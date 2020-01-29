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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:ОБСЕ (3907) Донбасс (20549) Трехсторонняя контактная группа (183) Грау Хайди (2)

 Спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Грау призывает к соблюдению перемирия на Донбассе и активизации противоминной деятельности

Количество жертв среди гражданского населения в зоне конфликта на востоке Украины выросло, несмотря на снижение числа нарушений режима прекращения огня.

Об этом сообщила спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по Украине Хайди Грау, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Оценивая общую ситуацию безопасности в зоне конфликта, хочу отметить, что число нарушений режима прекращения огня в январе остается ниже среднего уровня прошлого года. Однако число жертв среди гражданского населения, согласно данным СММ ОБСЕ, по сравнению с концом прошлого года возросло", - заявила Грау журналистам в среду в Минске по итогам заседания ТКГ.

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По ее словам, помимо обстрелов, главной причиной гибели гражданских лиц являются мины. "Я призываю стороны принять все необходимые меры по соблюдению режима прекращения огня и по усилению противоминной деятельности", - сказала спецпредставитель ОБСЕ.

Грау также подчеркнула необходимость обеспечения доступа СММ ОБСЕ согласно ее мандату.

"Все это является ключевыми условиями предупреждения гражданских жертв и мирного решения конфликта", - отметила она.

По словам спецпредставителя, в среду заседание ТКГ и ее рабочих групп в Минске было ориентировано, в основном, на имплементацию итогов нормандского саммита в Париже.

Так, рабочая группа по безопасности продолжила дискуссию по определению дополнительных участков разведения сил и средств. Грау добавила, что эта тема будет на повестке дня и следующего заседания ТКГ. Также были затронуты вопросы противоминной деятельности.

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Гуманитарная рабочая группа, продолжила спецпредставитель, обсудила тему лиц, пропавших без вести. "Хочу отметить, что до сих пор остается открытым вопрос предоставления полного и безусловного доступа Международному комитету красного креста ко всем удерживаемым лицам, как это было согласовано лидерами нормандской четверки", - заявила Грау.

Кроме того, спецпредставитель ОБСЕ сообщила, что подгруппа по экономическим вопросам обсудила тему водоснабжения через линию соприкосновения, выплаты пенсий и обеспечения мобильной связи. Политподгруппа продолжила дискуссию по вопросам особого статуса Донбасса, а также имплементации "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство, добавила она.

Очередное заседание ТКГ состоится 12 февраля.

Источник: https://censor.net.ua/n3172637
 
 
 Топ комментарии
 
Для європейських країн питання миру на Донбасі більш актуальне,

адже Росія несе загрозу для кожній з цих країн. "Мета Заходу - помирити
Україну і Росію на будь-яких умовах.
Їм неважливо, чим заради цього Україні доведеться пожертвувати".
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Лучший призыв к миру на Донбассе это залп арты ВСУ

его слышат и повинуются
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Там жорстку блокаду треба встановлювати, а не водопостачання.
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Совет форумчанПравила форума
 
Для європейських країн питання миру на Донбасі більш актуальне,

адже Росія несе загрозу для кожній з цих країн. "Мета Заходу - помирити
Україну і Росію на будь-яких умовах.
Їм неважливо, чим заради цього Україні доведеться пожертвувати".
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Кроме того, спецпредставитель ОБСЕ сообщила, что подгруппа по экономическим вопросам обсудила тему водоснабжения через линию соприкосновения,Источник: https://censor.net.ua/n3172637 они и так на шару получают или зе хочет еще и доплачивать????????????
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ОБСЕ-это бородатый анекдот.
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-Стой,пароль,стрелять буду..
=Да пошёл ты наХ
-5 лет служу,а пароль не меняется..
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Там жорстку блокаду треба встановлювати, а не водопостачання.
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Вже давно за це кажу , але ж ніхто курва не чує ! )
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Лучший призыв к миру на Донбассе это залп арты ВСУ

его слышат и повинуются
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Она вообще не в теме. Только танковых атак и обстрела друг друга тактическим ядерным оружием последнее время не было.
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Собственно Зеленский тоже не в теме, но бубочке простительно.
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Люди которые звали войну в наш общий дом, вполне заслуженно получили все атрибуты войны: обстрелы и мины.
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Обесеры вы хоть раз на ту территорию зайдите и пушки посчитайте.
Начните с сепаров.
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Чергове Бла бла бла.... Жодного сенсу , жодноі перспективи від цієі балакні
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Обеспокоенные! Может хватит призывать и требовать лишь от одной Украины?Задолбали.
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Давно пора разминировать территории, потому, что от безделья пацаны хреначат водку, а потом ищут приключения и подрываются на минах.
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