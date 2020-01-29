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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (4419) Оман (28) Европейская Солидарность (237) Офис Президента (230)

 У Порошенко требуют от ОП "наконец-то назвать организатора и спонсора поездки в Оман"

Депутаты фракции "Европейская Солидарность" направили официальное обращение на имя Андрея Богдана, главы Офиса Президента, для раскрытия информации о подготовке и финансировании тайного отдыха Владимира Зеленского в Омане.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии "ЕС".

"Согласно информации пресс-службы от 5 января, Президент Зеленский отправился в Султанат Оман с рабочим визитом. Однако, ни в отечественных СМИ, ни официальные ресурсы ОП и Омана не анонсировали никакой информации о поездке и ее цели. Народные депутаты требуют раскрыть состав делегации, которая сопровождала Президента во время "высоких встреч" с иностранными лидерами. Если визит действительно имел официальный статус Офис Президента должен обнародовать программу пребывания с перечнем встреч президента, указав ответственных за организацию визита лиц", - говорится в сообщении.

В "ЕС" отмечают, что наибольший интерес общества вызывает информация о финансировании поездки. По сообщениям из ОП, Зеленский полетел в Оман за свой счет. Однако расходы на эту поездку Президент Украины не отразил в своей декларации, вопреки закону о е-декларировании. Учитывая возможный официальный статус визита, народные депутаты требуют сообщить стоимость перелетов и проживания для всей делегации, в том числе представителей УГО и сопровождающего персонала, и указать источники финансирования этого визита.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский не задекларировал расходы после отдыха в Омане, - нардеп Гончаренко обратился в НАПК

В "ЕС" напомнили, что во время пребывания Зеленского в Омане произошла катастрофа украинского самолета в Иране в результате ракетного удара. Для быстрого реагирования на кризис Президент Украины должен был вернуться на Банковую как можно скорее, но сделал это только на следующие сутки.

"Несмотря на имеющийся ресурс, почему ОП срочно не отправил президентский борт за украинской делегацией, которая должна была реагировать на кризис из Киева, а не из Маската", - интересуются депутаты.

Читайте также: Помпео звонил Зеленскому, чтобы узнать, что он делает в Омане, - Елисеев

Официальное обращение к руководителю Офиса Президента подписали 8 народных депутатов "Европейской Солидарности". Фракция ожидает ответа на все вопросы согласно Закону "О статусе народного депутата".

Источник: https://censor.net.ua/n3172624
 
 
 Топ комментарии
 
Не копай ближньому яму... Мальдиви вилізуть Оманом.
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Журналистам и депутатам нужно говорить что власть - это оккупанты, которые устроили то, чем они всю жизнь зарабатывали - шоу. Нас дурят и сливают, строят из себя проукраинских, а сами сливают России. Об этом нужно говорить. Областные Рады должны начать высказывать недоверие президенту.
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тобі не цікаво як найвеличніший лідер потрапив в Оман?
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Журналистам и депутатам нужно говорить что власть - это оккупанты, которые устроили то, чем они всю жизнь зарабатывали - шоу. Нас дурят и сливают, строят из себя проукраинских, а сами сливают России. Об этом нужно говорить. Областные Рады должны начать высказывать недоверие президенту.
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Не копай ближньому яму... Мальдиви вилізуть Оманом.
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Хто такий, цей Порошенко? Скрізь їздить, невідомо для чого, постійно щось від когось вимагає, - знервована людина якась. )))
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тобі не цікаво як найвеличніший лідер потрапив в Оман?
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Йди краще сміття винеси і пляшки порожні здай, зацікавлений )
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Гончаруку розкажи - в нього грошей в бюджеті не стало
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А вот с оплатой тут явно заминка. За свои - нужно показать источники с чего. Не за свои - 1000% коррупция. За счет страны - вообще пипец. Поэтому и решил прошланговать, т.к. правду нельзя сказать.
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Якщо Порох був такий хороший, то чого йому дали підсрачника?
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Я тебе уже раз объяснял, пока ты не заткнулся - повторить еще раз или сам в истории посмотришь, тело?
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Я поняв - Петі просто з населенням не повезло. )
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Порошенко Петро Олексійович - президент України 2014 - 2019 років, депутат Верховної Ради, політик, бізнесмен. Згідно закону України президентський титул залишається за особою яка була президентом довічно. У вас в кацапстані такого не має, бо там президент незмінний поки не винесуть з кремля вперед ногами. Скоро він стане верховним правителем.
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А-а, так це той Порошенко, якого не обрали на другий термін?
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то для зебілів какая разніца, а адекватні люди хочуть знати правду.
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Цей дебіл так і не зрозумів що він держ.службовець і літати на чужих літаках права не має!
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він думає, що він цар
перед народом звітувати не збирається.
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Лично мне гораздо интересней зачем он туда ездил

А за чей счет это уже второй вопрос...

Но ответ не будет ни на один.
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перше питання стосується державної зради, а друге, не менш важливе, корупції чи хабаря.
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В декларации. И полную стоимость затрат указал. А вот Зеля - по закону коррупционер

У Порошенко требуют от ОП "наконец-то назвать организатора и спонсора поездки в Оман" - Цензор.НЕТ 3211
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Сыньоносый не хочет отчитаться об 1.7лярда, которые украл из бюджета?
Это для начала.
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Так то був фонд Маринки. Вона безкоштовним супом бездомних годувала. )))
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вона годувала, а Лєнка тепер не годує.
і саме тому програма інклюзивного навчання згортається
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А я в маршрутці чув про сто мілярдів...
Шо, брешуть?
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Пойди Портнову помоги. Он никак не может найти где тут "украли". Восемь месяцев со всей своей шоблой землю роет и не может отыскать. Беги на помощь, спец.
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Завтра, як приїждже Помпео зелох йому все порозказує; хто, що, з якою метою і які суми.
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Не, петя, конечно, мудак и тоже в своё время покуралесил, но вопросы, в принципе, правильные. Если один негодяй наезжает на другого, я это приветствую.
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Ач які трєбоватєльні... Організатора поїздки на Мальдиви вони вже назвали, чи слідство все ще триває? У Порошенко требуют от ОП "наконец-то назвать организатора и спонсора поездки в Оман" - Цензор.НЕТ 1578
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Шо хотят энтые "парахаботики" от наших бубунчиків?...
Ясно ж було сказано: "ни абізянок, ні собачок"... "Єслі шо, нарід пєрєд тєлєвізаром паддєржит"
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Думаю ответ будет такой же как и с анализом на наркоту перед выборами!
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все вірно,не можна допустит щоб ЗЕ команда зам'яла цю тему!!!надто дивна була ця поїздка з масою співпадінь і брехні ( про літаки Суркова і Медведчука,готель біля РФ посольства,збитий літак,довга подорож президента до дому і так д..)
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А вони так старались. Цирк із "зливом" Гончарука влаштували... майже забулось, а тут Пеця...
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и каг мертвые из могил, восстала из ниоткуда вся зеленая ботоферма
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