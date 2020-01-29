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 Большинство регионов Украины готово к борьбе с коронавирусом, - Минздрав

Лабораторные центры Минздрава работают в штатном режиме и готовы к увеличению объема нагрузки.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил заместитель министра здравоохранения Дмитрий Коваль.

"Со стороны Минздрава могу сообщить, что все службы знают кто, что, когда должен сделать, лабораторные центры Минздрава работают в штатном режиме и готовы к увеличению объема нагрузки, если возникнет такая необходимость. По больницам - сейчас завершается согласование с департаментами здравоохранения внутренней информации относительно маршрутов пациентов, на эту минуту большинство регионов Украины готовы к борьбе с этим заболеванием", - сказал Коваль.

Относительно рекомендаций гражданам, Коваль отметил, что они соответствуют рекомендациям ВОЗ и пока остаются неизменными: избегать скопления людей, часто мыть руки, при посещении общих мест пользования для профилактики можно использовать маску.

Напомним, ранее сообщалось, по состоянию на утро среды число заболевших новым типом пневмонии увеличилось на более чем 1,5 тыс. человек, жертвами коронавируса стали более 130 человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минздрав будет обзванивать прилетевших из Китая пассажиров, - замминистра Коваль

Источник: https://censor.net.ua/n3172601
 
 
 Топ комментарии
 
Как можно верить людям, которые врут на каждом шагу, причем даже там, где это делать не нужно?
Большинство регионов Украины готово к борьбе с коронавирусом, - Минздрав - Цензор.НЕТ 427
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ЯК ??????!!!!!!!
Китайці не готові, а в нас ще нічого не бачили і вже приготувались.
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Я під столом!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Большинство регионов Украины готово к борьбе с коронавирусом, - Минздрав - Цензор.НЕТ 4605 Большинство регионов Украины готово к борьбе с коронавирусом, - Минздрав - Цензор.НЕТ 4605 Большинство регионов Украины готово к борьбе с коронавирусом, - Минздрав - Цензор.НЕТ 4605 Большинство регионов Украины готово к борьбе с коронавирусом, - Минздрав - Цензор.НЕТ 4605 Большинство регионов Украины готово к борьбе с коронавирусом, - Минздрав - Цензор.НЕТ 4605
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Пи-дет не мешки ворочать !!! Зная нашу доблестную медицину -- спасение утопающих дело рук самих тонущих !!! Когда слышишь такие заявления понимаешь что жопа полная и никто не к чему не готов
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Большинство регионов готово к борьбе с коронавирусом, - Минздрав, когда такое читаешь, становится страшно, но возникае вопрос, в чем выражается готовность.
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Сімейникам видали по три одноразових маски і по дві пари рукавичок.
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в простонародье это называется, от@ битесь со своими пациентами.
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Заболеваемость гриппом превысила эпидемпорог, - Центр общественного здоровья, чего не знаем, готовы отразить, а что изучено не можем победить.
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Как можно верить людям, которые врут на каждом шагу, причем даже там, где это делать не нужно?

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Нічого іншого не приходить на думку крім нецензурної лайки на адресу цих зебілів з МОЗ ....
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Большинство регионов Украины готово

можно огласить список, кто не готов ещё больше, чем те кто "готовы"?
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Готова это еще не значит что есть в стране вакцина,ее еще и в мире вроде не существует.Возможно что наша медицина нарастила площядь моргов вот и готова.
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Большинство регионов Украины готово к борьбе ))))))))))))

