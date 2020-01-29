 В Киеве блокирована работа ботофермы, организованной гражданами РФ, - СБУ. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Группировка имела более 500 активных аккаунтов. Через эти профили и сообщества его участники распространяли в соцсетях недостоверную информацию, подстрекали протестные настроения, а также осуществляли информационные атаки на аккаунты отечественных чиновников. Конечной целью заказчиков было снижение доверия граждан к государственным институтам через распространение недостоверной информации относительно экономической и социальной ситуации в Украине.
"Ботоферму" также использовали и для рассылки анонимных сообщений о минировании объектов критической инфраструктуры и мест массового скопления людей, в частности, торгово-развлекательных центров, станций метрополитена, автовокзалов.
Сотрудники СБУ задокументировали, что злоумышленники предоставляли услуги по дистанционной регистрации в мессенджере Telegram анонимных аккаунтов, каналов и сообществ для торговли запрещенными вещами: огнестрельным оружием, взрывными устройствами, наркотиками и тому подобное.
Во время обыска по месту расположения "ботофермы" в арендованном офисе, правоохранители обнаружили компьютерную технику и специальное оборудование (GSM-модемы, шлюзы), почти 2 тыс. SIM-карт операторов сотовой мобильной связи Украины. Также изъяты черновые записи о регистрации пользователей социальных сетей, которые размещали провокационные комментарии под публикациями украинских политических деятелей.
"Лица организаторов установлены. Сейчас продолжаются процессуальные действия для привлечения двух лиц к ответственности", - говорится в сообщении.
А ми, порохоботи, на зарплаті у Держдепа. Ось чому ми так радіємо коли бакс росте.
Скрипи шкірянкою, особіст...
Наживо: Тарас Березовець, Сергій Поярков.
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Это же свиноботы !!
Мне поступило предложение принять участие в кампании. Я с политикой никогда не работал и не планирую работать. Но были интересны взгляды Владимира на избирательную кампанию, в целом на президентство. Поэтому я решил поучаствовать со своей командой. И вот мы здесь.
- Заработать удалось?
- Не больше, чем в бизнесе.
- Как можно оценить результат потраченных $270 000? Что получил кандидат в президенты? Цифры, показатели?
- Во-первых, получили большую аудиторию, которая с нами взаимодействует. Подписчики в соцсетях: 600 000 в Instagram, более 500 000 в Facebook с нуля для политической силы. Это самые большие сообщества, если брать именно сообщества, а не страницы от персонального имени.
Плюс большая база людей, которые присоединились в команду - там уже почти 600 000 волонтеров. Это контактные данные, e-mail. Мы отправили в совокупности 18 млн писем на разные сегменты. Трафик больше 4 млн посетителей на сайте. Telegram - 160 000. Достаточно большие сообщества и база аудитории. Плюс более 2000 неофициальных сообществ.
Если брать еще метрики, где-то 45 000 людей использовали чатбот для поиска своего избирательного участка. Все наши стикеры установили более 100 000 раз. Мы создали по Зе!Диджитал определенное комьюнити. Нашли большое количество юристов-волонтеров по всей стране. Логистов, экспертов, программы написали. Программу обсудили максимально: ее «посещалка» - 500 000 заходов. По-моему, ею поделились 50 000 человек, более 10 000 комментариев под постом в Facebook. Более 120 000 людей написало на почту, оценили от 1 до 10 каждый пункт, что тоже было важной метрикой для нас, где нужно дорабатывать.
- Больше потратили на таргетированную рекламу в Facebook и Instagram. YouTube, потом поисковая реклама Google. Очень много на поисковую рекламу медийную в Google тратили.
От вам і зеботи. Пряме визнання їх координатора.
Чекай маски шоу
справжній мародеробот - укради і мізків 0
Это то, чем занимаются порохоботы и их хозяин. СБУ, ау
Получился повтор предыдущего поста. Не могу удержаться от комментирования подобной формулировки.
Ну это же типичные порохоботовские цели. Вот оно кто работает на расею. Так называемые петины пацриоты, а коротко - гниды расейские.
А вообще нужно СБУ еще по Киеву пройтись и его предместьям, чтобы истинные порохоботовские ботофермы накрыть.
Поїж ягелю і заспівай про чукчу в чуме.