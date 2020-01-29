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 Киевские новости
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Все про:КГГА (2305) пробки (320) транспорт (1319) Бахматов (4)

 В Киеве впервые за 28 лет стали измерять трафик на дорогах, - КГГА

Киевские власти принимают меры для разгрузки города от пробок. Наибольший приоритет будет отдаваться пешеходам, велосипедистам и тем, кто пользуется общественным транспортом.

Об этом сообщил советник городского главы столицы Максим Бахматов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Он напомнил, что в октябре 2019 руководители транспортной инфраструктуры города и правоохранительные органы объединили усилия для инновационных шагов в сфере объективного анализа и улучшения трафика Киева.

С тех пор количество эвакуированных машин, припаркованных с нарушением правил, выросло в 10 раз. А троллейбусы и автобусы поехали в 3 раза быстрее, так как полиция усилила контроль за расчисткой полосы для общественного транспорта, сообщили в пресс-службе.

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"В 2020 году мы планируем углубиться в вопрос мониторинга городской мобильности и оценивать ситуацию более дискретно, с целью более точного и точечного воздействия на конкретные проблемы: оптимизация работы светофоров, устранение "узких мест" и другие. Для этого мы совместно создаем специальную платформу мониторинга и оценки, которая позволит нам в полной мере управлять ситуацией на дорогах Киева ", - отметил Бахматов.

Он добавил, что система приоритетов в транспортной инфраструктуре должна быть следующей: пешеход - велосипедист - общественный транспорт - автомобиль.

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"Теперь, когда мы впервые за 28 лет начали измерять трафик и точно видим весь накопленный комплекс проблем, возможно совместно приступить к их решению. Эти меры помогут разгрузить Киев от пробок и обеспечить положительную динамику по индексу загрузки города в 2020 году", - добавил Бахматов.

Источник: https://censor.net.ua/n3172604
 
 
 Топ комментарии
 
сделайте платным въезд в город, для всех у кого номера не с АА ничинаются, и евроблях - и пробок не будет.
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Может для начала нужно сделать хоть одну полноценую окружную дорогу?
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Сегодня шёл на обед мимо новопростроенного жилкомплекса, стоянка, 3-4 десятка машин навскидку, насчитал всего две бляхи и три не ААшных. Ну, и чем оно поможет?
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сделайте платным въезд в город, для всех у кого номера не с АА ничинаются, и евроблях - и пробок не будет.
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Может для начала нужно сделать хоть одну полноценую окружную дорогу?
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не спорю что нужно. однако если потусить в пробке - видиш сплошные АИ, СА, АЕ, ВВ, АН, на 10 машин три номера АА. хитрожопые понастроили себе домов в пригороде, и пол трафика - АИ которые либо прутся сплошным потоком утром в город или наоборот вечером из города.
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страховки цивилки в области дешевле, комуналка тоже, дворцы по три этажа.
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Сегодня шёл на обед мимо новопростроенного жилкомплекса, стоянка, 3-4 десятка машин навскидку, насчитал всего две бляхи и три не ААшных. Ну, и чем оно поможет?
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ну так логично предположить, что если человек купил себе квартиру в Киеве, то регистрация у его автомобиля тоже киевская по месту прописки в новой квартире ?
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Конечно) Если он там зарегистрировался... А так оно и будет(((((((
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кроме таких которые купили и зарегали машину, полно тех, кто думает что обманул систему, и живя в конча-заспе или хотя бы в гатном или боярке, платит комуналку и страховку на тачку меньше чем я живя в киеве.
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Вишневое, Софиевская и Петропавловская Борщаговка, Ирпень, Буча, Гостомель- это только по правому берегу маленькие пгт и городки в которых настроили новостроев, каждый размером с Троещину
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Ну тогда ваша идея позволит "отсечь" процентов 10% максимум машин. В масштабах Киева-это немного.
Ps самому задолбали эти корыта, которые паркуют прямо на тротуарах и так, что даже не пройти, кроме как газону.
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Посмотрите на дорогу отсечь получится процентов 70-80
А если еще закрыть Киев для транзита большегрузов, так на дорогах вообще пусто будет
Весь транзит идет через Киев, весь!
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Так давайте и продукты не будем посылать тем у кого АА и налоги туда не будем отправлять.Ведь Киев это не Украина и украинец не киевлянин.
Я Вас так понимаю вы особенные а остальные говно.
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А сколько в Киеве Вы сейчас найдете Киевлян???
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Они не киевляне,они украинцы.А прутся в Киев потому что там практически не сажая и не сея становятся миллионерами.По официальным данным на 2018 год из 720-ти официальных мллионеров Киеве проживает 456 плюс куча иновников с кортежами из за которых ежеминтно где-то что-то перекрывают.
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нет, нивкоем случае. просто достали переться в нерезиновый. если я в ваш город приеду раз в 10 лет - я с удовольствием заплачу в местный бюджет, за каждый день прибывания в вашем несомненно живописном городе.
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P.S.В одном с Вами согласен,надо брать плату за вьезд в города и по всей стране кто на автомобилях с иностранными номерами.
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Приложение шмадекс навигатор мониторят?
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... Всмысле что вообще не меряли трафик/ интервалы светофоров, зеленые волны?!
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зачем?
какая разница?
для кортежей перекроют...
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Разочарую Вас(((
Иногда пытаюсь мониторить трафик в Киеве((
80 (а то ибольше) % авто едут с одним-двумя пассажирами (это в "час пик" утром)
Потом- 99% с одним водителем........(((
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Уберите из этого списка "служебные" машины.......
И что получим????
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Интересно а как это будет на практике?Изучение трафика это проектирование и строительство новых дорог а не урезание уже и так перегруженных дорог.
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Жаль, что советник конкретно не объяснил какие именно меры будут предприниматься.

Это всё на предвыборные обещания похоже.
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Конкретна пропозиція. Метро Академмістечко. Знесли Троїцький ринок і так бардак залишили. Біля нього невелика приватна парковка 30 грн. день. До 8 год ранку вільних місць нема. Зробіть муніципальну парковку на місці Троїцького. Там автівок на 500-600 хватить. Це ж не дорого. І місто гроші додаткові заробить. І машин менше буде. Особисто я з задоволенням лишаю авто на парковці і далі на метро. І дешевше і швидше і нерви в заторах не псую.
Одне тільки що авто треба до 8 год поставити. А не встиг - поїхав штовхатися по заторах.
У дворах авто лишати не хочеться. Але, думаю, землю віддадуть якомусь забудовнику. Шмат землі та "жирний".
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" И бродят многочисленные слуги. Их, правда, очень трудно распознать..."
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мой отец = пенсионер спрашивает
КАК ЕМУ БЕСПЛАТНО ЕЗДИТЬ ?
я ему шутейно - ПА ВОЗЬМИ СВОЮ ДВУСТВОЛКУ И НИКОМУ НЕ ПЛАТИ ...
но всё же что ему ответить про его права на бесплатный проезд?
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