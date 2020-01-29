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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (4419) коррупция (7620) США (16092) Помпео (210)

 Зеленский делает шаги для борьбы с коррупцией, и США стремятся помочь ему в этом, - Помпео рассказал о планах визита в Украину

Во время пребывания в Украине в четверг госсекретарь США Майк Помпео планирует обсудить с украинским президентом Владимиром Зеленским вопрос преодоления коррупции.

Об этом он заявил, общаясь с журналистами в Лондоне, перед приездом в Украину, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"Зеленский делает шаги для преодоления укорененной коррупции в Украине, и США стремятся помочь ему в этом. Президент Зеленский сказал нам, что он предан этому (преодолению коррупции. - Ред.). Меры, которые он употребляет, пока это демонстрируют, и я с нетерпением жду разговор с ним об этом тоже", - отметил чиновник.

Отвечая на вопрос журналистов о том, планирует ли он обсудить с Зеленским вопросы расследования действий семьи Байдена в Украину, Помпео заметил: "Я не хочу говорить о конкретных персоналиях. Это того не стоит. В Украине длинный перечень коррумпированных лиц и длительная история".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Если США смогут остановить агрессию РФ на Донбассе, то они смогут сделать это и в других местах, - Волкер призвал Помпео помогать Украине

Общаясь с прессой, Помпео подчеркнул, что преодоление коррупции в Украине не ограничивается каким-то одним случаем.

"Я работал над этим в течение 20 месяцев в должности госсекретаря, а также в работе директором ЦРУ. Когда мы говорили о коррупции, речь шла обо всех элементах коррупции в Украине, включая коррупцию в коммерческих учреждениях, частном бизнесе, правительственную коррупцию, а также то, что касается работы посла Волкера на юго-востоке - он работал над получением положительных результатов в Донбассе. Он также стремился помочь с разработкой предложения, которое позволило создать среду для искоренения длительной коррупции, и мы продолжим работать над такими же программами сегодня", - подчеркнул Помпео.

Комментируя повестку дня своего визита, Помпео заметил, что кроме официальных встреч он планирует встретиться с сотрудниками американского посольства в Киеве, чтобы поблагодарить их за работу.

"Конечно, народ Америки заботится о народе Украины", - так госсекретарь США прокомментировал недавнее заявление журналистки NPR Мэри Келли о его скептических высказываниях об интересе американцев к Украине.

Также читайте: Тейлор - Помпео: Украина - это линия фронта. Пока Россия не примет международный порядок, западные страны находятся под угрозой

Источник: https://censor.net.ua/n3172659
 
   
 Топ комментарии
 
Шо. будут уламывать Осла посадить Беню? Да ни в жисть!
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Согласно просочившимся секретным данным в суде над Поярковым, по утверждению СБУ (источник скорее всего Баканов) и прокуратуры смерть Зеленского находится у Зеленского жопе, так как Поярков обещал жопу Зеленского порвать.
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І тобі цього побажаю, я не тільки думаю, я вмію робити висновки. А вони чогось не в бік *********** і вас .
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За упокой ваш зєбілья свічку поставити? Як скажеш.
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Після уходу Петі вона знову прийшла, причому мутована і більш скажена.
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Так Порох вже не президент ,а корупції ще більше стало! То по твоїй логіці зараз ЗЕ її очолює?
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Корупція - це система, це машина. Можливо і Зеленський її не подолає.
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При ЗЕленському, розпочався справжній розгул корупції - заява МВФ
Стаття в The Wall Street Journal.
Виявляється, корупція зникла лише з новин українських медіа.
Але в Міжнародному валютному Фонді так не вважають.
Бізнес-партнерство Зеленського і Коломойського веде країну до дефолту.
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І ще один момент .Назви хоч одну справу ,яку зараз відкрили проти Пороха ,за корупцію.
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А де ти бачив ,щоб він її долав? Якщо все що він робить ,так це їздить відпочивати за наши кошти! І ще ,а хто там оплатив поїздку у Давос , так званим слугам народу?
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В сети появилась новость о том, что народного депутата от "Слуги народа" Павла Павлиша подловили на переписке с заместителем министра здравоохранения Украины Андреем Семиволосом.

