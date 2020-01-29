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Все про:детсад (190) Киев (18499) прокуратура (3826) хищение (477) чиновник (1388)

 Киевские чиновники подозреваются в хищении 480 тыс. грн на ремонте детсада, - прокуратура

Прокуратурой разоблачены должностные лица управления образования и директор частного предприятия, преступная деятельность которых нанесла государству ущерб на сумму 480 тыс. грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.

Установлено, что в 2016 году должностные лица управления образования Оболонской РГА заключили с частным предприятием договор о корректировке проектно-сметной документации на реконструкцию детского сада в Оболонском районе города Киева.

В дальнейшем с целью обеспечения оплаты средств во исполнение условий договора должностные лица управления образования, зная наперед, что стоимость рабочего проекта значительно завышена и этот проект не в полной мере соответствует требованиям нормативно-правовых актов, перечислили на счета частного предприятия 480 тыс. грн бюджетных средств.

Действия начальника управления образования Оболонской РГА квалифицированы по ч. 4 ст. 191 УК Украины (растрата чужого имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц в крупном размере). Действия другого должностного лица и директора частной фирмы квалифицированы по ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 191 УК Украины (пособничество в растрате чужого имущества, совершенное по предварительному сговору группой лиц в крупном размере).

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения и отстранении должностных лиц управления образования от занимаемых должностей.

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Источник: https://censor.net.ua/n3172609
 
 
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коли питаєш себе: звідки в чиновників такі авто, хати та т.і., знай: вони крадуть в дітей!
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Все эти безумные «инвестиции» наших олигархов в роскошь за рубежом - прямой сигнал инвесторам, что вкладывать деньги в Украину нельзя, глупо, бессмысленно. Сколько бы персональных нянек им не обещали.
Посмотрите на металлургические заводы Ахметова, на его ГОКи, ТЭС, облэнерго… За редким исключением всё развалено, разгромлено, выжато до дна… А выжатое выведено за границу и превращено в королевские дворцы.
Только безумец станет инвестировать в эту страну, где местные нувориши в сговоре с чиновничеством и правительством, ведут себя как оккупанты.
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Мабуть заклали у проект ламінат замість струганих досок.
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