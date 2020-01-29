 Задолженность по выплате зарплаты работникам предприятий уменьшились на 10%, - Милованов

Такие данные привел Милованов во время брифинга по итогам действий правительства, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"На сегодня задолженность экономически активных предприятий по выплате зарплаты составляет 1,8 млрд грн. Задолженность на 1 января по сравнению с задолженностью на 1 декабря 2019 стала на 10% меньше", - сказал Милованов.
Он призвал обращаться по вопросам долгов по зарплате в суд и в государственную службу Украины по вопросам труда.
всі зебіли палко відстоювали люльку, а потім зрадили її на користь зе..
Задолженность по зарплатам в стране выросла почти на 15%
Общая задолженность по выплате заработной платы в Украине в 2019 году выросла на 14,7% и на 1 января 2020 года составила 3,034 млрд грн
Такими темпами к концу года, глядишь, задолженность за прошлый год и погасят. Правда, новую сделают, но это потом.
Задолженность по зарплатам в Украине за год выросла на 14,7%, - Госстат. ИНФОГРАФИКА
Общая задолженность по выплате заработной платы в Украине в 2019 году выросла на 14,7% и на 1 января 2020 года составила 3,034 млрд грн, тогда как в декабре 2019 года сократилась на 5,8%.Об этом сообщает Государственная служба статистики, передает Цензор.НЕТ.
Источник: https://censor.net.ua/n3172455
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@@@* - название мужского детородного органа в одно нецензурное слово из идиоматического выражения тюрко-татарского происхождения.