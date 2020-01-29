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 Политика Украины
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Все про:профсоюз (225) Трудовой кодекс (136) Федерация работодателей (21)

 В новом Трудовом кодексе предусмотрят компенсацию при увольнении, трудовые договоры для фрилансеров, декретный отпуск для обоих родителей одновременно

Обязательная компенсация при увольнении, трудовые договоры для фрилансеров, декретный отпуск для обоих родителей одновременно – все это новинки Трудового кодекса, которые пока существуют в виде проекта закона.

Глава Федерации работодателей Украины Дмитрий Олейник проинформировал,  что в Украине уже назрела необходимость обновления Закона о труде, а также правил, по которым будут работать профсоюзы, которые станут действительно независимыми. Для них правительство обещает написать отдельный закон, сообщает Сегодня.

"Невозможно не реагировать на эти вызовы. Невозможно работать по старым правилам, не реагировать на то, что ключевое средство производства не станок, а мозги, ум человека. Если мы на это не отреагируем, мы будем терять конкурентоспособность, и наша экономика будет не расти", - заявил глава Федерации работодателей Украины Дмитрий Олейник.

К привычному бессрочному трудовому договору добавляются еще срочный, краткосрочный, сезонный, с не фиксированным рабочим временем, ученический и для фриланса. Работодатели должны будут заблаговременно предупредить об увольнении и выплачивать компенсацию – от двух до шести зарплат, в зависимости от нашего стажа.

Кроме того председатель комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты ветеранов Галина Третьякова заявила, что новый проект Закона о труде защитит незащищенных: "Этот законопроект направлен на то, чтобы вывести тех, кто не защищен совсем, в зону, где будет защита".

Оба законопроекта уже на рассмотрении в парламентском профильном комитете.

Сейчас, по данным Минэкономики, из 28,5 млн украинцев работоспособного возраста легально работают только 12,8 млн. Как мотивировать платить налоги фрилансеров или нянь, в правительстве пока не придумали. И признают: один лишь закон о труде не выведет трудовые отношения из тени. В целом это задача налоговой реформы.

Источник: https://censor.net.ua/n3172596
 
 
 Топ комментарии
 
предусмотреть можно! а выполнить?
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А якщо віддати цей законопроект до незалежної експертизи, то побачимо положення, які принижують звичайного працівника.
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Ага-а.Иными словами ели руководство узнает что у сотрудника жена залетела он попадает в списки первоочередного ,,сокращения,, по оптимизации.
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Это тупой пиар в попытке подсластить пилюлю.
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А якщо віддати цей законопроект до незалежної експертизи, то побачимо положення, які принижують звичайного працівника.
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Что -то гладко стелят. Значит много недоговорок и "подводных камней", ибо ЗЕбобики, которые заботятся о народе - фантастика!!! Оманские мародеры гребут все под себя.
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Сейчас, по данным Минэкономики, из 28,5 млн украинцев работоспособного возраста легально работают только 12,8 млн. Как мотивировать платить налоги фрилансеров или нянь, в правительстве пока не придумали. И признают: один лишь закон о труде не выведет трудовые отношения из тени. В целом это задача налоговой реформы. Источник: https://censor.net.ua/n3172596
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А як мотивувати, якщо збільшили пенсійний вік, а сама пенсія мізерна?
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декретный отпуск для обоих родителей одновременно - это как?
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Будет защита - это какая?
Такая, как суды защищают обычных граждан от властьимущих?
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