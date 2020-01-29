 Контактная группа "условно согласовала" один из трех участков для разведения сил - у Гнутово, - росСМИ

Об этом рассказал представитель России в ТКГ Борис Грызлов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на TACC.

По его словам, стороны не договорились о трех новых участках разведения и продолжат эту работу.

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"Важно, чтобы этот вопрос в соответствии с решением лидеров "нормандского формата" был урегулирован до конца марта 2020 года", - сказал он.

По сообщению ТАСС, координатор от ОБСЕ Хайди Грау, обобщив предложения сторон, отметила, что пока из девяти рабочих вариантов совпадает только один, который находится в районе КПВВ "Октябрь - Гнутово".

В то же время уточняют, что эта договоренность "весьма условная", поскольку видение сторонами координат участков для разведения в этой локации "значительно отличаются".

Напомним, на саммите "нормандской четверки" (Германия, Россия, Украина, Франция) в Париже 9 декабря 2019 года было рекомендовано осуществить разведение сил еще на трех участках до следующей встречи в "нормандском формате" в апреле 2020 года.

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