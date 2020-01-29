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Все про:взятка (4852) Закарпатье (1705) лес (454) правоохранительные органы (864) ГБР (898)

 Сотрудник лесхоза задержан на Закарпатье при получении 15 тыс. грн взятки за нелегальную древесину, - ГБР. ФОТО

Правоохранители задержали должностное лицо государственной лесной охраны одного из лесхозов Закарпатской области во время получения взятки (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины).

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Сотрудник лесхоза задержан на Закарпатье при получении 15 тыс. грн взятки за нелегальную древесину, - ГБР 01

По предварительной информации, мастер леса получил 15 тыс. гривен взятки от гражданина за отчуждение с государственного предприятия незаконно срубленной древесины без официальных документов.

Сотрудник лесхоза задержан на Закарпатье при получении 15 тыс. грн взятки за нелегальную древесину, - ГБР 02

В настоящее время проводятся первоочередные следственные действия. Решается вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения.

Смотрите: При получении взятки 1 250 долл. задержан сотрудник государственной лесной охраны Закарпатской области, - ГБР. ФОТО

В случае доказательства вины, леснику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

Источник: https://censor.net.ua/n3172640
 
 
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Вибачаюсь запитати, в цьому ДБР всі такі дебіли і ватани як і їх керівництво?! Вони хоч уявляють масштаби і схеми злочинів в лісовій галузі?! Напевно повні амеби!!! А хабар в 15000грн. це рівень дільничого поліцейского! ІДІЙОТИ!!!
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серьезно? 500 долларов?
сколько ж там "нелегальной древесины"?
пару кубов дров?
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