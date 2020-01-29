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 Общество
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Все про:деньги (788) Кривой Рог (665) добро (9)

 Житель Кривого Рога нашел в супермаркете $10 тысяч и вернул их хозяину. ФОТО

Мужчина, который нес деньги в банк, решил по дороге заскочить в супермаркет за шоколадкой и выронил пакет с деньгами возле камеры хранения.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на местную телекомпанию "Рудана".

Пакет с деньгами лежал на полу у камер хранения. На него наступили несколько человек, и только один из покупателей, Игорь Ефремов, обратил внимание на банковскую печать.

Житель Кривого Рога нашел в супермаркете $10 тысяч и вернул их хозяину 01

Мужчина говорит, что не раздумывал, возвращать деньги хозяину или нет.

"Такая сумма, что неизвестно, куда эти деньги должны были пойти. Лечение, или еще что-то. Да и тем паче я уже не маленький, чтобы верить в чудо. Это моя какая-то временная радость или большая покупка, может быть, была бы. А для человека это - горе", - рассказал он.

Житель Кривого Рога нашел в супермаркете $10 тысяч и вернул их хозяину 02

Читайте на Цензор.НЕТ: 23 тонны "застрявших" на Одесской таможне игрушек передали в детдома, - Нефьодов. ФОТО

Игорь рассказал охране супермаркета, что нашел пакет с деньгами, и оставил свой номер телефона на случай, если к ним обратится его хозяин.

Мужчина, потерявший деньги, прибежал в магазин буквально через несколько минут. Выяснилось, что он нес деньги в банк, но по дороге решил зайти в магазин за шоколадкой.


Житель Кривого Рога нашел в супермаркете $10 тысяч и вернул их хозяину 03
Житель Кривого Рога нашел в супермаркете $10 тысяч и вернул их хозяину 04

Источник: https://censor.net.ua/n3172613
 
   
 Топ комментарии
 
Не все втрачено з такими людьми
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У Кривому Розі?
Добре, якщо не сказав "сльі, чепуховец, тут 15 косарей бьіло, где еще петрович?"
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Сивоха с собой прихватил и баканову позвонил
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просто не тупой. Там камери кругом, а за 10 штук могла и няня приехать, инвестиционная.
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буквально вчора сиділи перевіряли відеонагляд, якийсь помурок стирив смартфон у продавщиці в магазині. Знайшли хто написали заяву в рідну міліцію. Х.з шо буде...
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Не везде есть видеокамеры, а люди поступают честно...
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Если бы захотел оставить себе , то оставил . Как вариант , - выбросил бы в мусорку , зашёл в ближайший секонд - хенд , переоделся и всё . Просто честный человек попался ... ( или в Кривом Роге десятка баксов - не деньги )
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Ну можливо й чесний. Все кривороге жульйо зараз в Києві міністрами.
Лишились одні чесні. Житель Кривого Рога нашел в супермаркете $10 тысяч и вернул их хозяину - Цензор.НЕТ 1251
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У Кривому Розі?
Добре, якщо не сказав "сльі, чепуховец, тут 15 косарей бьіло, где еще петрович?"
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Однажды ехал, таксист рассказывал. Пассажир под шофе забыл сумку. Открыл, ксива, права, лапотник, на круг под 1$. Отвез на адрес, нашел хату, вылахзит крендель-спасибо.
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В каком виде? Мне хватило спасибо за два сотовых телефона, хотя в одном случае хотели дать шоколадку (телефон ребёнка), во втором - мужик в ресторан хотел пригласить...
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Банальної подяки.
Не всі навіть на це здатні.
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Згадалося, бачив фрагмент інтерв'ю якогось з кацапських олігархів, що розповідав, як він "поднялся в 90-е".
Сидить бандюганська мордяка і відверто розповідає - "для меня никогда не бьіло понятия - честньій, порядочньій, все такое... Есть понятие - лох. А с лоха получить сам бог велел".
Тож з такими "канкрєтними кріворожскімі пацанамі" виявляти чесність небезпечна справа. Замість подяки можна почути "оп-па-ча, аря-баря! без лоха и жизнь плоха!"
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Від криворізьких замість "спасибо" можна очікувати "слы, ты в натуре мои бакинские в руках держал? всё, по понятиям с тебя процент нагорел. Есть возражения - поедем в лес в натуре базарить".
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Шмерц или Шмульц (не знаю, как там по вашему правильно будет). В этом городе никогда в лес не ездили, там полно карьеров. Так что учи матчасть, дурик!
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Da non (чи Danone з біфідобактеріями) - в тебе немає сечі сприймати щось не у прямому значенні? "Вывезти в лес" - мається на увазі бандюганського вивозу для "бесіди з позиції сили".
І так, ліс, кар'єр... "какая разница?" (с)
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Тот мужик не говорил тебе, что ты симпомпончик и прочие комплименты?))))
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Малоросс, по сравнению с информацией в его, да и у любого, если только он не "неизвестно чего", смартфоне со стоимость смартфона - ничто...
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Значит говорил. Походу я лучше от тебя подальше отодвинуть, чёрт знает чем у вас там всё закончилось))
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Ага, там камери кругом. Якби залишив собі, то потім віддав би пацанам 15 штук )))
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дай боже такому человеку здоровья и благополучия
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кто мне объяснит (включая админов)
ЗАЧЕМ ЦЕНЗОР ЗАПУСТИЛ ПРОГРАММУ "потери последней записи"
Ответил ли, или написал новый коментарий - включается какое то переформатирование и ты ПОПАДАЕШЬ В САМЫЙ НИЗ всех записей.
В РЕЗУЛЬТАТЕ ТЕБЕ НУЖНО ИСКАТЬ СВОЙ ТЕКСТ
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У меня перехода вниз не происходит, но это переформатирование напрягает.
Я сразу даже не понял, что происходит.
Думал, что сайт глючит.
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и я уже все передумал. даже специально заходил с ноута... с телефона...
- нет. эта морока тут специально установлена...
может для того . что бы мы перечитывали все посты пока доберемся до своего?
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Разумный человек!Совестливый .Хорошо родители воспитали.А Порошенко - как его папа.Бизнесмен на стадии накопления первичного капитала.Привычка -вторая натура!
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А потом ещё перемолол на костную муку, и подсыпал в шоколад.
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Не забуть про Коломойського написати. І про папу Зеленського.
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кацапа,зависть-это еще хуже чем найти чужие потерянные деньги
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Завидовать заведомому клеветнику и зеку? Я Рошеновское принципиально не купую,а ХБФ с 60х годов обожаю,маленько пришлось поработать на каникулах грузчиком.Девушки были -лепота!Халатики были белые,модные.В дикую жару почти прозрачные.Язык был,как у Микки Мауса.
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За чужі гроші щастя не купиш, а ще і своїх втратиш вдвічі більше. Респект чоловікові.
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Походу Зеля правий... У Кривому Розі явно проблеми із екологією
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Краденое счастье не приносит. Так сказала женщина-дворник, которая нашла в строительном мусоре пакет с несколькими тысячами евро. Деньги были завернуты в банковский конверт. Она пошли в банк и оттуда позвонили хозяину счета. Но мужик благодарный оказался, купил ее сыновьям новый комп. Житель Кривого Рога нашел в супермаркете $10 тысяч и вернул их хозяину - Цензор.НЕТ 8933
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а шо он покупал на баксы в супермаркете?
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Читаешь коменты и охреневаешь, от болезненого состояния нашего общества! Поступил человек по человечески и тут не всё слава Богу, обязательно нужно дерьма налить.
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святой Человек! я бы наверно так не смог
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