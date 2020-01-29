 Спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Грау призывает к соблюдению перемирия на Донбассе и активизации противоминной деятельности

Об этом сообщила спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по Украине Хайди Грау, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Оценивая общую ситуацию безопасности в зоне конфликта, хочу отметить, что число нарушений режима прекращения огня в январе остается ниже среднего уровня прошлого года. Однако число жертв среди гражданского населения, согласно данным СММ ОБСЕ, по сравнению с концом прошлого года возросло", - заявила Грау журналистам в среду в Минске по итогам заседания ТКГ.

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По ее словам, помимо обстрелов, главной причиной гибели гражданских лиц являются мины. "Я призываю стороны принять все необходимые меры по соблюдению режима прекращения огня и по усилению противоминной деятельности", - сказала спецпредставитель ОБСЕ.

Грау также подчеркнула необходимость обеспечения доступа СММ ОБСЕ согласно ее мандату.

"Все это является ключевыми условиями предупреждения гражданских жертв и мирного решения конфликта", - отметила она.

По словам спецпредставителя, в среду заседание ТКГ и ее рабочих групп в Минске было ориентировано, в основном, на имплементацию итогов нормандского саммита в Париже.

Так, рабочая группа по безопасности продолжила дискуссию по определению дополнительных участков разведения сил и средств. Грау добавила, что эта тема будет на повестке дня и следующего заседания ТКГ. Также были затронуты вопросы противоминной деятельности.

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Гуманитарная рабочая группа, продолжила спецпредставитель, обсудила тему лиц, пропавших без вести. "Хочу отметить, что до сих пор остается открытым вопрос предоставления полного и безусловного доступа Международному комитету красного креста ко всем удерживаемым лицам, как это было согласовано лидерами нормандской четверки", - заявила Грау.

Кроме того, спецпредставитель ОБСЕ сообщила, что подгруппа по экономическим вопросам обсудила тему водоснабжения через линию соприкосновения, выплаты пенсий и обеспечения мобильной связи. Политподгруппа продолжила дискуссию по вопросам особого статуса Донбасса, а также имплементации "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство, добавила она.

Очередное заседание ТКГ состоится 12 февраля.