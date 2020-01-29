 В Одессе с представителями США обсуждаются детали передачи Украине еще 3 патрульных катеров типа "Айленд", - ВМС

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой пресс-службу командования ВМС Украины.

"Встреча проходит в рамках программы поставки катеров Береговой обороны США в Украину. В настоящее время обсуждается вопрос поставки еще 3 катеров в течение текущего и следующего годов, - отметил начальник управления кораблестроения Командования ВМС ВС Украины капитан 1 ранга Василий Радчук. - Получение катеров процесс длительный и требует как обновления и модернизации оборудования катеров, так и подготовки экипажей. Мы ожидаем, что до конца 2020 года катера будут полностью готовы к приему экипажей, которые мы отправим на подготовку в начале 2021 года. Предварительно, первые два катера войдут в состав ВМС Украины уже в мае 2021 года , следующий - с небольшим интервалом".

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Одним из вопросов встречи является обсуждение возможности подготовки катеров для передачи и обучения экипажей за счет иностранной стороны, а также возможность дополнительной подготовки на базе воинской части Береговой охраны США в г. Балтимор украинских инструкторов, которые должны, в дальнейшем, обеспечить полный цикл подготовки будущих экипажей на базе уже полученных катеров Island непосредственно в Украине.

Напоминаем, в 1985-1992 годах для Береговой охраны США построили 49 катеров класса Island. 37 из них продолжают службу, другие корабли США уже передавали Пакистану, Грузии и Коста-Рике. Два таких катера, USCGC Cushing (WPB-1321) и USCGC Drummond (WPB-1323), построенные 1988 году, получила Украина.

В сентябре 2018 года состоялась церемония передачи катеров нашей стране, на них были подняты украинские флаги. Катера передаются на безвозмездной основе.

В сентябре 2019 года в США состоялась церемония выпуска 32 украинских моряков, которые прошли многомесячное обучение и подготовку для службы на данных кораблях.

22 октября 2019 года прибывшие из США катера пришвартовались к военному причалу Практической Гавани в Одесском порту. После прохождения ходовых испытаний, 13 ноября 2019 года патрульные катера класса Island - "Славянск" и "Старобельск" приняты в состав ВМС Украины.

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