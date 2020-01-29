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 Политика Украины
  2005  37
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Все про:Нацполиция (10810) Антоненко Андрей (66) Кузьменко Юлия (50) Офис генерального прокурора (58)

 Нацполиции поручено провести проверку аргументов, выдвинутых защитой подозреваемых в убийстве Шеремета, - Офис генпрокурора

Прокуратура поручила полиции проверить аргументы, выдвинутые адвокатами подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

"28 января 2020 г. прокуроры Офиса генерального прокурора, процессуальные руководители в уголовном производстве по убийству Павла Шеремета, предоставили органу досудебного расследования письменные указания о проведении дополнительных следственных (розыскных) действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления, в том числе тщательной проверки, выдвинутых защитой подозреваемых аргументов", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Срок досудебного расследования дела об убийстве Шеремета хотят продлить еще на четыре месяца, - прокурор Зузак

Напомним, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко взята под стражу до 8 февраля 2020 года, так же, как и сержант ССО Андрей Антоненко.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

Также смотрите: Убийство Шеремета: суд изменил Дугарь меру пресечения на ночной домашний арест. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3172655
 
 
 Топ комментарии
 
а Аваков не хочет присесть в СИЗО за сфальсифицированное дело?!
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Можно еще Баканова и Рябошапку
Зеленского можно пригласить на пресс-конференцию по этому поводу
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Спочатку "нацполиция" накосячила з тими "доказательствами" . А тепер ця "нацполиция" буде їх перевіряти і заперечувати чи не заперечувати? ... Суцільна маячня.
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а Аваков не хочет присесть в СИЗО за сфальсифицированное дело?!
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Да ты чё, у него же "испытательный срок" (с)
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после "испытательного срока" милости просим Арсенку Барисыча до СИЗО!
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Вместе с заказчиком этой фальши - бубочкой
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Можно еще Баканова и Рябошапку
Зеленского можно пригласить на пресс-конференцию по этому поводу
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При чем тут авакян? это все зелох сделал, лично.
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ну вспоминая Сашко Билого застреленного за попытку к бегству с закованными руками ничего сабакову не будет . в крайнем случае ярош с билецким выразят деланную озабоченность
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Так они Зеленский+Авакян+Беня дитя Авраама как и Путин не собираются власть отдавать украинцам, раз дебилоиды 73% безмозглые их выбрали, вот и править до своего конца будут. Они же не дураки как Порошенко отдал власть и не сумел ее удержать. Как уже дебилоиды не будут голосовать, напёрсточник-шарик будет под тем стаканом под которым нужно будет Авакян+Зеленскому+Детям Авраама.
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хто ж його посадить, він же пам'ятник...при нагоді може й зелу стакан в дупу засунути!
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ну и как эти же прокуроры подписывали дело с аргументами адвокатов ? не видели противоречий ?
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ти маєш на увазі ряботряпок, це прокурори?
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Спочатку "нацполиция" накосячила з тими "доказательствами" . А тепер ця "нацполиция" буде їх перевіряти і заперечувати чи не заперечувати? ... Суцільна маячня.
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Тепер нацполіція прикинеться вртер-офіцерською вдовою і спробу саму себе висікти. 😏 Хтось може серйозно цей цирк сприймати?
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Що не кажіть, а це вже не Україна 2010 Януковича.
Той тоді з Тимошенко розправився, як кухар з бульбиною.
А, от пять років Президентства Порошенка не пройшли дарма.
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Лучше бы их вообще не было.
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Не приди, а введи! Вишь как ротяку приготовила!
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"Аргументы" у защиты одни - показания "свидетелей", которые точно помнят почасово события пары дней трехгодичной давности и больше ничего, и само собой без каких либо документальных подтверждений. Ну и лозунги "влада пресує патріотів".
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Де ви такі беретесь? Вас на дирляндонії клонують?
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Звісно. З одного ольгінця виробляють 10 зедебілів, а мізків на всіх не вистачає...
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це шо, фальсифікатори самі себе перепровірятимуть на предмет можливої фальсифікації???
Нє, ну, чо, і при совку і навіть не таке було...
Але вектор - симтоматичний...
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Украинский Суд,созданный Порошенко с нуля ,обязательно разберётся.
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Та вжеж, не такий як за Януковича. Згадайте як він швидко запроторив у тюрму Тимошенко.
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В америке Манафорту заказывал липовую экспертизу!
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и все таки... кто подговорил преЗЕдента участвовать в этом фарсе??? от на фига ???
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а в преЗидента в голові хоть що небудь є, крім сватів?!
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ряботряпка повний дебіл, це вже аксіома чи діагноз?! такого собі навіть генпридурок югік не дозволяв!
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А до цього вони шо робили? Підганяли докази під цапів-відбувайл?
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Проверять аргументы защиты поручили той самой полиции, которая состряпала ложные обвинения и еще до суда объявила волонтеров и бойца ВСУ террористами?
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Прокуратура поручає поліції перевірити аргументи? Хіба це не робота слідчих прокуратури?!
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оно, конешно, по сравнению с гюгой великим новый пгокугог просто ряботряпка
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Начните проверку с этого скомороха. Что он на брифинге МВД по делу убийства Шеремета делал? Утверждал и утверждаю, что присутствие на этом брифинге *********** Зеленского было не чем иным как давление на органы следствия и пиар.
Нацполіції доручено провести перевірку аргументів, висунутих захистом підозрюваних у вбивстві Шеремета, - Офіс генпрокурора - Цензор.НЕТ 2608
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Як цікаво...Доручили перевірити зацікавленій стороні своїж непонятки....Тоб то щуку - у річку. Хочаб якомусь іншому органу...СБУ чи самій прокуратурі з іншого регіону...
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