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 Политика Украины, За рубежом
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 Украине не стоит питать иллюзии, что Россия покинет Донбасс после замены Суркова, - Financial Times

Назначение Дмитрия Козака на должность замглавы администрации президента РФ нацелены на то, чтобы формализовать его повышение до статуса главного представителя на переговорах с Украиной.

Бывший вице-премьер-министр Дмитрий Козак возглавил новосозданную должность в администрации президента России на прошлой неделе в рамках радикальных кадровых перемен в Кремле, которые аналитики считают сигналом о желании Путина продлить свое правление, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Люди, осведомленные о процессе переговоров, сказали изданию Financial Times, что изменения были нацелены на то, чтобы формализовать повышение Козака до статуса главного представителя на переговорах с Украиной.

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В прошлом году он руководил процессом двух обменов заключенными. Эти обмены встретили широкое одобрение как шаг на встречу завершению российско-украинской войны.

Козак также помог возродить переговоры в Нормандском формате, в которых помимо Украины и России принимают участие также Германия и Франция. Переговоры возобновились в прошлом месяце после нескольких лет блокировки под руководством Суркова. "Сурков играл во вмешательство. Если он действительно ушел, тогда это хорошо", - сказал неназванный собеседник издания из окружения президента Украины Владимира Зеленского.

Financial Times пишет, что Козаку придется работать с желанием Украины вернуть оккупированные территории вблизи границы с Россией. Зеленский отказался предоставлять так называемым "республикам" широкую автономию. Ведь в Киеве считают этот шаг вручением Москве права накладывать вето на любые прозападные внешнеполитические решения.

Вместо этого оккупированным регионам предложили присоединиться к общему проекту децентрализации. "Сурков продвигал политику ослабления Украины и недопущения подписания будущих соглашений между ней, ЕС и НАТО. Для этого он политически дестабилизировал территорию", - сказал собеседник издания, осведомленный о деталях переговоров.

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"Теперь мы больше сосредоточены на управлении процессом на местах. Это более прагматичный подход. Козак сильный администратор и хорошо разбирается в экономике", - добавил источник. Другие же эксперты советуют не питать иллюзий относительно того, кто на самом деле будет принимать важные решения. "Люди Владимира Зеленского связывают все проблемы с Сурковым. Они не понимают, с кем имеют дело", - сказал бывший работник Кремля. "Конечно, никто не вернет эти территории обратно. Это фантастика", - добавил собеседник.

Напомним, Дмитрия Козака, который ранее был вице-премьером, назначили на должность заместителя главы администрации Путина. Он также стал "куратором Украины", заменив Владислава Суркова.

Источник: https://censor.net.ua/n3172647
 
 
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А, если планомерно отдавать Роисе частями территорию Украины она покинет Донбасс?
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нет. она будет планомерно наглеть. даже при сдаче всей территории Украины не остановится.
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Они вааще что нибудь понимают , эти люди Зеленского? Ну, кроме набить карманы...
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Які ілюзії?! Украине не стоит питать иллюзии, что Россия покинет Донбасс после замены Суркова, - Financial Times - Цензор.НЕТ 3294
Там вже пів-мільйона жителів отримали громадянство Росії.
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