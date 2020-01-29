 Под Одессой сельсовет планировал построить стадион, завысив стоимость работ на 10,6 млн грн, – депутат



Об этом сообщает информационное агентство "Одесса-медиа".

Издание пишет, что сельский совет на протяжении долгого времени скрывал проект стадиона и стоимость работ. Этим заинтересовались местные и районные депутаты, которые все-таки добились ответа от Фонтанского сельского совета.

Дмитрий Ковбасюк инициировал расследование по данному вопросу. По его словам, по проекту строительство стадиона оценивается в размере 32 млн грн – на то время это было около 1 млн евро.

– Я работаю с компанией "Ривьера девелопмент", основным направлением которой является строительство. Когда наши проектировщики узнали стоимость работ, то были крайне удивлены – по их мнению, за такую сумму можно построить как минимум два аналогичных стадиона. Изначально я начал грешить на проектировщиков, которые могли попытаться обмануть сельсовет, но после того, как власти Фонтанки вновь отказались показывать проект и адекватно отвечать на депутатские запросы, стало ясно, что стоимость завысили именно в сельсовете, – заявил Дмитрий Ковбасюк.



Он отметил, что к решению проблемы подключились фонтанские депутаты, которые вынудили сельсовет направить проект на экспертизу в Одесскую государственную строительную академию.

- Мы случайно выяснили, что строительная академия провела экспертизу и в конце года отправила результаты в сельсовет. Правда, представители последнего скрывали этого. И лишь вчера мы узнали, что согласно данным экспертизы, стоимость работ завышена на 10,6 млн грн, – заключил Дмитрий Ковбасюк.