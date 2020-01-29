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 ВОЗ снова созывает экстренное совещание из-за вспышки китайского коронавируса

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус 29 января сообщил, что решил созвать еще одно экстренное заседание ВОЗ из-за распространения коронавируса 2019-nCoV.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Гордон, об этом он написал в Твиттере

Чрезвычайный комитет ВОЗ по международным медико-санитарным правилам соберется 30 января, чтобы решить, является ли вспышка китайского коронавируса чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, имеющей международное значение, написал он.

Гебрейесус отметил, что за пределами Китая зафиксировано 68 случае заболевания, или 1% от общего количества инфицированных. Он добавил, что большинство иностранцев заболели после визита в Китай или контакта с тем, кто посещал Китай.

По словам главы ВОЗ, причиной созыва чрезвычайного комитета является подтверждение передачи вируса от человека к человеку за пределами Китая.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минздрав усиливает меры защиты от коронавируса

Источник: https://censor.net.ua/n3172656
 
 
 Топ комментарии
 
Чи не проблема.
В Україні мільйони вражені вірусом Зе.
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На всякий случай из квартиры выкинули всё китайское. Стоим в пустой квартире голые, босые.
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Гурьянов Сергей @Segozavr 46 мин

Анализ проб вируса 2019-nCoV показал, что его геном больше похож на геном вирусов летучих мышей bat-SL-CoVZC45 и bat-SL-CoVZXC21, чем на геном вируса атипичной лихорадки SARS 2003 года. https://marlin-prod.literatumonline.com/pb-assets/Lancet/pdfs/S0140673620302518.pdf
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Все авторы статьи - китайцы на гос службе. Их академия наук. Их надо перепроверять.
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Никто из форумных патриотов не хочет скатать в Китай, а потом в Мацкву?
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та звісно хочуть..
в Китай провонують дешеві путьовки, бажаючих повно.
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Може скинемося грошима на Аліекспрес купимо летючих мишей і на московію відправимо швидкою поштою? ВОЗ снова созывает экстренное совещание из-за вспышки китайского коронавируса - Цензор.НЕТ 958
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рашка близько до китайців, само якось перейде.
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так нам бажано в центр мордора зразу-в мацквабад! Поки вірус до ***** дойде то він від старості здохне.
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Коротше,терпляче чекаємо коли вірус добереться до козлостану! Вангую тижнів зо два і почнеться... ВООЗ знову скликає екстрену нараду через спалах китайського коронавірусу - Цензор.НЕТ 2542
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Как же кому то хочется сверхприбылей, как то было осенью-зимой 2009-10 года, когда все должны были помереть от "неизлечимого в 100% случаев свинного гриппа"... ВОЗ снова созывает экстренное совещание из-за вспышки китайского коронавируса - Цензор.НЕТ 3038 Картина один в один с паникой в СМИ.
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Если посмотреть и сравнить статистики заболевания коронавируса и обычного гриппа, то многие офигеют от количества смертей последнего...
Алэ, то такэ
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На всякий случай из квартиры выкинули всё китайское. Стоим в пустой квартире голые, босые.
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Не, без масок, мы их тоже выкинули. Они китайские.
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Эти маски защищают только окружающих от вашего вируса . Вас от вируса они не защитят .
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совєтські армійські портянки замість масок? ВООЗ знову скликає екстрену нараду через спалах китайського коронавірусу - Цензор.НЕТ 8606
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Завод хімічної зброї в Ухані знає де собака зарита. Вони декілька років працювали з коронавірусом. Ізраїльська розвідка не збреше. Проаналізуйте багато дивних фактів. Зокрема- зразу ж були задіяні китайські воєнні. Одяг медпрацівників у хуані це захисні костюми від хімзброї. Також дивно поводить себе сам вірус. Читайте між рядків. Летючі миші не винні. Винні китайські воєнні хімлабораторії.
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Я після таких висновків вже майже позбувся версії що ВІЧ пішов від мавп, яких трахали інші мавпи. ВОЗ снова созывает экстренное совещание из-за вспышки китайского коронавируса - Цензор.НЕТ 7224
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Може бути й така версія . Бо на америку всі средства хороші , якшо бити всіма средствами . Китайці , - вони як кацапи - спочатку зроблять гадость - проблему , а потім весь всесвіт її рєшає ... .
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Гурьянов Сергей@Segozavr 33 мин

Самолет с 200 американцами из китайского города Ухань приземлился на американской военной базе March Air Reserve Base в Риверсайде, штат Калифорния, где они будут помещены в карантин и проверены на симптомы вируса 2019-nCoV
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так пощитали калькулятором сімки - много слішком ртов, нада рєшать український вопрос окончатєльно
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Температуру только посмотрят и пускают.
Толку от этого практически нет.
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наші загартовані ВООЗ знову скликає екстрену нараду через спалах китайського коронавірусу - Цензор.НЕТ 3601
70 років совєтської влади і 30 років незалежності з урядами дегенератів"один одного краще'
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А у нас температуру меряют и домой отпускают.
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Не только. Записывают номер телефона и звонят через несколько дней для того чтобы справиться о самочувствии.
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do not resuscitate@Nat_anest 8 мин

Разбивка по пациентам:
таки да, младше 40 лет только 10%.
49% имели связь с рынком.
50% имели сопутствующую патологию.
Сегодня публиковали данные, что более тяжёлое течение у пациентов ср. возраста и пожилых, особенно с соп.патологией. Это наблюдение в принципе это подтверждает.

