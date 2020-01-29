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Все про:взятка (4852) Нацполиция (10810) Запорожская область (731) ГБР (898)

 Начальник отделения полиции в Запорожской области склонял подчиненного к получению взяток, - ГБР

Следователями Государственного бюро расследований завершено расследование уголовного производства в отношении бывшего начальника Пологовского отдела полиции ГУ Нацполиции в Запорожской области, который склонил подчиненного к получению неправомерной выгоды

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Следствием установлено, что правоохранитель склонял подчиненного к систематическому получению средств от лиц, осуществляющих прием бытового металлолома и обмен иностранной валюты. "Вознаграждение" предназначалось за непринятие мер по пресечению их возможной противоправной деятельности.

21 декабря 2018 был задокументирован факт получения начальником Пологовского отдела полиции 20 тыс. грн неправомерной выгоды от подчиненного.

В случае доказательства вины экс-правоохранителю грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.

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Источник: https://censor.net.ua/n3172621
 
 
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Скажи мені, кого ти призначив на посаду - і я тобі скажу хто ти!
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І потім бабло передається Авакяну, Гончаруку. І упаси вас бог сказати що Зє....
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надо было начальнику упомянуть про контрацептив
- может тогда бы все обошлось мирно без гвалта на всю страну...
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сначала не понял и подумал, что склонял к нетрадиционному сексу
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