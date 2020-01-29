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Все про:Аваков (2946) МВД (8036) США (16092)

 Аваков провел встречу с заместителем Госсекретаря США Эндрюсом. ФОТОрепортаж

Развитие проекта "Академия патрульной полиции", дальнейшая реализация инициативы "Полицейский офицер громады" и совместное противодействие киберпреступности. Об этом шла речь на встрече министра внутренних дел Арсена Авакова с заместителем Государственного секретаря США по вопросам программ Бюро INL в Европе и Азии Джорганом Эндрюсом.

Об этом Цензор.НЕТ об этом сообщает департамент коммуникации МВД.

В сообщении отмечается: "Арсен Аваков поблагодарил американскую сторону за всестороннюю поддержку и помощь реформам, которые внедряет министерство. В частности, за поддержку реформы полиции и помощь в подготовке подразделения КОРД.

"Благодаря поддержке американской стороны, мы запустили проект "Полицейский офицер громады" в одиннадцати регионах Украины. В этом году планируем продолжение инициативы и запуск этого проекта еще в ряде маленьких городов", - отметил Арсен Аваков.

Министр отметил, что МВД планирует построить три новых Академии патрульной полиции в Черновцах, Кривом Роге и Харькове. Чтобы каждый год эти учебные заведения выпускали 5000 патрульных.

Отдельно стороны обсудили сотрудничество в противодействии наркопреступности и киберпреступлениям. Уже летом ожидается открытие представительства Офиса DIE противодействия наркопреступности, что позволит украинским специалистам присоединиться к команде по противодействию международной наркопреступности.

Арсен Аваков отметил, что сейчас идет работа над программой противодействия мелкой наркоторговле на улицах страны.

Заместитель Государственного секретаря США по вопросам программ Бюро INL в Европе и Азии Джорган Эндрюс, в свою очередь, поблагодарил за совместную работу и партнерство, а также выразил надежду, что в 2020 году удастся реализовать все намеченные проекты.

"Хочу передать самые искренние поздравления от Государственного секретаря и поблагодарить за безопасность наших дипломатов", - отметил Джорган Эндрюс.

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Аваков провел встречу с заместителем Госсекретаря США Эндрюсом 01
Аваков провел встречу с заместителем Госсекретаря США Эндрюсом 02
Аваков провел встречу с заместителем Госсекретаря США Эндрюсом 03

Источник: https://censor.net.ua/n3172646
 
 
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Полицейская академия - продолжение, претендую на авторские права.
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На пару стареньких бомберів розвів для потріб укр поліціі ?)
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Чет Аваков как будто после парной. Видать присмалили пукан этому бандиту человеку.
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Они оба вмазанные после баньки со шпиёнками
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реформи рюкзакова, це збирання хабарів за призначення на посади в поліції! реформи рюкзакова, це нелегальний гральний бізнес! реформи рюкзакова, це незаконий видобуток золота, продовжити...?
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самий головний здобуток рюкзакова, призначення на посади в ДБР подільників!!! залишилось ще ген. прокурора 100% свого призначити і життя вдалося!
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На фото рюкзакович явно счастлив, что удостоился чести быть приглашенным, где ему даже пожали руку
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по его упитанности , так вроде бы мы Америка ..
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Арсен Аваков отметил, что сейчас идет работа над программой противодействия мелкой наркоторговле на улицах стран ы .Источник: https://censor.net.ua/n3172646 Правильно! Нечего крупному мешать!
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