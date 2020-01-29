 Показатели моей работы в УЗ устраивали набсовет и причин для увольнения не было, - Кравцов

Об этом он написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Если говорить на моем любимом юридическом языке: вчера было принято решение досрочного расторжения договора со стороны работодателя с соответствующей денежной компенсацией руководителю. Она не маленькая, скажу сразу. Но, это - решение акционера. Со своей стороны, я был готов продолжить работу в транспортном секторе без денежных выплат по контракту", - заявил Кравцов.

Он добавил, что наблюдательный совет УЗ несколько месяцев рассматривал отчет его работы в компании, и результат устроил все стороны. Поэтому, по мнение Кравцова, у набсовета не было формальных оснований для его увольнения.

Напомним, что Кравцов официально возглавил "Укрзализныцю" в январе 2019 года, но де-факто руководил компанией с августа 2017 года.

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