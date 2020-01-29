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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Верховный Суд (806) Зеленский (4419) судебная реформа (1296) Евросоюз (12767) Приватбанк (582)

 От решения Верховного Суда по иску Суркисов против "Приватбанка" 31 января зависит оценка Евросоюзом судебной реформы Зеленского, - "Новое время"

31 января Верховный суд может принять решение по делу о вкладах братьев Суркисов в "Приватбанке", от которого будет зависеть успех реформы президента Владимира Зеленского в глазах Евросоюза.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новое время".

"Дело Суркисов может быть красной линией в деле "Приватбанка" и оценке ЕС системы правосудия в Украине", - цитирует издание слова своего источника в ЕС.

Также подчеркивается, что от решения суда в деле Суркисов будет зависит позиция ЕС относительно реформы Верховного Суда Украины, инициированной президентом Владимиром Зеленским.

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Ранее сообщалось, что Украина и ЕС согласились с важностью необратимости национализации "Приватбанка" и выпустили совместное заявление.

Семья Суркисов добилась в судах низших инстанций отмены решений Нацбанка о признании их связанными с "Приватбанком" лицами и признании недействительными договоров обмена их средств в банке на сумму свыше 1 млрд грн на акции банка (bail-in), позже выкупленные государством за 1 грн.

"Приватбанк", согласно имеющейся информации, ранее уже выполнил решение судов первой и апелляционной инстанций в пользу Суркисов, однако для Нацбанка, Минфина и банка помимо этих выплат важным является вопрос отстоять законность процедуры bail-in, так как в случае проигрыша по пути семьи Суркисов, вероятнее всего, пойдут другие участники этой процедуры на общую сумму свыше 29 млрд грн. Помимо того, признание ее незаконной поставит под вопрос и всю национализацию "Приватбанка".

По данным старшего юрисконсульта юридического департамента НБУ Сергея Колосюка, сегодня уже идет около 50 судебных процессов по bail-in на общую сумму 20 млрд грн

По словам экспертов, возможное подтверждение Апелляционным админсудом решения о незаконности национализации не будет иметь непосредственных влияния на работу банка, помимо реакции на него вкладчиков и других клиентов, однако послужит существенным аргументом для Хозсуда. В свою очередь, решение Хозсуда в пользу экс-владельцев, подтвержденное затем в апелляции, станет основой для реституции: возврата банка акционерам и возврата государству 155 млрд грн внесенных в виде гособлигаций.

По словам первого замглавы Нацбанка Екатерины Рожковой, это приведет к очередному признанию "Приватбанка" неплатежеспособным из-за отсутствия капитала и вновь поставит вопрос о его национализации.

Источник: https://censor.net.ua/n3172607
 
 
 Топ комментарии
 
Это Закон, который Венецианская комиссия разнесла в пух и прах. От решения Верховного Суда по иску Суркисов против "Приватбанка" 31 января зависит оценка Евросоюзом судебной реформы Зеленского, - "Новое время" - Цензор.НЕТ 6986 При этом сам законопроект на оценку направляла не Украина, а мониторинговый комитет ПАСЕ. Настолько безобразными даже им показались новшества от Нелоха.
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Совет форумчанПравила форума
 
Количество исков в ЕСПЧ уже показало суть реформы...
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Наш "самый гуманный" всегда стоит на страже прав и беззаконных интересов "сирот", особенно сегодня. Государство это, в определенном смысле, - "братья Суркисы и подобные им братья" (от 10 млн "зеленью") ! Так шо тут - совпало...
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Напоминает сестер Золушки, которые записывали сколько раз им принц улыбнулся на балу. От решения Верховного Суда по иску Суркисов против "Приватбанка" 31 января зависит оценка Евросоюзом судебной реформы Зеленского, - "Новое время" - Цензор.НЕТ 1708
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а что такое РЕФОРМЫ ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО ???
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Это Закон, который Венецианская комиссия разнесла в пух и прах. При этом сам законопроект на оценку направляла не Украина, а мониторинговый комитет ПАСЕ. Настолько безобразными даже им показались новшества от Нелоха.
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в ж..пу значить в ж..пу! тим паче вова ж їм абязан. а лох,пардон електорат нікуди не дінеться
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СБУшник бакашка бегал к суркисам с поздравлениями,каждый судьишко в Украине это знает,поэтому на вопрос - кто тут прав закон или цуркис,ответ будет в пользу цуркиса.
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"Весьма неправы были те сотрудники СБУ, которые называли Баканова «Алешей Карамазовым на мрачной гей-тусовке». Не такой уж он и «алеша». Просто лицо такое наивное и честное. А на самом деле весьма прожженый мошенник и казнокрад. Впрочем, для некоторых сотрудников это не было неожиданностью, так как в 2011 году Баканов был главным фигурантом расследования уголовного дела о разворовывании 3,888 миллионов гривен подконтрольными Баканову кампаниями."
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А про судову рехворму П. Рошенка, що пишуть? Чи такими публікаціями вже "Староє врємья" займається? От решения Верховного Суда по иску Суркисов против "Приватбанка" 31 января зависит оценка Евросоюзом судебной реформы Зеленского, - "Новое время" - Цензор.НЕТ 4215

Хто такий (власник "Нового врємєні") Томаш Фіала: інвестбанкір, девелопер, партнер Сороса, публічний опонент Коломойського, медіамагнат, "ляльковод" української політики, спонсор Вакарчука, спортсмен?
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Судей назначил мародер, а реформа Зеленкого. Смешно.
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