 Большинство регионов Украины готово к борьбе с коронавирусом, - Минздрав

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил заместитель министра здравоохранения Дмитрий Коваль.
"Со стороны Минздрава могу сообщить, что все службы знают кто, что, когда должен сделать, лабораторные центры Минздрава работают в штатном режиме и готовы к увеличению объема нагрузки, если возникнет такая необходимость. По больницам - сейчас завершается согласование с департаментами здравоохранения внутренней информации относительно маршрутов пациентов, на эту минуту большинство регионов Украины готовы к борьбе с этим заболеванием", - сказал Коваль.
Относительно рекомендаций гражданам, Коваль отметил, что они соответствуют рекомендациям ВОЗ и пока остаются неизменными: избегать скопления людей, часто мыть руки, при посещении общих мест пользования для профилактики можно использовать маску.
Напомним, ранее сообщалось, по состоянию на утро среды число заболевших новым типом пневмонии увеличилось на более чем 1,5 тыс. человек, жертвами коронавируса стали более 130 человек.
можно огласить список, кто не готов ещё больше, чем те кто "готовы"?
Китайці не готові, а в нас ще нічого не бачили і вже приготувались.
От і все.
язикоммовою ляпати
Соблюдать строгую диету: кусок черного хлеба и стакан воды два раза в день.
Если не помогает, повторить.
"Приключения бравого солдата Швейка".
"Згідно рейтингом Global Health Security Index, готовність України боротися з епідеміями визначили як "нижче середнього" (38 балів зі 100).
Україна займає 94 позицію зі 195 країн, поряд з Домініканською Республікою, Зімбабве, Нігерією й Іраном. "
Китай не готов....
А у нас каждый задрипаный регион УЖЕ ГОТОВ!))))
ау 73% дол..в! За кого вы НАГОЛОСОВАЛИ РАЗОМ!?
РУЧНИКИ ВЫ КАМАЗОВСКИЕ!))))
И это в Киеве!
В июле 1921 года Предсовнаркома В. Ульянов (Ленин) писал:
Если район, охваченный неурожаем и голодный, обнимает территорию с 25 миллионами населения, то не следует ли рядом мер самых революционных взять с этого именно района молодёжь в армию в количестве около 500 тысяч штыков? (и даже может быть до 1 миллиона?)
Цель: помочь населению до известной степени, ибо прокормим часть голодных, и, может быть, посылками домой хлеба поможем до известной степени голодным. Это первое. А второе: поместить эти 1/2 миллиона на Украине, чтобы они помогли усилению продработы, будучи сугубо заинтересованы в ней, особенно ясно сознавая и чувствуя несправедливость обжорства богатых крестьян на Украине.
Урожай на Украине приблизительно определяют (Раковский) 550-650 миллионов пудов. Вычитая 150 миллионов пудов на обсеменение и 300 (15 x 20 = 300) на прокорм семьи и скота, получим остаток (550-450 = 100; 650-450 = 200) в среднем около 150 миллионов пудов. Если поставить на Украине армию из голодных губерний, этот остаток можно бы собрать (налогом + товарообмен + особыми реквизициями с богатых на помощь голодным) полностью.
- Ленин В. И. Полное собрание сочинений. Изд. пятое. Т. 44. - М.: Изд-во политич. лит-ры, 1974. - С. 67.
https://ibigdan.livejournal.com/24672449.html
Лекарств, систем вентиляции лёгких нет... Для эпидемии.
Если будет эпидемия нам всем трындец.
ПС кстати, эпидемия резистентного тубика никого не волнует? Он гораздо ближе.
Каким образом готовы если даже вакцины нет? Капец.