 Житель Кривого Рога нашел в супермаркете $10 тысяч и вернул их хозяину. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на местную телекомпанию "Рудана".
Пакет с деньгами лежал на полу у камер хранения. На него наступили несколько человек, и только один из покупателей, Игорь Ефремов, обратил внимание на банковскую печать.
Мужчина говорит, что не раздумывал, возвращать деньги хозяину или нет.
"Такая сумма, что неизвестно, куда эти деньги должны были пойти. Лечение, или еще что-то. Да и тем паче я уже не маленький, чтобы верить в чудо. Это моя какая-то временная радость или большая покупка, может быть, была бы. А для человека это - горе", - рассказал он.
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Игорь рассказал охране супермаркета, что нашел пакет с деньгами, и оставил свой номер телефона на случай, если к ним обратится его хозяин.
Мужчина, потерявший деньги, прибежал в магазин буквально через несколько минут. Выяснилось, что он нес деньги в банк, но по дороге решил зайти в магазин за шоколадкой.
Лишились одні чесні.
Добре, якщо не сказав "сльі, чепуховец, тут 15 косарей бьіло, где еще петрович?"
Не всі навіть на це здатні.
Сидить бандюганська мордяка і відверто розповідає - "для меня никогда не бьіло понятия - честньій, порядочньій, все такое... Есть понятие - лох. А с лоха получить сам бог велел".
Тож з такими "канкрєтними кріворожскімі пацанамі" виявляти чесність небезпечна справа. Замість подяки можна почути "оп-па-ча, аря-баря! без лоха и жизнь плоха!"
І так, ліс, кар'єр... "какая разница?" (с)
ЗАЧЕМ ЦЕНЗОР ЗАПУСТИЛ ПРОГРАММУ "потери последней записи"
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Я сразу даже не понял, что происходит.
Думал, что сайт глючит.
- нет. эта морока тут специально установлена...
может для того . что бы мы перечитывали все посты пока доберемся до своего?