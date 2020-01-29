 На переговорах по Донбассу в Минске договорились продолжить решать "блок вопросов безопасности", - Олифер

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пресс-секретарь второго президента Украины, представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер в Фейсбуке.
"Во время заседания ТКГ украинская сторона четко заявила: решение проблем безопасности - прекращение огня, вывод вооруженных формирований и военной техники, а также установления контроля за границей - является основным для выполнения Минских соглашений", - сообщила она.
IgorGirkin
@GirkinGirkin
·2 ч
Сьогоднішня зустріч Тристоронньої контактної групи - Світовий досвід врегулювання збройних конфліктів показує, що без встановлення державою контролю за своїм кордоном досягти миру неможливо, - наголосив Леонід Кучма. Мінськ
Кучма Л.Д это не Мертветчук.
Договорились договариваться!!!!!
Кажется я эту новость каждый год с начала минских слышу!!