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 В Киеве блокирована работа ботофермы, организованной гражданами РФ, - СБУ. ФОТОрепортаж

Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали в Киеве деятельность "ботофермы", организованной гражданами РФ и переселенцами из временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

В Киеве блокирована работа ботофермы, организованной гражданами РФ, - СБУ 01

Группировка имела более 500 активных аккаунтов. Через эти профили и сообщества его участники распространяли в соцсетях недостоверную информацию, подстрекали протестные настроения, а также осуществляли информационные атаки на аккаунты отечественных чиновников. Конечной целью заказчиков было снижение доверия граждан к государственным институтам через распространение недостоверной информации относительно экономической и социальной ситуации в Украине.

"Ботоферму" также использовали и для рассылки анонимных сообщений о минировании объектов критической инфраструктуры и мест массового скопления людей, в частности, торгово-развлекательных центров, станций метрополитена, автовокзалов.

В Киеве блокирована работа ботофермы, организованной гражданами РФ, - СБУ 02

Читайте: СБУ в 2019 году нейтрализовала почти 500 кибератак на госорганы

В Киеве блокирована работа ботофермы, организованной гражданами РФ, - СБУ 03

Сотрудники СБУ задокументировали, что злоумышленники предоставляли услуги по дистанционной регистрации в мессенджере Telegram анонимных аккаунтов, каналов и сообществ для торговли запрещенными вещами: огнестрельным оружием, взрывными устройствами, наркотиками и тому подобное.

В Киеве блокирована работа ботофермы, организованной гражданами РФ, - СБУ 04

Также смотрите: В Киеве блокирована деятельность "ботофермы", которая предоставляла услуги наемникам РФ и рассылала сообщения о "минировании", - СБУ. ФОТОрепортаж

В Киеве блокирована работа ботофермы, организованной гражданами РФ, - СБУ 05

Во время обыска по месту расположения "ботофермы" в арендованном офисе, правоохранители обнаружили компьютерную технику и специальное оборудование (GSM-модемы, шлюзы), почти 2 тыс. SIM-карт операторов сотовой мобильной связи Украины. Также изъяты черновые записи о регистрации пользователей социальных сетей, которые размещали провокационные комментарии под публикациями украинских политических деятелей.

В Киеве блокирована работа ботофермы, организованной гражданами РФ, - СБУ 06

Читайте: Зеленский утвердил принятую СНБО программу безотлагательных мер по усилению кибербезопасности

"Лица организаторов установлены. Сейчас продолжаются процессуальные действия для привлечения двух лиц к ответственности", - говорится в сообщении.

Источник: https://censor.net.ua/n3172649
 
   
 Топ комментарии
 
Нарешті "спалили" базу зеботів??? В Киеве блокирована работа ботофермы, организованной гражданами РФ, - СБУ - Цензор.НЕТ 6245
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схоже , тепер і соєвих троляк на форумі поменшає ...
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Схоже, схоже, тролику. Ми сьогодні святкуємо те про що ти наразі не знаєш. Незабаром дізнаєшся.
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что, покурить вышел и не попал под облаву
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Так вот как выглядят бойцы невидимого фронта.
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А ось і ні. Виглядають рогі ******** явно. "Конечной целью заказчиков было снижение доверия граждан к государственным институтам через распространение недостоверной информации относительно экономической и социальной ситуации в Украине."
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недостоверная информация это прорыв 40% )
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Мене влаштує навіть 20% "прарив". Мова йде про те, що ви, соєві ганчірки, брешете в першу чергу про те, що робиться зараз, а не те, що буде (чи не буде) через п'ять років. Хоча і не забуваєте свою зрадофільську маячню екстраполювати в майбутнє. Цим ви граєте на руку зовнішньому ворогу.
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и 20% иебе не будет, бо ты зебил. ишь какие незрадолюбы, а чем вы занимались когда на любой чих пороха включали фонтан из г-на. теперь ваша очередь, и за сного лет только на ноль выйдем, это если вы не будете продолжать свою песню про бырыгу, тогда это будет бесконечно...
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Мародер до того часу присяде на зону і буде шити там рукавиці. А поодинокі педрофіли, що лишились, зможуть йому співати під вікнами цієї зони все, що забажають.
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зе-лупу тебе на воротник. смотри сам не присядь по какому-то гениальному диктаторскому закону от зе-мафии...
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Дурнику, читай заголовок: "организованной гражданами РФ"
А ми, порохоботи, на зарплаті у Держдепа. Ось чому ми так радіємо коли бакс росте.
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Вас *******. В того "держдупа" лапті, партянки, фуфайка і балалайка. Ви працюєте на розкол країни і на всепропальство. Отже ваші роботодавці - лаптєногі скалєнвставали.
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Петро хоч грошей зекономить на своїх дебілах )))
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а він їм і так , після його феєричного просеру навесні - влітку , вже давно нічого не платить ..))
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тихо сиди бо за дверима уже на тебе чекають
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Твоіх пересторог мені ще не вистачало...
Скрипи шкірянкою, особіст...
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Колего, у вас дві помилки у слові "шкуринкою"