Полный текст переписки:
Павлиш: Привет, как дела?
Семиволос: Так себе
Павлиш: А что случилось?
Семиволос: Миша за***** до икотки, хочет в наглую бюджет делить, дает бредовые команды
Павлиш: Так не выполняй, включай дурака
Семиволос: Если хочу усидеть в кресле, то нужно выполнять, тут можно хорошо прибарахлиться, внукам хватит, но по пару его моментам положил в ящик, сказал типа отдал в департамент)) он мне за них наяривает, говорю делаю))
Павлиш: понятно, держиcь. Может на выходных пойдем с Мишей пойдем, они хорошие друзья.
Миша -нардеп, глава Комитета Верховной рады Комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.30 июля, 2019 Президент Украины Владимир Зеленский назначил внештатным советником своего старого друга, основателя сети частных клиник "Борис", Михаила Радуцкого, которого называют одним из претендентов на пост главы Министерства здравоохранения Украины.Зеленський вживає кроки для боротьби з корупцією, і США прагнуть допомогти йому в цьому, - Помпео розповів про плани візиту в Україну - Цензор.НЕТ 2601
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розводять як "индейцев" ..."слава" острова "манхеттен" не дає спокою нащадкам голландських поселенців ...
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Мэри Келли рассказала, что Помпео обматерил Украину и сказал, что вы не найдете ее на карте, а американцам (цитирую) - срать на эту ****ую Украину. И она говорит, что во время пресс конференции он гнал на Украину и еще столько же времени после и маты гнул конкретные! Эта власть США - это дно!
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Знаеш, у других цевилизованных стран тоже не на много лучше мнение.....ну как можно нещадно грабить страну во время войны и делая из войны козырную карту для своего переизбрания, а потом 12% дегенератов истошно воют шо бывшый рыговонял, мертвечуковец и шестерка в правительстве Кили Бимбы "луччый през за всю ысторию".
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НХ, за парєбрік! расскажи це для ху@лостана!
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ПРЕМЬЕР ОБЪЯВИЛ О ПОБЕДЕ НАД КОРРУПЦИЕЙ НА ТОП-УРОВНЕ Больше читайте здесь: https://tsn.ua/ru/groshi/premer-obyavil-o-pobede-nad-korrupciey-na-top-urovne-i-anonsiroval-bolshuyu-privatizaciyu-1447944.html

Уже ж победили или нет!
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Брехня.Пейтро с гройманом победили её,ещё в 16 году.
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- По шкале от 1 до 10, на сколько вы оцениваете ваше доверие правительству?
- А можно чтобы шкала начиналась с нуля?
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Это типа для оценки правительств Гройсмана и Яценюка?
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Это типа для оценки писюнкового барыги
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помнится, вислюк оманський в Канаде хвалился достижениями Пороха и Гройсмана..
зебил, ты - забыл?))

