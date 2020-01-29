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 Политика Украины
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 В Одессе с представителями США обсуждаются детали передачи Украине еще 3 патрульных катеров типа "Айленд", - ВМС

28 января в Одессе стартовала 3-дневная рабочая встреча между представителями Военно-Морских Сил ВСУ и Береговой охраны США. Мероприятие проводится для отработки плана передачи для нужд ВМС Украины дополнительно трех катеров класса Island.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой пресс-службу командования ВМС Украины.

"Встреча проходит в рамках программы поставки катеров Береговой обороны США в Украину. В настоящее время обсуждается вопрос поставки еще 3 катеров в течение текущего и следующего годов, - отметил начальник управления кораблестроения Командования ВМС ВС Украины капитан 1 ранга Василий Радчук. - Получение катеров процесс длительный и требует как обновления и модернизации оборудования катеров, так и подготовки экипажей. Мы ожидаем, что до конца 2020 года катера будут полностью готовы к приему экипажей, которые мы отправим на подготовку в начале 2021 года. Предварительно, первые два катера войдут в состав ВМС Украины уже в мае 2021 года , следующий - с небольшим интервалом".

Смотрите: Патрульные катера Island прошли ходовые испытания в Одессе и готовы к вооружению. ФОТОрепортаж

Одним из вопросов встречи является обсуждение возможности подготовки катеров для передачи и обучения экипажей за счет иностранной стороны, а также возможность дополнительной подготовки на базе воинской части Береговой охраны США в г. Балтимор украинских инструкторов, которые должны, в дальнейшем, обеспечить полный цикл подготовки будущих экипажей на базе уже полученных катеров Island непосредственно в Украине.

Напоминаем, в 1985-1992 годах для Береговой охраны США построили 49 катеров класса Island. 37 из них продолжают службу, другие корабли США уже передавали Пакистану, Грузии и Коста-Рике. Два таких катера, USCGC Cushing (WPB-1321) и USCGC Drummond (WPB-1323), построенные 1988 году, получила Украина.

В сентябре 2018 года состоялась церемония передачи катеров нашей стране, на них были подняты украинские флаги. Катера передаются на безвозмездной основе.

В сентябре 2019 года в США состоялась церемония выпуска 32 украинских моряков, которые прошли многомесячное обучение и подготовку для службы на данных кораблях.

22 октября 2019 года прибывшие из США катера пришвартовались к военному причалу Практической Гавани в Одесском порту. После прохождения ходовых испытаний, 13 ноября 2019 года патрульные катера класса Island - "Славянск" и "Старобельск" приняты в состав ВМС Украины.

Также смотрите: В Одессе состоялась церемония присвоения наименования новому артиллерийскому бронекатеру ВМС Украины. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3172645
 
   
 Топ комментарии
 
Довооружают и дооснащают.
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значит дело движется - ето хорошо.
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американцы до 2025 года спишут несколько Ракетні крейсери типу «Тікондерога»..
вот если бы Украина, финансово и инфраструктурно была бы готова принять два или три таких крейсера, то это кардинально бы поменяло баланс военных сил в Черноморском регионе.. Рашка бы писяла кипятком и гремела сероводородными подрывами..
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интересно, переданные катера выполняют уже какие то задачи или нет.
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Вместо американских MK-38 Mk.0 ставят свое. Экипажи параллельно учатся на новое вооружение. Плюс на уровне слухов хотят значительно усилить огневую мощь по сравнению с проектной.

