 Показатели моей работы в УЗ устраивали набсовет и причин для увольнения не было, - Кравцов

Об этом он написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Если говорить на моем любимом юридическом языке: вчера было принято решение досрочного расторжения договора со стороны работодателя с соответствующей денежной компенсацией руководителю. Она не маленькая, скажу сразу. Но, это - решение акционера. Со своей стороны, я был готов продолжить работу в транспортном секторе без денежных выплат по контракту", - заявил Кравцов.
Он добавил, что наблюдательный совет УЗ несколько месяцев рассматривал отчет его работы в компании, и результат устроил все стороны. Поэтому, по мнение Кравцова, у набсовета не было формальных оснований для его увольнения.
Напомним, что Кравцов официально возглавил "Укрзализныцю" в январе 2019 года, но де-факто руководил компанией с августа 2017 года.
Это говорит об одном - набсовет тоже распускать нужно срочно.
Меня всегда поражала одна история.
Когда был Кирпа министром транспорта и связи,УЗ начала расцветать,было отремонтировано сотни вокзалов,запустили первый в стране скоростной рейс Киев-Харьков,отремонтированы сотни пассажирских вагонов,профильные предприятия заработали на полную мощность,так это человек неплохо воровал.Тепеть вопрос,сколько нынешние мрази тянуть с несчастной Зализныци,что они в таком удручающем состоянии?А что самое интересное,на место последнего жулика поставят жулика не меньше,но в добавок ещё и имбицила...100%
P.S. не являюсь фанатом рыгов,но Кирпа был действительно профессионалом.