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 Учебные сборы для офицеров ракетных войск и артиллерии прошли в зоне ООС на Луганщине. ФОТОрепортаж

На Луганщине, на базе одного из артиллерийских подразделений прошли занятия по организации вопросов жизнедеятельности подразделений ракетных войск и артиллерии. Для участия привлекались командиры ракетных и артиллерийских воинских частей, начальники артиллерии подразделений и офицеры-артиллеристы, которые выполняют боевые задачи в районе проведения ООС.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Учебные сборы для офицеров ракетных войск и артиллерии прошли в зоне ООС на Луганщине 01

Во время занятий изучаются руководящие документы командиров артиллерийских и ракетных подразделений всех звеньев, вопросы размещения личного состава в стационарных условиях, обеспечения питанием, бытовые условия при размещении, обеспечение горюче-смазочными материалами, техническое обеспечение вооружения и военной техники, организация боевой подготовки. Главное внимание при этом акцентируется на боевую готовность подразделения при выполнении боевых задач.

Учебные сборы для офицеров ракетных войск и артиллерии прошли в зоне ООС на Луганщине 02
Учебные сборы для офицеров ракетных войск и артиллерии прошли в зоне ООС на Луганщине 03

Смотрите: Учебные сборы командиров танковых подразделений проходят на Луганщине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Учебные сборы для офицеров ракетных войск и артиллерии прошли в зоне ООС на Луганщине 04

Во время практической фазы артиллеристы отрабатывали элементы подготовки к нанесению ракетного удара на базе реактивной системы залпового огня 9К58 "Смерч" как в повседневной деятельности, так и в кризисных ситуациях с подготовленных и неподготовленных позиционных районов в условиях, приближенных к боевым без боевой стрельбы.

Учебные сборы для офицеров ракетных войск и артиллерии прошли в зоне ООС на Луганщине 05
Учебные сборы для офицеров ракетных войск и артиллерии прошли в зоне ООС на Луганщине 06
Учебные сборы для офицеров ракетных войск и артиллерии прошли в зоне ООС на Луганщине 07
Учебные сборы для офицеров ракетных войск и артиллерии прошли в зоне ООС на Луганщине 08

Участники занятий будут передавать полученный опыт своим подчиненным, чтобы улучшить качество выполнения задач подразделениями ракетных войск и артиллерии.

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Учебные сборы для офицеров ракетных войск и артиллерии прошли в зоне ООС на Луганщине 09
Учебные сборы для офицеров ракетных войск и артиллерии прошли в зоне ООС на Луганщине 10
Учебные сборы для офицеров ракетных войск и артиллерии прошли в зоне ООС на Луганщине 11
Учебные сборы для офицеров ракетных войск и артиллерии прошли в зоне ООС на Луганщине 12

Также смотрите: В зоне ООС прошла внезапная проверка готовности противотанковых и танковых подразделений. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3172635
 
   
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Пожарный щит правильный. Только красным должен быть.
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Прийде час, прийде лідер - який без оглядок, сцикунстваа скаже, що помститись, й повернути окуповані території реально лише розвиваючи ракетно-атомне озброєння і зібравши 2 млн. військо. Все інше фарс розрахований на ухилянтсько, колаборантську бидло більшість.
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