Большинство регионов Украины готово к борьбе с коронавирусом, - Минздрав - Цензор.НЕТ 7618
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ЯК ??????!!!!!!!
Китайці не готові, а в нас ще нічого не бачили і вже приготувались.
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А куди? В Тібетське плоскогірря, хіба що. Там вірус не виживе, скоріше за все. Якщо китайська верхівка вся ломанеться туди, можна припустити, що китайська компартія вирішила всіх переграти. Сьогодні в Тібет набудували доріг стільки, що можна швидко мільонів зі сто туди перекинути. А решта людства - зайва, на їх розсуд. Прагматично, а що?
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А що?- В середньому два апарати ШВЛ на район. А ШВЛ знадобиться кожному п'ятому.
От і все.
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огнеметные танки вдоль границы с рашкой выставили?
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Більшість регіонів готово до боротьби з ЗЕ-вірусом!
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Президент дав розпорядження-і все готово!
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Ну какого вы ляпаете полный бред? Ну кто зеленых за язык тянет? Ну ведь даже ваши неадекватные стронники знают,что вы банально пи**ите.
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У всі поліклініки закупили нові ікони )))
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Как в песне - "У нас хватит бумаги доказать, что мы всех впереди! "
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Минздрав похоже перенял олимпийский принцип: главное не побеждать, а участвовать.
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Будем бороться с тем, чего в природе не существует )))
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Шо там русскій вітязь Поветкин, говорят так і нє оклємался?
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Всем пациентам давать хинин и заворачивать их в мокрую простыню.
Соблюдать строгую диету: кусок черного хлеба и стакан воды два раза в день.
Если не помогает, повторить.
"Приключения бравого солдата Швейка".
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А клистер? Там это было основным средством..... Большинство регионов Украины готово к борьбе с коронавирусом, - Минздрав - Цензор.НЕТ 5062
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готовы? конкретно - что готово? больницы? койкоместа? врачи? или только министерство ???
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Лопати у них готові, закАпувати померлих. Більшість регіонів України готові до боротьби з коронавірусом, - МОЗ - Цензор.НЕТ 6935
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так мухобойки закупили, будемо бити того короновіруса!
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тут главное ето - рапопорт.. рапопорт..., а вот - отрапопортовать.
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Нельзя повторять ошибок России.С Китаем надо прервать сообщение.На границе подготовить здания с койками и боксами.Там 14 дней( инкуб.период) держать ВСЕХ прибывших в страну из Китая(а может и вообще всех приехавших). И потом только их в страну пускать.Этим должны все республики заняться.Ведь китайцы страшные вруны, а вакцины когда будут никто не знает.Это надо делать хотябы ради детей.
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С Россией тоже нужно закрыть границу, потому что россияне и китайцы братья и целуются каждую минуту. Президенту Украины тоже нужно перестать ездить по заграницам,а то он у нас один, а вирусов много разных Більшість регіонів України готові до боротьби з коронавірусом, - МОЗ - Цензор.НЕТ 7639
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Но зачем Вы это пишете здесь, где никакие медики или функционеры от медицины Ваши советы не прочитают?
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Наверное они смотрят что говорит народ в Цензоре.
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За соцсетями,особенно крупными, все министерства следят.
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Может быть это так в Азербайджане. Но никак не в Украине.
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Большинство регионов Украины готово к борьбе с коронавирусом, - Минздрав... Большинство регионов Украины готово к борьбе с коронавирусом, - Минздрав - Цензор.НЕТ 426 наверное везде ,только не в Киеве
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Україна не готова до епідемій - рейтинг країн

"Згідно рейтингом Global Health Security Index, готовність України боротися з епідеміями визначили як "нижче середнього" (38 балів зі 100).
Україна займає 94 позицію зі 195 країн, поряд з Домініканською Республікою, Зімбабве, Нігерією й Іраном. "
Большинство регионов Украины готово к борьбе с коронавирусом, - Минздрав - Цензор.НЕТ 8315
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Кому Вы больше верите: какой-то зачуханой никому не известной зарубежной конторе или нашим новым молодым талантливым специалистам-технократам?

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В смысле - ритуальные ящики изготовлены, ямы выкопаны, попы мобилизованы, траурный марш Шопена разучен, лозунг «Мёртвое тело - живая копейка» в жизнь воплощён.
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Донт панік! У зебілів все під контролем. Більшість регіонів України готові до боротьби з коронавірусом, - МОЗ - Цензор.НЕТ 2778
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Аль Капоне, забувай же потрохи про Петра, у вас вже є бубочка.
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У мене, на відміну від вас, нема ідолів для поклоніння. Якщо Зе почне повторювати Петрові помилки, теж отримає підсрачника.
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Він вже почав та перевиконав. Будь ласка, дайте йому підсрачника.
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Висновки будемо робити в кінці каденції. Петро ж весь термін відбув, - чи не так?
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Регіони готові точнісінько як Проня Прокопівна...
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Ну вот поражает ХУЦПА этих ЗЕленых идиотов!))
Китай не готов....
А у нас каждый задрипаный регион УЖЕ ГОТОВ!))))

