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Все про:обстрел (8645) Донбасс (20549) операция Объединенных сил (2030)

 С начала суток 29 января враг 6 раз нарушил перемирие, потерь нет, - штаб ООС

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал наши позиции из запрещенных минсккими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре ООС.

В вечерней сводке отмечается: "В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил обстрелы  наших позиций, а именно:

неподалеку Марьинки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

вблизи населенного пункта Пески - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Четыре вражеских обстрела было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно:
неподалеку Орехово - из миномета калибра 120 мм противник выпустил 2 мины;

три раза рядом с Новотошковским - изс миномета калибра 120 мм - 4 мины и с 82-мм миномета - 14 мин.

краинские защитники давали адекватный ответ с разрешенного вооружения, заставляя противника прекращать обстрелы.

Сегодня, 29 января, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ за сутки 10 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, применив 120- и 82-мм минометы. Потерь нет, - штаб ОС

Источник: https://censor.net.ua/n3172641
 
 
 Топ комментарии
 
Бессмерний на Прямому розповідає, що внаслідок зустрічі в Парижі, росєяні стали посередниками. Дякувати за це потрібно тупому перзидентові, це по перше.
По друге, вже очевидно, що сепарня не відійшла, а зайняла позиції, з яких наш зелений відвів ЗСУ.
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Не повезло сьогодні президенту...- пустий день, хоча в нього заробіток непоганий в ПАРЕ... ху-ло щось та й заплатить...
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Корчинский - Путин сдает Донбасс Зеленскому.
Победа в Петровском

https://youtu.be/glv36zuY3sw

Від початку доби 29 січня ворог 6 разів порушив перемир'я, втрат немає, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 3427
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Слава Богу, нікого навіть не поранили... Дай, Боже, щоб і до ранку!
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Бессмерний на Прямому розповідає, що внаслідок зустрічі в Парижі, росєяні стали посередниками. Дякувати за це потрібно тупому перзидентові, це по перше.
По друге, вже очевидно, що сепарня не відійшла, а зайняла позиції, з яких наш зелений відвів ЗСУ.
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