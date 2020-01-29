 С 1 апреля столичный метрополитен полностью откажется от жетонов

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу КП "Киевметрополитен".

"Решение о переходе на е-билет и данное распоряжение предполагают, что жетоны будут работать до 31 марта (да-да, мы знаем, что процесс выглядит вечным, поэтому вы можете не покупать жетоны уже и не ждать последнего дня). Используйте, пожалуйста, все свои запасы до 31 марта, если не планируете хранить жетоны "на долгую память". С 1 апреля разовый проход будет по qr-билетами", - сказано на странице КП "Киевметрополитен" в Facebook.

При этом поездки, записанные на зеленые карты, можно будет использовать до 31 марта 2021 года, отметили в пресс-службе.

Читайте также: В Киеве впервые за 28 лет стали измерять трафик на дорогах, - КГГА

"Далее столица полностью переходит на е-билет, оператором которого определено КП "ГИОЦ". Уточнить подробную информацию о работе электронной билета можно по телефону 044 366 55 55 или на сайте https://transport.kyivcity.gov.ua/ У оператора также работает телеграмм бот и фб-страница", – добавили в "Киевметрополитене".