персоналиях. Это того не стоит. В Украине длинный перечень коррумпированных лиц и длительная история".
Общаясь с прессой, Помпео подчеркнул, что преодоление коррупции в Украине не ограничивается каким-то одним случаем.
"Я работал над этим в течение 20 месяцев в должности госсекретаря, а также в работе директором ЦРУ. Когда мы говорили о коррупции, речь шла обо всех элементах коррупции в Украине, включая коррупцию в коммерческих учреждениях, частном бизнесе, правительственную коррупцию, а также то, что касается работы посла Волкера на юго-востоке - он работал над получением положительных результатов в Донбассе. Он также стремился помочь с разработкой предложения, которое позволило создать среду для искоренения длительной коррупции, и мы продолжим работать над такими же программами сегодня", - подчеркнул Помпео.
Комментируя повестку дня своего визита, Помпео заметил, что кроме официальных встреч он планирует встретиться с сотрудниками американского посольства в Киеве, чтобы поблагодарить их за работу.
"Конечно, народ Америки заботится о народе Украины", - так госсекретарь США прокомментировал недавнее заявление журналистки NPR Мэри Келли о его скептических высказываниях об интересе американцев к Украине.
Стаття в The Wall Street Journal.
Виявляється, корупція зникла лише з новин українських медіа.
Але в Міжнародному валютному Фонді так не вважають.
Бізнес-партнерство Зеленського і Коломойського веде країну до дефолту.
Полный текст переписки:
Павлиш: Привет, как дела?
Семиволос: Так себе
Павлиш: А что случилось?
Семиволос: Миша за***** до икотки, хочет в наглую бюджет делить, дает бредовые команды
Павлиш: Так не выполняй, включай дурака
Семиволос: Если хочу усидеть в кресле, то нужно выполнять, тут можно хорошо прибарахлиться, внукам хватит, но по пару его моментам положил в ящик, сказал типа отдал в департамент)) он мне за них наяривает, говорю делаю))
Павлиш: понятно, держиcь. Может на выходных пойдем с Мишей пойдем, они хорошие друзья.
Миша -нардеп, глава Комитета Верховной рады Комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.30 июля, 2019 Президент Украины Владимир Зеленский назначил внештатным советником своего старого друга, основателя сети частных клиник "Борис", Михаила Радуцкого, которого называют одним из претендентов на пост главы Министерства здравоохранения Украины.
Уже ж победили или нет!
- А можно чтобы шкала начиналась с нуля?
зебил, ты - забыл?))
да упраздните эту пиставатую процедуру ОПОВЕЩЕНИЕ О ПОДОЗРЕНИИ !!!
а то "мы вас, простите, заподозрили... вы токо не волнуйтесь... когда нибудь вызовем по повесточке... придете в удобное для вас время...
что за херня?! - Приехали, вытащили бирюка с кресла и в КПЗ, точка. Там ему про подозрение скажите... после допроса:- "Где бабло нарыл на сладкую жизнь при своей зарплате"*
палишся, гебнявий
буде зекацапня летіти, пердіти та кашляти
аж загуде
Ruslan@77__ruslan 3 ч
Получил платежку по доставке газа.
Взял счеты, считаю:
Тариф - 1.308 грн за куб.
За 1000 кубов - 1308.
1308/25=$52.3 за 1000 кубов ---
Напомню, транзит газа кваспрому идет по тарифу $32 за 1000 кубов.
Зелибобы могут гордиться - уделали кваспром почти вдвое.
В Вероне, где встречают нас событья,
Ведут междоусобные бои
И не хотят унять кровопролитья.
Настоящее Время
@CurrentTimeTv
·38 мин
В Чехии чиновники без тендера заключили контракт на $17,5 млн за разработку и обслуживание сайта и двух приложений. Местных айтишников возмутила такая большая сумма, и они за выходные сами написали нужный сайт и подарили государству. Министра, ответственного за контракт, уволилиhttps://twitter.com/i/status/1222598994427367425
Нічого, справляється.
ПомпеиПомпео "))
все тусовка для победы ...
Помпео "Я не хочу говорить о конкретных персоналиях".
- действительно, госсекретарь хочет, чтобы нужное сказали другие...
Помпео едет в Киев, чтобы выбить из президента Зеленского публичное оправдание для Трампа: "не был, не участвовал, не требовал", а "деньги - не задерживал".
Зе сильно рискует, если сделает то, что от него хочет в этот столь важный момент.
И не сказать требуемое - сложно. Классическая растяжка.
как этот раз будет Украина выбирать президента в Сша
,которого уже давно пора гнать на нары?