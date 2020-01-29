 Нацполиции поручено провести проверку аргументов, выдвинутых защитой подозреваемых в убийстве Шеремета, - Офис генпрокурора

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

"28 января 2020 г. прокуроры Офиса генерального прокурора, процессуальные руководители в уголовном производстве по убийству Павла Шеремета, предоставили органу досудебного расследования письменные указания о проведении дополнительных следственных (розыскных) действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления, в том числе тщательной проверки, выдвинутых защитой подозреваемых аргументов", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Срок досудебного расследования дела об убийстве Шеремета хотят продлить еще на четыре месяца, - прокурор Зузак

Напомним, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко взята под стражу до 8 февраля 2020 года, так же, как и сержант ССО Андрей Антоненко.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

Также смотрите: Убийство Шеремета: суд изменил Дугарь меру пресечения на ночной домашний арест. ВИДЕО