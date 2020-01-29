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 ВАКС продолжит рассмотрение по делу о незаконном завладении средствами "Энергоатома" 6 февраля, - САП

Высший антикоррупционный суд на заседании 29 января отказался отложить рассмотрение дела на 2,5 месяца.

В среду, 29 января 2020 года, в ВАКС продолжилось рассмотрение по делу об обвинении бывшего народного депутата Николая Мартыненко и других лиц, в том числе действующих и бывших должностных лиц ГП "ВостГОК" и ГП "НАЭК Энергоатом", в завладении средствами указанных предприятий в особо крупных размерах, по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191 и ч. 3 ст. 209 УК Украины, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Специальной антикоррупционной прокуратуры.

На заседании выступили со вступительными речами почти все обвиняемые и их защитники, кроме одного фигуранта производства и его адвоката. Указанная защитник ходатайствовала о переносе заседания на 2,5 месяца с целью ознакомления со всеми материалами дела.

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Коллегия судей ВАКС отказала в удовлетворении ходатайства, поскольку на предыдущих заседаниях ей уже было предоставлено время для ознакомления.

Следующее заседание, с учетом ранее предоставленного времени на ознакомление, состоится 6 февраля 2020 года.

ВАКС продолжит рассмотрение по делу о незаконном завладении средствами Энергоатома 6 февраля, - САП 01

Напомним, 20 апреля 2017 года НАБУ и САП задержали Мартыненко по подозрению по делу о растрате средств ГП "ВостГОК" в размере $17,28 млн.

22 апреля 2017 суд отпустил его на поруки пятнадцати депутатов парламента, министра молодежи и спорта Игоря Жданова, министра образования Лилии Гриневич, министра инфраструктуры Владимира Омеляна и заместителя председателя Центральной избирательной комиссии Андрея Магеры.

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НАБУ подозревает Мартыненко в совершении преступлений по четырем статьям Уголовного кодекса.

В январе 2018 года суд отказался продлевать возложенные на бывшего народного депутата Мартыненко обязательства.

3 октября 2019 года Шевченковский районный суд Киева передал уголовное производство, в котором фигурирует бывший народный депутат Украины Николай Мартыненко, в Высший антикоррупционный суд Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3172654
 
 
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И кто должен содержать трубу которая подводит газ к твоей плите и за какие деньги?
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я понимаю, что огенд ******* и все такое, а кто ее содержал до недавнего времени? и насколько я понимаю никто не против даже ОТДЕЛЬНО платить за транспортировку, но не как ****** плату, например потребил в январе 500 м3, выставте счет 500*7 и второй 500*1,2 , а августе 20*7 и 20*1,2 а если 0 то и НИКАКИХ платежей.Вы же если сегодня хлеб не купили, не платите за то что хлебовозка все равно приезжала?
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Опять ты газом не пользуешся но труба ржавеет. Вобще не пойму в чем тут трагедия? Если тебе газ не нужен то отреж трубу и всё!
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Угадал все буквы -не смог прочитать слово!
Ну что непонятно? я не против, но только по факту, в январе 500*7+500*1,2 а в августе 20*7+20+1,2, а не размазывать на весь год, пусть Январские деньги за доставку размазывают на летние месяцы, тогда будет стимул экономить, а так экономь не экономь, а 200-300грн отдай.а если не потребил, ну уехал, не важно зимой или летом, то и не плачу.А размазывать на год надо только с одной целью-нае"ать.
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Вакс должен работать круглосуточно!В США ,на суде по Трампу сенаторов раньше 22 не отпускают.
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по ходу щас антикоррупционеров становится больше, чем коррупционеров, скоро коррупционеры будут цениться на вес шоколада
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