 Сотрудник лесхоза задержан на Закарпатье при получении 15 тыс. грн взятки за нелегальную древесину, - ГБР. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

По предварительной информации, мастер леса получил 15 тыс. гривен взятки от гражданина за отчуждение с государственного предприятия незаконно срубленной древесины без официальных документов.

В настоящее время проводятся первоочередные следственные действия. Решается вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения.

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В случае доказательства вины, леснику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.