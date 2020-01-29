 Большинство регионов Украины готово к борьбе с коронавирусом, - Минздрав

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил заместитель министра здравоохранения Дмитрий Коваль.

"Со стороны Минздрава могу сообщить, что все службы знают кто, что, когда должен сделать, лабораторные центры Минздрава работают в штатном режиме и готовы к увеличению объема нагрузки, если возникнет такая необходимость. По больницам - сейчас завершается согласование с департаментами здравоохранения внутренней информации относительно маршрутов пациентов, на эту минуту большинство регионов Украины готовы к борьбе с этим заболеванием", - сказал Коваль.

Относительно рекомендаций гражданам, Коваль отметил, что они соответствуют рекомендациям ВОЗ и пока остаются неизменными: избегать скопления людей, часто мыть руки, при посещении общих мест пользования для профилактики можно использовать маску.

Напомним, ранее сообщалось, по состоянию на утро среды число заболевших новым типом пневмонии увеличилось на более чем 1,5 тыс. человек, жертвами коронавируса стали более 130 человек.

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