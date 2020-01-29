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 51 украинец находится в заблокированных из-за коронавируса городах Китая, 49 из них в Ухани, - посольство

По состоянию на 29 января в китайской провинции Хубэй, где произошла смертельная вспышка коронавируса, находится 51 гражданин Украины, из них 49 - в Ухани.

Посольство Украины в Китае ответило на запрос "Ракурса" и сообщило, сколько украинцев находятся в провинции Хубэй и отрезанном от остального мира из-за карантина после массового инфицирования новым коронавирусом 2019-nCoV городе Ухань, передает Цензор.НЕТ.

По состоянию на 29 января 2020 года посольством установлен и поддерживается контакт с 51 гражданином Украины, которые находятся в провинции Хубэй (49 человек — в Ухане, один человек — в городе Сянъян и еще один — в городском уезде Чжунсянь города Цзинмэнь, — отметили в украинском посольстве.

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Также, по информации дипломатического ведомства Украины, число граждан, обратившихся в консульский отдел с заявлением о принятии на временный консульский учет по состоянию на 29 января составляет 93 человека. Отметим, что согласно законодательству, принятие украинских граждан на консульский учет осуществляется на добровольной основе, за исключением детей, усыновленных иностранцами или гражданами Украины, которые постоянно проживают за рубежом.

Кроме этого, в посольстве добавили, что по состоянию на январь 2020 года наибольшее количество украинцев, проживающих в пределах консульского округа посольства Украины в КНР и состоящих на консульском учете, находится в Пекине.

51 украинец находится в заблокированных из-за коронавируса городах Китая, 49 из них в Ухани, - посольство 01
51 украинец находится в заблокированных из-за коронавируса городах Китая, 49 из них в Ухани, - посольство 02

Источник: https://censor.net.ua/n3172602
 
 
 Топ комментарии
 
"уки, вы же писали что нашим гражданам ничего не угрожает.
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Хубэй, а это не то ли место где у Китая находится крупнейшая лаборатория вирусологии?
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А Зорян и Шкиряк в этом случае на помощь уже не летят? А, не то пальто.
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"уки, вы же писали что нашим гражданам ничего не угрожает.
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Кто мог такое писать когда они находятся в эпицентре эпидемии?
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Хубэй, а это не то ли место где у Китая находится крупнейшая лаборатория вирусологии?
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ой...заблокированы...но не покинуты? если что им помощь окажут?
их наверное и не выпустят - карантин...
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а что, карантин обьявили, и военное положение ввели, но не бойтесь мы с вами и если что, то мы ого го как поможем, но вы должны сперва оттуда сами выбраться.
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Ваши варианты.
Отменить их ВП для наших людей?
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Я человек, с минимумом информации, из интернета о случившемся, понимал, чем все закончится ( еще не конец), а чиновники получающие (минимальные) ЗАРПЛАТЫ, пальцем не пошевелили, скажите для чего они нужны, кроме решения своих шкурных вопросов.
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ВП вводят не для галочки.
Под угрозой все население Планеты.
И прекращай нести чушь.
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Не карантин, а ВП.
Их ВП, это не наше ВП к выборам.
Там все очень серъезно.
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При возвращении ,в любом случае, КАРАНТИН 14 дней. Иначе будет Жо**
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А що вони там досі робили? 51 українець перебуває в заблокованих через коронавірус містах Китаю, 49 із них в Ухані, - посольство - Цензор.НЕТ 3803
Поляки повідомили про два десятки студентів (з Жешува, між іншим), які перебували в Китаї в обмін на тамтешніх вуханів. Частині вдалося вибратися і потрапити в карантин у Польщі, а восьмеро безвилазно сидять в уханьському університетському кампусі...
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всего находится 93 человека, на временном учете, большая часть в Пекине, в Ухане - 49 человек, это больше половины, или неправильно трактую количество находящихся в стране.
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Зачем ты пишешь бредятину?
ВП ввели.
Никого не впускают и не выпускают.
Аэропорты и вокзалы не работают.
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А Зорян и Шкиряк в этом случае на помощь уже не летят? А, не то пальто.
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Їхали ж в Китай то держава не допомогала, то і повертаються хай своїми силами!
Не хрін шастать!
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Зачем в пик вируса их перемещать в пока что в Украину без вируса, это ж бомба замедленного действия, ничем не думают эти правители.
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А де решта 10000 українців?
Глава СНБО: В Китае находятся 10 тыс. украинцев, потребности в эвакуации пока нет

На территории Китая в настоящее время находятся около 10 тысяч граждан Украины. В их эвакуации пока нет необходимости.
Среда, 29 января 2020, 09:25

Об этом сообщил в эфире телеканала "Украина 24" секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.""
https://bykvu.com/ru/bukvy/glava-snbo-v-kitae-nahodjatsja-10-tys-ukraincev-potrebnosti-v-jevakuacii-poka-net/
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