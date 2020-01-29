 Регламентный комитет ПАСЕ разрешил работать российским депутатам, которые голосовали за аннексию Крыма

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ПАСЕ.

Сообщается, что комитет рассмотрел обжалование полномочий российской делегации на основании того, что некоторые делегаты из РФ были избраны на нелегальной основе в оккупированном Крыму, а также вхождения части российских делегатов в санкционные списки ЕС. В итоге комитет пришел к выводу, что их полномочия должны быть ратифицированы.

Также сообщается, что отдельное обжалование полномочий российской делегации по существенным причинам сегодня обсудят в ПАСЕ. В частности, будет обсуждаться принятие резолюции, в которой описывается процесс запуска нового трехстороннего механизма реагирования на нарушения уставных обязательств членов Совета Европы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Это высший уровень кощунства, если не извращение", - Кислица о решении ПАСЕ поручить Коксу подготовку доклада о возвращении российской делегации