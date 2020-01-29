 На переговорах по Донбассу в Минске договорились продолжить решать "блок вопросов безопасности", - Олифер

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пресс-секретарь второго президента Украины, представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер в Фейсбуке.

"Во время заседания ТКГ украинская сторона четко заявила: решение проблем безопасности - прекращение огня, вывод вооруженных формирований и военной техники, а также установления контроля за границей - является основным для выполнения Минских соглашений", - сообщила она.

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