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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:ПАСЕ (1503) Россия (74840)

 Регламентный комитет ПАСЕ разрешил работать российским депутатам, которые голосовали за аннексию Крыма

Регламентный комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы решил, что российская делегация в ассамблее должна продолжить работу без санкций.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ПАСЕ.

Сообщается, что комитет рассмотрел обжалование полномочий российской делегации на основании того, что некоторые делегаты из РФ были избраны на нелегальной основе в оккупированном Крыму, а также вхождения части российских делегатов в санкционные списки ЕС. В итоге комитет пришел к выводу, что их полномочия должны быть ратифицированы.

Также сообщается, что отдельное обжалование полномочий российской делегации по существенным причинам сегодня обсудят в ПАСЕ. В частности, будет обсуждаться принятие резолюции, в которой описывается процесс запуска нового трехстороннего механизма реагирования на нарушения уставных обязательств членов Совета Европы.

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Источник: https://censor.net.ua/n3172625
 
 
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последние иллюзии относительно еврошлюх смыл дождь
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Оце днище!!! ПАРЄ потрібно розігнати! Тепер остаточно стало зрозумілим що то є європейські цінності!!!
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Елизавета Алексеевна ЯСЬКО (СЛУГА НАРОДА) - ГЛАВА УКРАИНСКОЙ ДЕЛЕГАЦИИ В ПАСЕ
Ясько в кулуарах ПАСЕ поздравила Толстого - СМИ

«Вот вы злые, а Лиза Ясько в кулуарах поздравила Петра Толстого», - говорится в сообщении.
https://news.rambler.ru/ukraine/43584731/?utm_content=news_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
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Непонятно что уже там делать в этом ПАСЕ. Оно полностью дескридититровано
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