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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Байден (488) Шокин (709) ГБР (898)

 Шокин просит ГБР открыть дело против Байдена

Экс-генпрокурор Украины Виктор Шокин требует от Государственного бюро расследований открыть уголовное производство в отношении экс-вице-президента США Джозефа Байдена.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

"Прошу внести в Единый реестр досудебных расследований о совершении гражданином Соединенных Штатов Америки Джозефом Байденом на территории Украины и за ее пределами относительно меня уголовного правонарушения, а именно вмешательство в деятельность сотрудника правоохранительного органа, ответственность за которое предусмотрена ч. 2 с. 343 УК Украины. Немедленно начать досудебное расследование и дать следователям ГБР письменные указания", - говорится в заявлении Шокина.

Шокин заявляет, что согласился покинуть пост генпрокурора Украины вследствие давления Байдена.

Экс-генпрокурор утверждает, что в конце 2015 года и в начале 2016 года Байден, используя свое служебное положение, несколько раз лично прибывал в Украину с официальными визитами, с целью проведения с руководителями государства переговоров по его устранению с занимаемой должности.

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Шокин считает, что таким образом Байден добивался свертывания расследования уголовных производств по фактам противоправной деятельности лиц, связанных с компанией Burisma Holding Limited, в том числе, как заявляет экс-генпрокурор, сына американского чиновника - Хантера.

По словам Шокина, Байден требовал уволить его в обмен на беспрепятственное предоставление Украине государственной гарантии США на сумму $1 млрд.

Источник: https://censor.net.ua/n3172627
 
 
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ГБР все может....если в ОПе попросят...может и Шокин сможет с ними порешать... Шокин просит ГБР открыть дело против Байдена - Цензор.НЕТ 3438
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Вілізла тля, а чому сам не порушив коли на нього тиснули?
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Старий маразматик вирішив какаху кинути перед візитом Помпео.
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Таки есть.Выскочил как чёрт с коробки.Забыли тебя-радуйся,сиди на берегу с удочкой карасей тягай.Что им не хватает.
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Джулиани заплатил гниде, боятся импичмента Трампа. Спектакли разыгрывают.
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В углу плакал Шокин.
- Отдайте мне мои деньги, - шепелявил он, - я совсем бедный! Я год не был в бане. Я старый. Меня девушки не любят.
- Обратитесь во Всемирную лигу сексуальных реформ, - сказал Труба. Может быть, там помогут.
- Меня никто не любит, - продолжал Шокин, содрогаясь..."
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Так почему же генпрокурор Порошенка, некий Луценко не открыл дело на Байдена еще 2 года назад? Тем боле что Шокин приближенный к Порошенку человек!
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Придурки держитесь подальше от амеровских разборок и будет вам счастье или порвут как Тузик грелку,вон Чалому карьеру уже угробили..
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Каждый из них под прессом и кому-то чем-то обязан, в "нужный" момент их и дергают за эти "обязателбства"...
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