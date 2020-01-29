 Участники переговоров по Донбассу договорились искать пропавших без вести с помощью Красного Креста, - Олифер

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написала пресс-секретарь второго президента Украины, представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер.

"Достигнута договоренность о возобновлении поиска пропавших без вести: до следующего заседания ТКГ в Минске будут обработаны соответствующие предложения относительно механизма организации этой работы с участием международных организаций, в том числе Международного Комитета Красного Креста", - написала Олифер на своей странице в соцсети Facebook в среду вечером по итогам заседания.

Она отметила, что в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы также продолжается работа по взаимному освобождению людей, "которая была успешно проведена 29 декабря 2019 года".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пропавшими без вести на оккупированном Донбассе считаются 257 человек, - СБУ