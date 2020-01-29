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Все про:коррупция (7620) Одесская область (1913)

 Под Одессой сельсовет планировал построить стадион, завысив стоимость работ на 10,6 млн грн, – депутат

В селе Фонтанка Лиманского района местный сельсовет планировал построить футбольный стадион стоимостью 32 млн грн. По словам депутата Лиманского райсовета Дмитрия Ковбасюка, стоимость строительства завышена на 10,6 млн грн.


Об этом сообщает информационное агентство "Одесса-медиа".

Издание пишет, что сельский совет на протяжении долгого времени скрывал проект стадиона и стоимость работ. Этим заинтересовались местные и районные депутаты, которые все-таки добились ответа от Фонтанского сельского совета.
Дмитрий Ковбасюк инициировал расследование по данному вопросу. По его словам, по проекту строительство стадиона оценивается в размере 32 млн грн – на то время это было около 1 млн евро.

– Я работаю с компанией "Ривьера девелопмент", основным направлением которой является строительство. Когда наши проектировщики узнали стоимость работ, то были крайне удивлены – по их мнению, за такую сумму можно построить как минимум два аналогичных стадиона. Изначально я начал грешить на проектировщиков, которые могли попытаться обмануть сельсовет, но после того, как власти Фонтанки вновь отказались показывать проект и адекватно отвечать на депутатские запросы, стало ясно, что стоимость завысили именно в сельсовете, – заявил Дмитрий Ковбасюк.


Он отметил, что к решению проблемы подключились фонтанские депутаты, которые вынудили сельсовет направить проект на экспертизу в Одесскую государственную строительную академию.
- Мы случайно выяснили, что строительная академия провела экспертизу и в конце года отправила результаты в сельсовет. Правда, представители последнего скрывали этого. И лишь вчера мы узнали, что согласно данным экспертизы, стоимость работ завышена на 10,6 млн грн, – заключил Дмитрий Ковбасюк.

Источник: https://censor.net.ua/n3172610
 
 
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Деньги есть,а откусить не удалось.Гомо -советикус.
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