Зеленський вживає кроки для боротьби з корупцією, і США прагнуть допомогти йому в цьому, - Помпео розповів про плани візиту в Україну - Цензор.НЕТ 4106
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ну, мля ***...
да упраздните эту пиставатую процедуру ОПОВЕЩЕНИЕ О ПОДОЗРЕНИИ !!!
а то "мы вас, простите, заподозрили... вы токо не волнуйтесь... когда нибудь вызовем по повесточке... придете в удобное для вас время...
что за херня?! - Приехали, вытащили бирюка с кресла и в КПЗ, точка. Там ему про подозрение скажите... после допроса:- "Где бабло нарыл на сладкую жизнь при своей зарплате"*
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Через рік вже не буде ні Помпея ні Зе.
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Порохоботские мечты. А реальность такова, что пролетел на выборах ваш вороватый хозяин, причем эпично пролетел.
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В спам зеленое содержимое желудка
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нет, режет нос зеленая блевотина с цифрами 2ded40be . Платежки по газу намазал на хлеб уже , болезный?
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свинособака ничего сказать не может, понимает , что нелох их залошил и с тарифами и с посадками, но как собака понимает-а сказать не может, да свин? гавкни шонибудь про газ?
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Нехило так тебя взорвало, фанат "жизни по новому"
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я же и говорю, зеленое свинособачее существо не может ничего сказать, только гавкает ....
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Ти правий, він не виграв вибори, а те що Україна програла це факт.
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От чего проиграла? От того, что лживый барыга-коррупционер лишился президентской должности?
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на барыгу нарыли чего за год, а? плеснявое зеленое лайно? по чем оман для народа? лижешь коломойскому?
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Ага еще задвинь что Украина нож в спину свиночоловому вонзила.
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балачки про "хазяїв" видають кацапа
палишся, гебнявий
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ай, баюс, баюс!
буде зекацапня летіти, пердіти та кашляти
аж загуде
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Опять ты тут стары йлось! Сходи на утку и баю баюшки.
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кацапердь,а ты всё со стекломоя не можешь спрыгнуть?
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Странно только мы видим что он ничего не делает от слова вообще Зеленський вживає кроки для боротьби з корупцією, і США прагнуть допомогти йому в цьому, - Помпео розповів про плани візиту в Україну - Цензор.НЕТ 7457
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дєлаєт. вместє. нє спрашивай, в каком.

Ruslan@77__ruslan 3 ч

Получил платежку по доставке газа.
Взял счеты, считаю:
Тариф - 1.308 грн за куб.
За 1000 кубов - 1308.
1308/25=$52.3 за 1000 кубов ---
Напомню, транзит газа кваспрому идет по тарифу $32 за 1000 кубов.
Зелибобы могут гордиться - уделали кваспром почти вдвое.
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про тарифы зебилам не надо, они калькулятор не видели в жизни, а ты их цифрами! так нельзя ,бо крыша у них потечет
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Две равно уважаемых семьи
В Вероне, где встречают нас событья,
Ведут междоусобные бои
И не хотят унять кровопролитья. Зеленський вживає кроки для боротьби з корупцією, і США прагнуть допомогти йому в цьому, - Помпео розповів про плани візиту в Україну - Цензор.НЕТ 8677


Зеленський вживає кроки для боротьби з корупцією, і США прагнуть допомогти йому в цьому, - Помпео розповів про плани візиту в Україну - Цензор.НЕТ 3623