ау 73% дол..в! За кого вы НАГОЛОСОВАЛИ РАЗОМ!?
РУЧНИКИ ВЫ КАМАЗОВСКИЕ!))))
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Смаги нагнали, шкварок нашкварили))
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Це при тому, що у лікарнях хворі купляють взагалі все за свій кошт, навіть вату! Більшість регіонів України готові до боротьби з коронавірусом, - МОЗ - Цензор.НЕТ 8993 Більшість регіонів України готові до боротьби з коронавірусом, - МОЗ - Цензор.НЕТ 8993
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Куди, на що і для чого , на кого витрачаються мільярди грн., якщо хворі все абсолютно і всюди, в усіх лікарнях купляють за свої кошти????????!!!!! На приїзд телебачення в лікарнях є все, після відїзду - нема ні чого взагалі! Більшість регіонів України готові до боротьби з коронавірусом, - МОЗ - Цензор.НЕТ 8423 Більшість регіонів України готові до боротьби з коронавірусом, - МОЗ - Цензор.НЕТ 8423 Більшість регіонів України готові до боротьби з коронавірусом, - МОЗ - Цензор.НЕТ 8423
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А сенсу витрачатись? Воно ж не лікується. На квіти, хібащо
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В прошлом году, нужно было сдать кровь, пришлось купить, вату, шприц и спирт! причем еще попросили, спирт немного отлить для других клиентов! Більшість регіонів України готові до боротьби з коронавірусом, - МОЗ - Цензор.НЕТ 2797 Більшість регіонів України готові до боротьби з коронавірусом, - МОЗ - Цензор.НЕТ 6819
И это в Киеве!
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похоже "коронаровирус" хорошо покромсает государственный карман...?
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Зараз вірус проникне в Індію і почнеться небачений досі капець.
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Він уже там. Просто в індусів ніхто не веде облік. Там пів країни без паспорта живе в трущобах.
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За даними офіційних джерел з міністерства охорони здоров'я Китаю одним з ефективних засобів попередження і лікування коронавірусної інфекції виявилися чудотворні фотографії прізєдєнта Вована Вазєлєнского на віслюку з шаурмою в руках. Прикладаючи чудотворну фотографію Вована Вазєлєнского до хворих ділянок тіла можна вилікувати не лише атипову пневмонію, а навіть застарілий гемморой і хронічний тріппєр 😷
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От рукожопа влада! Навіть "дерев'яний макінтош" скльопати не може путьом Більшість регіонів України готові до боротьби з коронавірусом, - МОЗ - Цензор.НЕТ 6463
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А не учились ли наши нынешние мед.функционеры на трудах "великого" ленина?

В июле 1921 года Предсовнаркома В. Ульянов (Ленин) писал:

Если район, охваченный неурожаем и голодный, обнимает территорию с 25 миллионами населения, то не следует ли рядом мер самых революционных взять с этого именно района молодёжь в армию в количестве около 500 тысяч штыков? (и даже может быть до 1 миллиона?)

Цель: помочь населению до известной степени, ибо прокормим часть голодных, и, может быть, посылками домой хлеба поможем до известной степени голодным. Это первое. А второе: поместить эти 1/2 миллиона на Украине, чтобы они помогли усилению продработы, будучи сугубо заинтересованы в ней, особенно ясно сознавая и чувствуя несправедливость обжорства богатых крестьян на Украине.

Урожай на Украине приблизительно определяют (Раковский) 550-650 миллионов пудов. Вычитая 150 миллионов пудов на обсеменение и 300 (15 x 20 = 300) на прокорм семьи и скота, получим остаток (550-450 = 100; 650-450 = 200) в среднем около 150 миллионов пудов. Если поставить на Украине армию из голодных губерний, этот остаток можно бы собрать (налогом + товарообмен + особыми реквизициями с богатых на помощь голодным) полностью.

- Ленин В. И. Полное собрание сочинений. Изд. пятое. Т. 44. - М.: Изд-во политич. лит-ры, 1974. - С. 67.

https://ibigdan.livejournal.com/24672449.html
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Тобто в більшості регіонів чорних мішків на всіх вистачає? А в яких регіонах не вистачає?
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Готовы... А в случае чего, куда свозить будут, наши больницу за неделю точно не построят!
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Ау, Минздрав! А вы так с повязками можете? (эффективность повязок не обсуждается)
Більшість регіонів України готові до боротьби з коронавірусом, - МОЗ - Цензор.НЕТ 6096
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І вони - одноразові. Зняв - спалюй. Українцям треба мінімум 100 млн. на день. А распіраторів взагалі є 100 млн?
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Ваня! Логично мыслишь! Можешь, оказывается! Більшість регіонів України готові до боротьби з коронавірусом, - МОЗ - Цензор.НЕТ 5482
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КОНЕЧНО ГОТОВЫ на высокие температуры врач не приходит, больной будет ехать к врачу на общественном транспорте,сидеть в общей очереди..
Лекарств, систем вентиляции лёгких нет... Для эпидемии.

Если будет эпидемия нам всем трындец.

ПС кстати, эпидемия резистентного тубика никого не волнует? Он гораздо ближе.
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Большинство регионов Украины готово к борьбе с коронавирусом, - Минздрав
Каким образом готовы если даже вакцины нет? Капец.
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Очередное бла-бла-бла...и что у них есть для борьбы.
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А не это ли -- источник такой уверенности?

Більшість регіонів України готові до боротьби з коронавірусом, - МОЗ - Цензор.НЕТ 3203
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