 Сотрудник лесхоза задержан на Закарпатье при получении 15 тыс. грн взятки за нелегальную древесину, - ГБР. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.
По предварительной информации, мастер леса получил 15 тыс. гривен взятки от гражданина за отчуждение с государственного предприятия незаконно срубленной древесины без официальных документов.
В настоящее время проводятся первоочередные следственные действия. Решается вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения.
В случае доказательства вины, леснику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.
сколько ж там "нелегальной древесины"?
пару кубов дров?