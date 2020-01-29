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 Киевские новости
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 С 1 апреля столичный метрополитен полностью откажется от жетонов

Жетоны на проезд в киевском метрополитене действуют до 31 марта 2020 года. Зелеными карточками можно будет воспользоваться еще год после этого.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу КП "Киевметрополитен".

"Решение о переходе на е-билет и данное распоряжение предполагают, что жетоны будут работать до 31 марта (да-да, мы знаем, что процесс выглядит вечным, поэтому вы можете не покупать жетоны уже и не ждать последнего дня). Используйте, пожалуйста, все свои запасы до 31 марта, если не планируете хранить жетоны "на долгую память". С 1 апреля разовый проход будет по qr-билетами", - сказано на странице КП "Киевметрополитен" в Facebook.

При этом поездки, записанные на зеленые карты, можно будет использовать до 31 марта 2021 года, отметили в пресс-службе.

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"Далее столица полностью переходит на е-билет, оператором которого определено КП "ГИОЦ". Уточнить подробную информацию о работе электронной билета можно по телефону 044 366 55 55 или на сайте https://transport.kyivcity.gov.ua/ У оператора также работает телеграмм бот и фб-страница", – добавили в "Киевметрополитене".

Источник: https://censor.net.ua/n3172630
 
 
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******? Это такое ругательство? В общем, похоже: жетон продают за 5-10 секунд, ****** за минуту. Соответственно, очереди будут в 6-12 раз больше, чем нынешние. Плюс, кучи мусора на платформах.
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а если сбои как обычно у нас?... не пользоваться метро или ломать турникеты?
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наприкінці другого десятиліття двадцять першого століття
нарешті
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Фигня. Пластиковые жетоны были самым лучшим решением.
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За последние 20лет раз 10 ездил в метро, больше походу ездить не буду)
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