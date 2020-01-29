 У Порошенко требуют от ОП "наконец-то назвать организатора и спонсора поездки в Оман"

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии "ЕС".

"Согласно информации пресс-службы от 5 января, Президент Зеленский отправился в Султанат Оман с рабочим визитом. Однако, ни в отечественных СМИ, ни официальные ресурсы ОП и Омана не анонсировали никакой информации о поездке и ее цели. Народные депутаты требуют раскрыть состав делегации, которая сопровождала Президента во время "высоких встреч" с иностранными лидерами. Если визит действительно имел официальный статус Офис Президента должен обнародовать программу пребывания с перечнем встреч президента, указав ответственных за организацию визита лиц", - говорится в сообщении.

В "ЕС" отмечают, что наибольший интерес общества вызывает информация о финансировании поездки. По сообщениям из ОП, Зеленский полетел в Оман за свой счет. Однако расходы на эту поездку Президент Украины не отразил в своей декларации, вопреки закону о е-декларировании. Учитывая возможный официальный статус визита, народные депутаты требуют сообщить стоимость перелетов и проживания для всей делегации, в том числе представителей УГО и сопровождающего персонала, и указать источники финансирования этого визита.

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В "ЕС" напомнили, что во время пребывания Зеленского в Омане произошла катастрофа украинского самолета в Иране в результате ракетного удара. Для быстрого реагирования на кризис Президент Украины должен был вернуться на Банковую как можно скорее, но сделал это только на следующие сутки.

"Несмотря на имеющийся ресурс, почему ОП срочно не отправил президентский борт за украинской делегацией, которая должна была реагировать на кризис из Киева, а не из Маската", - интересуются депутаты.

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Официальное обращение к руководителю Офиса Президента подписали 8 народных депутатов "Европейской Солидарности". Фракция ожидает ответа на все вопросы согласно Закону "О статусе народного депутата".