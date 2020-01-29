 Задолженность по выплате зарплаты работникам предприятий уменьшились на 10%, - Милованов

Такие данные привел Милованов во время брифинга по итогам действий правительства, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"На сегодня задолженность экономически активных предприятий по выплате зарплаты составляет 1,8 млрд грн. Задолженность на 1 января по сравнению с задолженностью на 1 декабря 2019 стала на 10% меньше", - сказал Милованов.

Он призвал обращаться по вопросам долгов по зарплате в суд и в государственную службу Украины по вопросам труда.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Милованов огласил экономическую стратегию правительства