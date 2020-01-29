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 Политика Украины
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Все про:Минск (1305) Донбасс (20549) Олифер (243)

 На переговорах по Донбассу в Минске договорились продолжить решать "блок вопросов безопасности", - Олифер

Украинская сторона на заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске заявила о необходимости первоочередного решения блока вопросов по безопасности для выполнения Минских соглашений.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пресс-секретарь второго президента Украины, представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер в Фейсбуке.

"Во время заседания ТКГ украинская сторона четко заявила: решение проблем безопасности - прекращение огня, вывод вооруженных формирований и военной техники, а также установления контроля за границей - является основным для выполнения Минских соглашений", - сообщила она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Участники переговоров по Донбассу договорились искать пропавших без вести с помощью Красного Креста, - Олифер

Источник: https://censor.net.ua/n3172650
 
 
 Топ комментарии
 
пока хуйло копыта не откинет кина не будет На переговорах по Донбассу в Минске договорились продолжить решать "блок вопросов безопасности", - Олифер - Цензор.НЕТ 3738
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Договорились договариваться. Уже 6 лет. Сука, кто-то ж за это деньги получает. На переговорах по Донбассу в Минске договорились продолжить решать "блок вопросов безопасности", - Олифер - Цензор.НЕТ 4795
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А чому ви замовчуєте присутність сепарні на наших позиціях, які ЗСУ полишило згідно плану президента ?
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Договорились договариваться. Уже 6 лет. ****, кто-то ж за это деньги получает. На переговорах по Донбассу в Минске договорились продолжить решать "блок вопросов безопасности", - Олифер - Цензор.НЕТ 4795
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пока ***** копыта не откинет кина не будет На переговорах по Донбассу в Минске договорились продолжить решать "блок вопросов безопасности", - Олифер - Цензор.НЕТ 3738
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IgorGirkin

@GirkinGirkin

·2 ч
Сьогоднішня зустріч Тристоронньої контактної групи - Світовий досвід врегулювання збройних конфліктів показує, що без встановлення державою контролю за своїм кордоном досягти миру неможливо, - наголосив Леонід Кучма. Мінськ
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що без встановлення державою контролю за своїм кордоном досягти миру неможливо, - наголосив Леонід Кучма. Мінськ

Кучма Л.Д это не Мертветчук.
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"Во время заседания сторона четко заявила: решение проблем безопасности - прекращение огня, вывод вооруженных формирований и военной техники, а также установления контроля за границей - является основным для выполнения Минских соглашений", а в ответ что, тишина?
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Надо наши договорщикам зарплаты добавить до пол миллиона в месяц, чтоб лучше договаривались, бо по другому уже никак.
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до сих пор договаривались о линиях разграничения(границе для лднр и их создания) по указанию куйла ,теперь нужно решать как Украина должна контролировать 430км собственной границы с рашистом имея на своей территори рашистскую инфекцию
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А чому ви замовчуєте присутність сепарні на наших позиціях, які ЗСУ полишило згідно плану президента ?
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Виконання мінського договорняка і безпека України поняття несумісні.
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до Головнокомандувача тепер слід звертатись так: Ваше Військовідведенство
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А шо по Крыму? воду Днепровскую когда будут подавать? все советские и на одном языке говорят, и скоро в Москве изберут Главного Ордынского Правителя(ГОП) Московии и прилегающих колоний Московии, сейчас кремлёвский Фюрер в чине кремлёвский гопник На переговорах стосовно Донбасу в Мінську домовилися далі вирішувати "блок питань безпеки", - Оліфер - Цензор.НЕТ 1668
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Бла бла бла продолжается!!!!
Договорились договариваться!!!!!
Кажется я эту новость каждый год с начала минских слышу!!
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