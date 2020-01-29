 Житель Кривого Рога нашел в супермаркете $10 тысяч и вернул их хозяину. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на местную телекомпанию "Рудана".

Пакет с деньгами лежал на полу у камер хранения. На него наступили несколько человек, и только один из покупателей, Игорь Ефремов, обратил внимание на банковскую печать.

Мужчина говорит, что не раздумывал, возвращать деньги хозяину или нет.

"Такая сумма, что неизвестно, куда эти деньги должны были пойти. Лечение, или еще что-то. Да и тем паче я уже не маленький, чтобы верить в чудо. Это моя какая-то временная радость или большая покупка, может быть, была бы. А для человека это - горе", - рассказал он.

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Игорь рассказал охране супермаркета, что нашел пакет с деньгами, и оставил свой номер телефона на случай, если к ним обратится его хозяин.

Мужчина, потерявший деньги, прибежал в магазин буквально через несколько минут. Выяснилось, что он нес деньги в банк, но по дороге решил зайти в магазин за шоколадкой.





