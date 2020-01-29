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 Европарламент ратифицировал соглашение по Brexit

Депутаты Европарламента в среду одобрили соглашение о выходе Великобритании из Европейского союза.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина. 

В поддержку соглашения проголосовал 631 член парламента, против него - 49. Еще 13 человек воздержались. Для ратификации было необходимо простое большинство голосов.

Такое решение было ожидаемым, за ратификацию соглашения ранее уже выступал комитет Европарламента по конституционным делам.

Британский парламент одобрил соглашение в первой половине января.

Следующим и последним шагом по соглашению со стороны ЕС станет одобрение Совета ЕС. Решение Совета ЕС ожидается 30 января.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Главы ЕС подписали соглашение о Brexit. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3172652
 
 
 Топ комментарии
 
Было три донора, стало два. Европарламент ратифицировал соглашение по Brexit - Цензор.НЕТ 4848 Остальные вампиры.
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Тысячи советов, комиссий, парламентов, ассамблей, надзорных органов на которых "трудятся" миллионы трутней занимающихся "стандартизацией кривизны огурцов и бананов". Британцам просто надоело вливать миллиарды фунтов в утробу этого бюрократического монстра.
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И шо? Мы тоже не в Евросоюзе. А выедешь в Конча-Заспу -ого! Зеля, лови момент. Приглашай Англию в нашу дружную семью.
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И шо? Мы тоже не в Евросоюзе. А выедешь в Конча-Заспу -ого! Зеля, лови момент. Приглашай Англию в нашу дружную семью.
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неее.. они с кончи быстренько на острова сами бегут)))
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Было три донора, стало два. Европарламент ратифицировал соглашение по Brexit - Цензор.НЕТ 4848 Остальные вампиры.
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Да скоты и КО выйдут из состава Британии в течении ближайших 10 лет. Англы там останутся сами.
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толстый вицеспикер, бриты насрали...куда ты катишься? гей-ропа????
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Тысячи советов, комиссий, парламентов, ассамблей, надзорных органов на которых "трудятся" миллионы трутней занимающихся "стандартизацией кривизны огурцов и бананов". Британцам просто надоело вливать миллиарды фунтов в утробу этого бюрократического монстра.
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следующая на выход по ходу Польша....
ПАСЕ, ОБСЕ уже слишком начинают лезть в суверенитеты других стран...
и путин покупает там политиков оптом и в розницу...
Нужно Польши, странам Балтики, Украины, Беларусь (??) создать свой союз....

https://hromadske.ua/ru/posts/pase-otkryla-proceduru-monitoringa-iz-za-sudebnoj-reformy-v-polshe-eto-pervyj-sluchaj-dlya-strany-es

Европарламент ратифицировал соглашение по Brexit - Цензор.НЕТ 8136
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С чего бы это ? Польша и Прибалтийские тигры - сидят на дотациях ЕС. Поэтому никуда они не денутся - засунут свой гонор куда подальше и сделают так, как им скажут немцы.
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Скучні у вас новини. Тут,хлоп'ята,Шотландія вже збирається другий референдум замутити.https://www.dailymail.co.uk/news/article-7943875/Scottish-politicians-vote-independence-referendum-held-later-year.html
Лєнці Зєлєнскій в ФБ фанати насовали https://www.facebook.com/olenazelenska.official/
А про конкурс з кварталівською головою держкіно де ?"Навіщо показуха з конкурсом?": в мережі знайшли фото новопризначеної голови Держкіно з "кварталівцями"
І вішенка !
Барабанний дріб !
Гончарук-не гей,а міністерка Новосад-не насосала !
Міністр освіти Ганна Новосад - колишня дівчина прем'єра Гончарука

Про численну щоденну корупцію-не буду.
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