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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:ПАСЕ (1503) Россия (74840) Толстой (9)

 Комиссия ПАСЕ отклонила большинство поправок Украины и Британии по российской делегации

Комиссия Парламентской ассамблеи Совета Европы по мониторингу отклонила большинство поправок в резолюцию по продлению полномочий российской делегации.

Об этом заявил вице-спикер Госдумы, вице-спикер ПАСЕ Петр Толстой, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости. По его словам, авторы поправок - Британия и Украина.

Напомним, в ПАСЕ подготовили проект решения о полномочиях делегации РФ. Голосование за него должно состояться сегодня.

Отметим также, что проект подготовил нидерландец Тени Кокс. Он подчеркивает, что Россия показала прогресс в выполнении требований ПАСЕ. Однако в документе нет упоминаний о многочисленных нарушениях Россией прав человека в оккупированном Крыму и на Донбассе.

Источник: https://censor.net.ua/n3172626
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
наивно ожидать другое решение в "орусневшей" европе...
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Да наивно ожидать от Европы если Украинский министр обороны ездил в Россию отдыхать к тещё! Трудно объяснить Европейцу почему он министр обороны и его в России не арестовали.! Объяснение одно никакой войны между Россией и Украиной нет!
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Какая блестящая внешняя политика преЗЕдента

Не помогли даже мегауспешные визиты во Францию и Германию...

Наверено, поездка в Оман не заладилась....
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___________ЄВРОПА ПІДСТУПНО МОВЧАЛА.__________________

Коли Україна за право життя, з катами боролась, жила і вмирала.
I ждала, хотіла лише співчуття, Європа мовчала.
Коли Україна в нерівній борьбі, вся сходила кров'ю и слізьми стікала
І дружної помочі ждала собі, Європа підступно мовчала.
Коли Україна в залізнім ярмі, робила на пана, і в ранах орала,
Коли ворушилися і скелі німі, Європа мовчала.
Коли Україна криваві жнива, зібравши для ката, сама умирала.
І з голоду навіть згубила слова, Європа мовчала.
Коли Україна життя прокляла, і ціла могилою стала,
Як сльози котилися, і в демона зла, Європа підступно мовчала.
ОЛЕКСАНДР ОЛЕСЬ. 22 08 1931.
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Что делает Украина в єтой организации? Кто нибудь может пояснить?
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А что делал министр обороны в России мне можешь объяснить!?
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"И ******** на что-нибудь полезен" (Козьма Прутков)
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Ну, симметричный ответ напрашивается сам собой. Они отклоняют наши поправки, мы отклоняем их рекомендации.
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ну щож це було пердбачувано,бабця Європа остаточно лягла під ***** і роздвинула ноги
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Наивно думать что Европа будет за нас воевать если министр обороны отдыхал у тещи в России!
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Якщо ПАРЄ ігнорує Україну та Британію, а підтанцьовує окупаційній рашистській підерації, то не парє, а вигрібна яма! Робити там нічого!
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еще в прошлом году бились орлами за каждую запятую, убеждая и доказывая
уже в этом году молодые оксфордокончившие курочки поздравляют... врагов
разве это международная арена...неееет.!..арена цирка...алле-оп! здобули!!!!
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Хто платить бабло той і музику замовляє - а в ***** бабла вирученого за газ в тій же Європі на довго і для багатьох вистачить!
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