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Можно ли коррупцию отделить от еврея? Болезная жажда золота и социального положения она глубоко в ДНК. Они бога сделали инструментом добычи золота, социальных преференций и истребления народов, которые этому сопротивляются.
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Зеленський, як і папєрєдніки, кришує корупцію та є її співавтором! Може проаналізуємо його оточення! Може проаналізуємо його призначення! Може проаналізуємо його висловлювання та дії! Він змінює свій світогляд, вчиться, намагається змінити Україну на краще! Але, добрими намірами вимощена дорога до аду! А чортів в його оточенні досить, щоб звести його наміри нанівець!!! Мені його жаль, але Україна понад усе!!!
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Україна понад усе! пєті і вови згинуть, як роса на сонці........
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З самом повідомляю шановні порохоботи, що сторінка лєнки зєлєнської у фейсбуці всьо, коронавірус їй. Так що не буде де і посміятися.
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Хто влаштував і оплатив йому вояж в Оманію? Це і є корупція.
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Непотизм, по определению ООН, уже есть коррупция и только зебы думают, что мире не будут считать, как они, что это - коррупция...
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"Зеленский принимает шаги для борьбы с коррупцией, ..." - а что, юзика уже посадили за вымогательство? В родном Кривом Роге :600 тыщь баксов требовал, а в других городах сколько???
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В Чехии чиновники без тендера заключили контракт на $17,5 млн за разработку и обслуживание сайта и двух приложений. Местных айтишников возмутила такая большая сумма, и они за выходные сами написали нужный сайт и подарили государству. Министра, ответственного за контракт, уволилиhttps://twitter.com/i/status/1222598994427367425
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Томос не спрацював, прийшлось замінити Порошенка на дублера.
Нічого, справляється.
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Тока шаги мелковатые и шибко осторожные. Нихрена не видать
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Случайно не этот визит имел ввиду Карл Брюллов, когда рисовал свою знаменитую "Последний день Помпеи Помпео "))
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Борьба с коррупцией ? Где посадки, почему соевый и его подельники еще на свободе ?
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бо ***** не дарма 5 років всіх суддів скуповував , а ще й адвокатів собі , на крадене бабло , понаймав ...
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Суддів скуповував Подро, а слухаються вони Беню.
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То с паРаши царяхла пишут, они не в курсе , брешут что им по ТВ сливной бачок говорит..
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Та в курсі ми, в курсі, слухаються того, хто платить більше, відреформовані великим реформатором ...
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Не пойму, все зеленое быдло кукарекает что их отмародерил барыга, а у него в декларации минусы, а у Голобородьки наоборот, за пять лет тяжелого труда на велосипедике, плюс десятки миллионов $$$ в декларации, и это официально, все что уже в оффшоры не влезло. Пришлось за народные деньги в Оман лететь, закапывать в песок что ли....
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А твій інтерес в цьому який? В твого бариги не десятки мільйонів, там інший порядок чисел.
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Помпео, просто, проголосив свою казань під впливом священної літургії в Сенаті, на якій демократи, з ранку до вечора, Україну з рота не випускають, щоб Трампа втопити, а його блокування військової допомоги Україні і прив'язка цього до розслідування діяльності Байденів і їх ролі в Бурісма в них головний козир. Ось, Помпео і змушений вдавати, що його не Байден з сином цікавить, як конкурент Трампа на майбутніх виборах, а, що він хоче корупцію в Україні зачавити.
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Зеленский принимает шаги для борьбы с корруцией? Ну и ну. Где же эти шаги? Что-то набрехал американцу...
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То, очередная шутка от зЕбилов! Мне тоже смешно =)
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Предстоящий визит в Украину госсекретаря США Майка Помпео стоит воспринимать в первую очередь через призму скорых президентских выборов в США
все тусовка для победы ...
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В корень зрите... Ибо импичмент.
Помпео "Я не хочу говорить о конкретных персоналиях".
- действительно, госсекретарь хочет, чтобы нужное сказали другие...
Помпео едет в Киев, чтобы выбить из президента Зеленского публичное оправдание для Трампа: "не был, не участвовал, не требовал", а "деньги - не задерживал".
Зе сильно рискует, если сделает то, что от него хочет в этот столь важный момент.
И не сказать требуемое - сложно. Классическая растяжка.
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Словения, судя по всему, переболела популизмом, и комик ушел в отставку. Чтобы во всем этом Украина была как Словения! Вряд ли за восемь месяцев мы сможем достичь всего остального, но вот отставка комика вполне возможна
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Помпео запевняє, що американців хвилює питання України

как этот раз будет Украина выбирать президента в Сша
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Кодовое название "Ы". Чтоб коррупция не догадалась.
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Что вы сделали с Украиной, зеленуха? У вас волонтеры и певцы взрывают Шереметов, детские врачи кардиологи закладывают бомбы, художник с мировым именем обвиняется в угрозах ***********.А может дело в одном закомплексованном вислюке оманском
,которого уже давно пора гнать на нары?
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Нехай на підтвердження серйозності своїх намірів, Буба- Оманський, подарує Помпео Коломойського Зеленський вживає кроки для боротьби з корупцією, і США прагнуть допомогти йому в цьому, - Помпео розповів про плани візиту в Україну - Цензор.НЕТ 9462
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Корупція в Украіні сидить за столом новообраних,дивиться ім в очі і моргає: ну,давайте ,залазьте в карман держбюджету. А при Пороху три роки після Янука- падлюки вороватоі, гроші на підйом оборонки та економіки скребли,яку реально майже знищили,як і армію з цивільним захистом. Ну,а на підприємствах,як воровали так і ворують,хоча уже скоро рік як Пороха не має. Правда,350000 безробітних тепер по вулицям гуляють,бо вони при Пороху роботу отримали,а це"слугам" завидно...
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