ВООЗ знову скликає екстрену нараду через спалах китайського коронавірусу - Цензор.НЕТ 518
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10 апреля@buch1004 17 мин

Этот коронавирус довольно стабилен, и никто из ученых в мире не возьмется предсказывать, когда вспышка достигнет своего пика - ВОЗ
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ВОЗ снова созывает экстренное совещание из-за вспышки китайского коронавируса - Цензор.НЕТ 7828как в других странах встречают своих из китая и как у нас
Укр777
 Австралия обнародовала совместный план операции с Новой Зеландией по эвакуации граждан из Китая. Первые 600 граждан отправляются в карантин на 14 дней, за 2000км от материка, на остров Рождества. Кто не согласен на самолеты не берут. Берите пример

Гурьянов Сергей

@Segozavr

·18 мин
Самолет с 200 американцами из китайского города Ухань приземлился на американской военной базе March Air Reserve Base в Риверсайде, штат Калифорния, где они будут помещены в карантин и проверены на симптомы вируса 2019-nCoVhttps://twitter.com/i/status/1222585721837555712
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А у наших в Борисполе температуру померяли и всё на этом..
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Рукодупі китайці випустили на волю бойовий вірус. Так що не бачу причин кіпішувати.
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Нема там паніки тим не менш. Пишу, бо знаю певно.
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Надо восстанавливать китайскую стену. ВОЗ снова созывает экстренное совещание из-за вспышки китайского коронавируса - Цензор.НЕТ 4948
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Укр777

@zsusso777

"Укрпочта": Посылки из Китая можно забирать без защитных костюмов. Я вам не верю, приду в костюме.ВОЗ снова созывает экстренное совещание из-за вспышки китайского коронавируса - Цензор.НЕТ 8255
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китайцем хорошо...их там полтора миллиарда...а украинцев?...и так посчитать не можем )))
а там...за сегодня только 42 тыс родилось !
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Природа працює як саморегулюючий механізм. Пішла відповідь на перенаселення.
Наступна Індія.
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"В Китае произошёл взрыв на атомной электростанции. Грубо говоря, жертв нет"
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***
население Китая растет, потому что вся резина уходит на кроссовки.
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рано или поздно
ЭТА ЧУМА БУДЕТ В УКРАИНЕ !
НУЖНО (((( СЕЙЧАС ))))) НАЧАТЬ РАЗДАВАТЬ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ за гос. счет
- потом будет поздно и дороже...
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ага, гандони нада раздавать всєм желающім, пока оні желают *)
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Кто хочет жить, тот проветривает и вентилирует помещения. Украине вентилирование помещений не грозит ещё лет 10, наверное.

Инфекции дыхательных путей передаются в закрытых помещениях с током воздуха менее 0,2 метра в секунду.

Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/355554-kitajskij_drakon-ubijtsa_desjatj_vahnyh_faktov_o_smerteljnom_koronaviruse
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вирус вне организма быстро инактивируется
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Китайцы уже передали геном вируса россии, для изучения.
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Нас спасе Таміфлю. Якщо строк не скінчився.
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do not resuscitate@Nat_anest 22 мин

Антибиотики были в общем все, которые известны: цефаллоспорины, фторхинолоны, карбапенемы, тайджициклин.
Противовирусная терапия: озельтамивир 75 мг каждые 12 часов, ганцикловир 250 мг каждые 12 часов, и ингибиторы протеаз: лопинавир и ритонавир 500 мг 2 раза в сутки.
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Кецалкоатль спрашивайєт у Віцліпуцлі "Ти прінімал осцилококцинум?"
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ВОЗ снова созывает экстренное совещание из-за вспышки китайского коронавируса


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А вот одна из конспирологических версий

Anton Shvets
·

А - Аналитика.
Си Цзи Пинь то оказывается, как Путин, всех переиграл. Смекалочка. Глупые эуропейцы.
Мудрый Сталин хитро улыбался в усы и по итогу обвел вокруг пальцев проклятых капиталистов. Акулы остались с носом. **************.ВООЗ знову скликає екстрену нараду через спалах китайського коронавірусу - Цензор.НЕТ 9331
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обзвонить китайцев, причем всех, не пробовали?
должно помочь...
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селом ідуть каратєлі - тєма зачіщєна - вірус погіб
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