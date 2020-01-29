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 Политика Украины
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 Участники переговоров по Донбассу договорились искать пропавших без вести с помощью Красного Креста, - Олифер

Участники Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе договорились на заседании в среду до следующего заседания обработать предложения по механизму организации поиска пропавших без вести с участием, в частности, Международного Комитета Красного Креста (МККК),

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написала пресс-секретарь второго президента Украины, представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер.

"Достигнута договоренность о возобновлении поиска пропавших без вести: до следующего заседания ТКГ в Минске будут обработаны соответствующие предложения относительно механизма организации этой работы с участием международных организаций, в том числе Международного Комитета Красного Креста", - написала Олифер на своей странице в соцсети Facebook в среду вечером по итогам заседания.

Она отметила, что в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы также продолжается работа по взаимному освобождению людей, "которая была успешно проведена 29 декабря 2019 года".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пропавшими без вести на оккупированном Донбассе считаются 257 человек, - СБУ

Источник: https://censor.net.ua/n3172636
 
 
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того Красного Креста, который им упорно возит стройматериалы и памперсы?
или какого-то.... нейтрального?
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ото ж...наших искать некому... не пустят этих...и если живы - запрячут тех..
все болтовня!
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Не, это того красного креста, сотрудники которого не посещают украинских заключённых в расийских тюрьмах, что бы не "злить" кацапов.
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багато зі зниклив безвісти зараз на росії.
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договорились с теми (МККК),кому глубоко н,,ть на пропавших безвести,,,
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Не та "фірма" і шукати наших вони не будуть, а добровольців тим більше, їх навіть за хороші гроші дика орда не віддає.
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Как и обсе, и паре, и оон. Очередная слепая организация
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