 С начала суток 29 января враг 6 раз нарушил перемирие, потерь нет, - штаб ООС

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре ООС.
В вечерней сводке отмечается: "В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил обстрелы наших позиций, а именно:
неподалеку Марьинки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
вблизи населенного пункта Пески - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
Четыре вражеских обстрела было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно:
неподалеку Орехово - из миномета калибра 120 мм противник выпустил 2 мины;
три раза рядом с Новотошковским - изс миномета калибра 120 мм - 4 мины и с 82-мм миномета - 14 мин.
краинские защитники давали адекватный ответ с разрешенного вооружения, заставляя противника прекращать обстрелы.
Сегодня, 29 января, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет".
Победа в Петровском
https://youtu.be/glv36zuY3sw
По друге, вже очевидно, що сепарня не відійшла, а зайняла позиції, з яких наш зелений відвів ЗСУ.