В Одессе проходят переговоры с представителями США о передаче Украине еще 3 патрульных катеров типа "Айленд", - ВМС - Цензор.НЕТ 4759
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Кацапская корабельная АК-630М-2 (10 тыс. выстрелов в минуту)
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А я думала, що Зеля випросить авіаносці, а йому як і Петі кілька катерів... В Одессе проходят переговоры с представителями США о передаче Украине еще 3 патрульных катеров типа "Айленд", - ВМС - Цензор.НЕТ 4087
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якщо Зеля нахлобучить Байденів то отримає і авіаносці
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ЗЕ мЬІротворець. Нафіга йому авіаносці? А катери це так, ганяти браконьєрів.
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А нафіга вони нам? В Чорному морі вони не потрібні.
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Ну продать, не судьба, я к тому что катера могут строить , а тут я с порохоботки Ксении смеюсь
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американцы до 2025 года спишут несколько Ракетні крейсери типу «Тікондерога»..
вот если бы Украина, финансово и инфраструктурно была бы готова принять два или три таких крейсера, то это кардинально бы поменяло баланс военных сил в Черноморском регионе.. Рашка бы писяла кипятком и гремела сероводородными подрывами..
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Даже если бы несколько атомных авианосцев пришло и встало напротив Севастополя, ничего бы это не поменяло. Чтобы что-то поменять, нужно быть готовым воевать и умирать, отвоёвывая свои земли. А этого желания нет, ни у кого нет.
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Умірать, так, ні у однієї адекватної людини, такого бажання, навіть не може бути.
А от вбивати ворогів, які прийшли вбивати твоїх співгромадян, родичів, дітей, 90% чоловіків бажання мають.
10% ні.
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бред написал!.. мы сейчас сидим в своих уютных квартирах и строчим комменты на Цензоре благодаря тому, что пацаны, мужик и деды уже шестой год остановили и держат кацапскую орду в границах 2015 года и не дают ей продвигаться дальше..
ты, Серожа, с такими паническими настроениями наверно и на улицу не выходишь, а то вдруг школота тебя остановит в подъезде и струсит с тебя мелочь "на покурить"..
Бойся дальше!
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Никто никого не держит, никто никуда не идёт. Ни ***** наши захватывать, ни мы свои земли освобождать. И устраивает эта ситуация ****. А Вы витайте дальше в своих грёзах, что каждый день мы отбрасываем танковые дивизии, штурмующие Мариуполь.
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Серожа!.. тебя наверно часто "абижали" в школе, и ты вырос убежденным, что это так и должно быть, что это норма.. А здачи не пробовал давать?!
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Одно дело "Джавелины" или радары какие-то. Но уж КАТЕРА! Катера (!!!) блин не можем построить для самих себя, чтобы свои работяги зарплату получили!
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Откуда бабло, если всё уходит на модернизацию и доставку катеров 1988 года выпуска, с обучением на них экипажей!!!
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Ти знаєш скільки часу потрібно від проекту і до ходових випробувань? А вони потрібні зараз, а не колись
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Катера отправить через керченский пролив, по накатанному маршруту.
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Наші уроди з Кузні таку ціну поставили, як ніби це американські катери з їх якістю і не хочуть знижувати. А якість при цьому "совєтьска",мля.
Простими словами Кузня хоче продати в ЗСУ, типу, Жигулі за ціною ауді.
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Половина ціни повертається в бюджет прямо на заводі, через податки.
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В Одессе проходят переговоры с представителями США о передаче Украине еще 3 патрульных катеров типа "Айленд", - ВМС - Цензор.НЕТ 3876

Як туркам, маючи зарплати рівня нашим вдається будувати підводні човни, фрегати десятками. І навіть авіаносець Анадулу на підході. Може тому що там немає кому купувати палаци по 250 млн, квартири в Лондоні по 400 млн і яхти тонажністю що весь наш флот.
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что можно сказать, эти катера нужны для определенных задач. но они не решают проблемы как не решают проблемы убожества типа гюрзы которые могут только выполнять задачи в реках и прибрежных водах при волнении не более 3-х баллов со своим примитивным оружием . Украине нужны ракетные катера с хорошей мореходностью, несколько дивизионов оснащенных Гарпунами, Экзосетами или Нептуном, но почему то это не интересно никому.
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а що ракетний катер може зробити проти підводного човна? Не треба забувати що рашка вже має 3 нових підводних човна у Чорному морі.
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