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Тут таких ботоферм на кацапские бабки созданных-косить и косить.Нужны реальные наказания для этих иуд,что бы сребреники им поперек глотки встали!
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Зразу видно що справа російських шовіністів - " и специальное оборудование (GSM-модемы, шлюзы), почти 2 тыс. SIM-карт операторов сотовой мобильной связи УкраиныИсточник: https://censor.net.ua/p3172649 В інформаційну війну, пропаганду, по крупному вкладається тільки РФ, їм нічого не шкода заради російської зверхності.
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А когда же ферму с Порохоботами найдут???
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"распространяли в соцсетях недостоверную информацию, подстрекали протестные настроения, а также осуществляли информационные атаки на аккаунты отечественных чиновников Источник: https://censor.net.ua/p3172649"
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Это же свиноботы !!
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Михаил Федоров, куратор диджитал-кампании Зеленского:

Мне поступило предложение принять участие в кампании. Я с политикой никогда не работал и не планирую работать. Но были интересны взгляды Владимира на избирательную кампанию, в целом на президентство. Поэтому я решил поучаствовать со своей командой. И вот мы здесь.

- Заработать удалось?
- Не больше, чем в бизнесе.

- Как можно оценить результат потраченных $270 000? Что получил кандидат в президенты? Цифры, показатели?
- Во-первых, получили большую аудиторию, которая с нами взаимодействует. Подписчики в соцсетях: 600 000 в Instagram, более 500 000 в Facebook с нуля для политической силы. Это самые большие сообщества, если брать именно сообщества, а не страницы от персонального имени.
Плюс большая база людей, которые присоединились в команду - там уже почти 600 000 волонтеров. Это контактные данные, e-mail. Мы отправили в совокупности 18 млн писем на разные сегменты. Трафик больше 4 млн посетителей на сайте. Telegram - 160 000. Достаточно большие сообщества и база аудитории. Плюс более 2000 неофициальных сообществ.

Если брать еще метрики, где-то 45 000 людей использовали чатбот для поиска своего избирательного участка. Все наши стикеры установили более 100 000 раз. Мы создали по Зе!Диджитал определенное комьюнити. Нашли большое количество юристов-волонтеров по всей стране. Логистов, экспертов, программы написали. Программу обсудили максимально: ее «посещалка» - 500 000 заходов. По-моему, ею поделились 50 000 человек, более 10 000 комментариев под постом в Facebook. Более 120 000 людей написало на почту, оценили от 1 до 10 каждый пункт, что тоже было важной метрикой для нас, где нужно дорабатывать.
- Больше потратили на таргетированную рекламу в Facebook и Instagram. YouTube, потом поисковая реклама Google. Очень много на поисковую рекламу медийную в Google тратили.

От вам і зеботи. Пряме визнання їх координатора.
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справжній мародеробот - укради і мізків 0
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===Группировка имела более 500 активных аккаунтов. Через эти профили и сообщества его участники распространяли в соцсетях недостоверную информацию, подстрекали протестные настроения, а также осуществляли информационные атаки на аккаунты отечественных чиновников. Конечной целью заказчиков было снижение доверия граждан к государственным институтам через распространение недостоверной информации относительно экономической и социальной ситуации в Украине.===
Это то, чем занимаются порохоботы и их хозяин. СБУ, ау
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Конечной целью заказчиков было снижение доверия граждан к государственным институтам через распространение недостоверной информации относительно экономической и социальной ситуации в Украине. Источник: https://censor.net.ua/p3172649

Получился повтор предыдущего поста. Не могу удержаться от комментирования подобной формулировки.

Ну это же типичные порохоботовские цели. Вот оно кто работает на расею. Так называемые петины пацриоты, а коротко - гниды расейские.
А вообще нужно СБУ еще по Киеву пройтись и его предместьям, чтобы истинные порохоботовские ботофермы накрыть.
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Ти з яких кацапячіх ****** виповзло,зелене лайно,русіш чухчо?Шо ти тут смердиш,бот кацапячій?Ти ж сам з ціеі "ботохверми",несеш повну уйню,лохобот.Тебе першого повинно накрити СБУ,щоб не воняв тут,непорозуміння убоге.
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Шизофреника пояркова на работу в пользу расеи еще нужно проверить.
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Чукча, нажаль ти в кацапії не можеш подивитися "Прямий" онлайн.
Поїж ягелю і заспівай про чукчу в чуме.
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Порохосрань. Да, ты тут прав, я не могу подывытыся в кацапии. Потому что я гражданин Украины, безвыездно здесь живу всю свою жизнь, и смотрю все отсюда. Кроме твоего задроченного порошонкой и говнопольским канала прямый. Надеюсь, с принятием нового закона о медиа, а также завершения следствия по криминальным петушиным обороткам с этим каналом, он прекратит свое существоввание. И о шизофренике пояркове в своей неситранной и неснимаемой потной вонючей шляпке с козырьком, я больше не услышу.
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Русіш Чухча!А ти себе не перевіряв,шнир ватний?Русіш швайне!Тобі до Пояркова,гівно кацапяче,ніколи не дорости,тому і гавкаешь ,як дешевий зелебобік,з кущів,шизоід чукчонутий.
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Обращаем внимание, кто из известных ботов перестанет появляться на Цензоре
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