 Учебные сборы для офицеров ракетных войск и артиллерии прошли в зоне ООС на Луганщине. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Во время занятий изучаются руководящие документы командиров артиллерийских и ракетных подразделений всех звеньев, вопросы размещения личного состава в стационарных условиях, обеспечения питанием, бытовые условия при размещении, обеспечение горюче-смазочными материалами, техническое обеспечение вооружения и военной техники, организация боевой подготовки. Главное внимание при этом акцентируется на боевую готовность подразделения при выполнении боевых задач.





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Во время практической фазы артиллеристы отрабатывали элементы подготовки к нанесению ракетного удара на базе реактивной системы залпового огня 9К58 "Смерч" как в повседневной деятельности, так и в кризисных ситуациях с подготовленных и неподготовленных позиционных районов в условиях, приближенных к боевым без боевой стрельбы.









Участники занятий будут передавать полученный опыт своим подчиненным, чтобы улучшить качество выполнения задач подразделениями ракетных войск и артиллерии.

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