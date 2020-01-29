 Контактная группа "условно согласовала" один из трех участков для разведения сил - у Гнутово, - росСМИ

Об этом рассказал представитель России в ТКГ Борис Грызлов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на TACC.
По его словам, стороны не договорились о трех новых участках разведения и продолжат эту работу.
"Важно, чтобы этот вопрос в соответствии с решением лидеров "нормандского формата" был урегулирован до конца марта 2020 года", - сказал он.
По сообщению ТАСС, координатор от ОБСЕ Хайди Грау, обобщив предложения сторон, отметила, что пока из девяти рабочих вариантов совпадает только один, который находится в районе КПВВ "Октябрь - Гнутово".
В то же время уточняют, что эта договоренность "весьма условная", поскольку видение сторонами координат участков для разведения в этой локации "значительно отличаются".
Напомним, на саммите "нормандской четверки" (Германия, Россия, Украина, Франция) в Париже 9 декабря 2019 года было рекомендовано осуществить разведение сил еще на трех участках до следующей встречи в "нормандском формате" в апреле 2020 года.
Людей жалко...
В Украине такими темпами за пару лет до Киева линию разграничения подвинут.
Зустрів знайомого, який служить у зоні АТО.
- Ну, як там у вас на війні?
- А ніякої війни нема.
- Ну, як, ми ж чуємо: щодня - обстріли, є поранені і вбиті…
- Це є. Але війни нема. Бо війна - це коли обидві сторони стріляють, з обох сторін є вбиті і поранені. А тут стріляє лише одна сторона, російська, а гинуть лише з нашої, української сторони.
- Але ж є обмін військовополоненими!
- Ні. Військовополоненими є лише наші, а їхні - це диверсанти, Виконали завдання, вбили кого нада, підірвали що треба - і повертаються. Якщо не самі, то наша влада поверне, за мир і дружбу. Так що, це не війна.
Це каральна операція проти українців.
Leonidas Khomiakov
- Не стоит.
- Ясно Тогда, может быть, нужно
- Не нужно.
- Понятно. Разрешите хотя бы
- А вот это попробуйте. Вам поручена эта операция, так что действуйте!- Бриллиантовая рука.
і ше отвращєнійє визиває інформаційна політика рєжиму Зє!льоной плєсєні - ми дізнаємось новини про нас від ворогів, а власть слуг перед народом шифруєця - ми для них ворог, вони нас бояця, вони нас обманюють
Куточок Зрадофіла
@kutochok_z
·2 чЗгоден! Треба не "розведення", а активна боротьба! Не "шашки наголо", а миттєва відповідь на кожний постріл! Треба зробити цю війну дорогою для рашки, а не робити їй комфортні умови для безкарних вбивств українців!
А ведь ЗЕ в 2014-м году в Москве так говорил - "Россия отодвигает свои войска от границы Украины вглубь Украины".
Похоже, что это была не шутка ватного ублюдка, а план действий.
Коломойскому на заводы пошла дешевая электроэнергия из Роиси.
Коломойский покупает дешевый уголь на Роисе и продает втридорога Украине.
Компании Коломойского потихоньку монополизируют поставки нефтепродуктов в Украину.
И это только начало...
Юрій Костюк
@Youri_Kostyk
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Семимильними кроками Оманський
@ZelenskyyUa
йде в бік визнання військової агресії з боку Московії внутрішнім громадянським конфліктом, повністю підіграючи в цьому ворогам України.
Boris Borisenko
@BorisenkoBoris
С официальным визитом на оккупированную часть Донбасса может отправиться советник СНБО Украины Сергей Сивоха для того, чтобы решить ряд практических вопросов взаимодействия с ОРДЛО, а также встретиться с главарем «ДНР» Денисом Пушилиным.
не?