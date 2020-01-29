 Европарламент ратифицировал соглашение по Brexit

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.
В поддержку соглашения проголосовал 631 член парламента, против него - 49. Еще 13 человек воздержались. Для ратификации было необходимо простое большинство голосов.
Такое решение было ожидаемым, за ратификацию соглашения ранее уже выступал комитет Европарламента по конституционным делам.
Британский парламент одобрил соглашение в первой половине января.
Следующим и последним шагом по соглашению со стороны ЕС станет одобрение Совета ЕС. Решение Совета ЕС ожидается 30 января.
ПАСЕ, ОБСЕ уже слишком начинают лезть в суверенитеты других стран...
и путин покупает там политиков оптом и в розницу...
Нужно Польши, странам Балтики, Украины, Беларусь (??) создать свой союз....
https://hromadske.ua/ru/posts/pase-otkryla-proceduru-monitoringa-iz-za-sudebnoj-reformy-v-polshe-eto-pervyj-sluchaj-dlya-strany-es
Лєнці Зєлєнскій в ФБ фанати насовали https://www.facebook.com/olenazelenska.official/
А про конкурс з кварталівською головою держкіно де ?"Навіщо показуха з конкурсом?": в мережі знайшли фото новопризначеної голови Держкіно з "кварталівцями"
І вішенка !
Барабанний дріб !
Гончарук-не гей,а міністерка Новосад-не насосала !
Міністр освіти Ганна Новосад - колишня дівчина прем'єра Гончарука
Про численну щоденну корупцію-не буду.