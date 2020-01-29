 В Кабмине Гончарука сообщили, что снижение платежек на тепло провели уже 143 предприятия

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Правительственный портал.
"Лидерами по количеству предприятий, которые снижают суммы за тепло, стали шесть областей. В Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Тернопольской и Харьковской областях все без исключения теплокоммунэнерго перечислили платежки. Наибольших процентов при пересчете достигли в городе Вольнянск Запорожской области - здесь сумму в платежке снизили на 31% ", - сообщается в публикации.
Второе и третье место заняли поселок городского типа Межевая Днепропетровской области и город Белгород-Днестровский Одесской области, в них платежки снизились на 29% и 28% соответственно.
Напомним, что принятое Правительством Гончарука постановление №1082 позволила органам местной власти и предприятиям теплокоммунэнерго осуществлять перерасчет.
"Размер пересчета зависит в первую очередь от доли природного газа, стоимость которого удалось снизить Кабинету Министров Украины. Чем больше газа использует предприятие, тем больше возможный процент пересчета. Но для производства тепла также могут использоваться уголь, пеллеты и другое ", - сообщает Правительственный портал.
А зеленый профан просто приписывает себе заслуги аномально-теплой зимы.
Гончарук збрехав, що подавав заяву про відставку до Офісу Зеленського: документ
Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук збрехав, що подав заяву про відставку особисто президенту України Володимиру Зеленському. Офіс Президента такої заяви не отримував. Відповідний документ опублікував журналіст Олексій Братущак на своїй сторінці в Facebook.
Так, у відповіді ОПУ на запит журналіста наголошується, що "заява про відставку прем'єр-міністра Олексія Гончарука в реєстраційно-довідковій базі Офісу президента України не зареєстрована"."І це при тому, що прем'єр публічно заявляв: передав заяву про відставку президенту, вона оформлена відповідно до закону та Конституції. Здається, у юриста-прем'єра якесь своє уявлення про документообіг між органами влади. Ну там, смс-кою скидати документи. Або через телеграм-канали. Або в інших месенджерах. Діджиталізація. Ага. Якщо так, якщо офіційні посадовці передають Зеленському свої заяви через смс-ки (чи як там у них це відбувається?), тоді кожну смс-ку на телефоні президента треба вважати офіційним документом. І так само реєструвати. І видавати на запити журналістів. Бо ось така вона публічна політика. Трохи відрізняється від реальності серіалів…" - додав Братущак.
Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Олексій Гончарук написав заяву про відставку і передав її президенту Володимиру Зеленському. В Офісі глави держави повідомили, що Зеленський отримав заяву для розгляду, хоча це не входить в його повноваження. 17 січня президент Володимир Зеленський провів зустріч з Олексієм Гончаруком, під час якої заявив, що дає уряду "шанс", але з певними умовами.
https://bykvu.com/ua/bukvy/goncharuk-zbrehav-shho-podavav-zajavu-pro-vidstavku-v-ofis-zelenskogo-dokument/