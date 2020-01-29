 Комиссия ПАСЕ отклонила большинство поправок Украины и Британии по российской делегации

Об этом заявил вице-спикер Госдумы, вице-спикер ПАСЕ Петр Толстой, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости. По его словам, авторы поправок - Британия и Украина.
Напомним, в ПАСЕ подготовили проект решения о полномочиях делегации РФ. Голосование за него должно состояться сегодня.
Отметим также, что проект подготовил нидерландец Тени Кокс. Он подчеркивает, что Россия показала прогресс в выполнении требований ПАСЕ. Однако в документе нет упоминаний о многочисленных нарушениях Россией прав человека в оккупированном Крыму и на Донбассе.
Не помогли даже мегауспешные визиты во Францию и Германию...
Наверено, поездка в Оман не заладилась....
___________ЄВРОПА ПІДСТУПНО МОВЧАЛА.__________________
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Коли Україна за право життя, з катами боролась, жила і вмирала.
I ждала, хотіла лише співчуття, Європа мовчала.
Коли Україна в нерівній борьбі, вся сходила кров'ю и слізьми стікала
І дружної помочі ждала собі, Європа підступно мовчала.
Коли Україна в залізнім ярмі, робила на пана, і в ранах орала,
Коли ворушилися і скелі німі, Європа мовчала.
Коли Україна криваві жнива, зібравши для ката, сама умирала.
І з голоду навіть згубила слова, Європа мовчала.
Коли Україна життя прокляла, і ціла могилою стала,
Як сльози котилися, і в демона зла, Європа підступно мовчала.
ОЛЕКСАНДР ОЛЕСЬ. 22 08 1931.
уже в этом году молодые оксфордокончившие курочки поздравляют... врагов
разве это международная арена...неееет.!..арена цирка...алле-оп! здобули!!!!