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Все про:увольнение (1805) Укрзализныця (1799) Кравцов Евгений (113)

 Показатели моей работы в УЗ устраивали набсовет и причин для увольнения не было, - Кравцов

Евгений Кравцов, который покидает пост главы "Укрзализныци", сообщил, что получит не малую денежную компенсацию за досрочное расторжение контракта с ним.

Об этом он написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Если говорить на моем любимом юридическом языке: вчера было принято решение досрочного расторжения договора со стороны работодателя с соответствующей денежной компенсацией руководителю. Она не маленькая, скажу сразу. Но, это - решение акционера. Со своей стороны, я был готов продолжить работу в транспортном секторе без денежных выплат по контракту", - заявил Кравцов.

Он добавил, что наблюдательный совет УЗ несколько месяцев рассматривал отчет его работы в компании, и результат устроил все стороны. Поэтому, по мнение Кравцова, у набсовета не было формальных оснований для его увольнения.

Напомним, что Кравцов официально возглавил "Укрзализныцю" в январе 2019 года, но де-факто руководил компанией с августа 2017 года.

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Показатели моей работы в УЗ устраивали набсовет и причин для увольнения не было, - Кравцов 01

Источник: https://censor.net.ua/n3172619
 
 
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Говорячи звичайною мовою, твою посаду продали
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Керівники змінюються, а Укрзалізниця все рівно в дупіті. Пороблено і задавнено.
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Зеленку не потребляешь по утрам, потому и не пришелся ко двору.
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Показатели моей работы в УЗ устраивали набсовет и причин для увольнения не было, - Кравцов
Это говорит об одном - набсовет тоже распускать нужно срочно.
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ну какие нужны ещё причины? (а все зависть людская)))) точно политическое преследование
Показатели моей работы в УЗ устраивали набсовет и причин для увольнения не было, - Кравцов - Цензор.НЕТ 7399
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вообще интересная фикня ,компания государственная а пилит в ней бабки набсовет,кучка дармоедов во многих случаях не граждане страны ,чьи бабки они пилят ,что они там наблюдали , что УЗ мягко говоря в заднице ,за что они набивают карманы себе на госмонополии?,И зачем такой стиль управления ?
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УЗ лакомый кусочек...
Меня всегда поражала одна история.
Когда был Кирпа министром транспорта и связи,УЗ начала расцветать,было отремонтировано сотни вокзалов,запустили первый в стране скоростной рейс Киев-Харьков,отремонтированы сотни пассажирских вагонов,профильные предприятия заработали на полную мощность,так это человек неплохо воровал.Тепеть вопрос,сколько нынешние мрази тянуть с несчастной Зализныци,что они в таком удручающем состоянии?А что самое интересное,на место последнего жулика поставят жулика не меньше,но в добавок ещё и имбицила...100%
P.S. не являюсь фанатом рыгов,но Кирпа был действительно профессионалом.
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Всем краденого хватало, все были довольны.
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Якого крєпкого хазяйствєніка втратили...
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Конечно, все все устраивало, ибо Кравцов делал все правильно - т. е. вгонял "Укрзалізницю" в банкротство".
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